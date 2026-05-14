Consulta la programación del festival 10 Sentidos de danza, música, performance y literatura

El festival 10 Sentidos despliega este mes de mayo una programación que, como siempre, trae a València a los emblemas de la creación contemporánea, la reflexión medioambiental y los lenguajes híbridos entre danza, música, performance, literatura y artes visuales. La edición de 2026 convierte distintos espacios culturales de València en escenarios de diálogo entre el arte y la naturaleza, con propuestas internacionales y locales que abordan desde el colapso climático hasta la memoria del territorio, la fragilidad de los ecosistemas o la relación del cuerpo con el entorno.

La programación reúne nombres destacados de la escena contemporánea como Grace Tjang / Needcompany, Dewey Dell, Taiat Dansa o laGeste, junto a conciertos, exposiciones, coloquios y piezas de nueva creación repartidas entre teatros, museos, jardines y centros culturales. El festival arrancará el 14 de mayo en el Parque de Cabecera y culminará el 26 de mayo en el Teatro Principal con Badke(remix), la propuesta dirigida artísticamente por Alain Platel para la clausura de esta edición.

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Programación Festival 10 Sentidos 2026