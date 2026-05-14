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Del 14 al 26 de mayo

Consulta la programación del festival 10 Sentidos de danza, música, performance y literatura

Distintos espacios de València acogerán desde el 14 hasta el 26 de mayo propuestas artísticas internacionales y locales que abordan la relación entre el arte y el medio ambiente

La Córcoles durante la presentación del festival 10 Sentidos.

La Córcoles durante la presentación del festival 10 Sentidos. / Juan Miguel Ponce\nMediaPS

Amparo Soria

Amparo Soria

València

El festival 10 Sentidos despliega este mes de mayo una programación que, como siempre, trae a València a los emblemas de la creación contemporánea, la reflexión medioambiental y los lenguajes híbridos entre danza, música, performance, literatura y artes visuales. La edición de 2026 convierte distintos espacios culturales de València en escenarios de diálogo entre el arte y la naturaleza, con propuestas internacionales y locales que abordan desde el colapso climático hasta la memoria del territorio, la fragilidad de los ecosistemas o la relación del cuerpo con el entorno.

La programación reúne nombres destacados de la escena contemporánea como Grace Tjang / Needcompany, Dewey Dell, Taiat Dansa o laGeste, junto a conciertos, exposiciones, coloquios y piezas de nueva creación repartidas entre teatros, museos, jardines y centros culturales. El festival arrancará el 14 de mayo en el Parque de Cabecera y culminará el 26 de mayo en el Teatro Principal con Badke(remix), la propuesta dirigida artísticamente por Alain Platel para la clausura de esta edición.

Noticias relacionadas

Programación Festival 10 Sentidos 2026

  • 12 de mayo - Presentación mural The New Warm Times, de Cachetejack, en colaboración con OceanFEST — Hemeroteca Municipal de València.
  • 14 de mayo - 19:30h — Programa inaugural con dramaturgia de Paola de Diego, Ignasi Terraza, Matt McCreary & Charles Auguste y La Corcoles — Parque de Cabecera.
  • 15 de mayo - 19:00h / 20:30h — Helle Siljeholm, Un canto del pequeño mar — Muntanyeta dels Sants. Salida en bus desde València (Paseo de la Alameda) a las 18:00h y 19:30h.
  • 16 de mayo - 11:00h — Roger Sayer, Interstellar concert (Ciclo de órgano) — Sala Iturbi, Palau de la Música de València. Coloquio previo con Celia Cuenca y Las Entendidas a las 10:30h.
  • 16 de mayo -12:30h — Concierto Ensemble Antara — Conservatorio Superior de Música de València.
  • 16 de mayo - 19:00h — Ludwig Berger, Crying Glacier — Las Naves.
  • 17 de mayo - 11:00h — Gabriela Acha, Museo Móvil — Jardí Botànic de la Universitat de València.
  • 17 de mayo - 18:00h — Cie Fii ak Fee, Droits de la Nature (Rights of Nature) — Museu de Belles Arts de València.
  • 18 de mayo - 18:00h — Taiat Dansa, Gesto — CaixaForum València.
  • 18 de mayo - 19:00h — Encuentro Naturaleza y literatura: la palabra como nexo con el mundo vivo, moderado por Andreu Escrivà, con Luci Romero y Virginia Mendoza — Fundación Cañada Blanch.
  • 19 de mayo - Grace Tjang / Needcompany, Malam / Night (18:00h y 20:30h) y Her Project, Doomsday (19:15h y 20:00h) — Bombas Gens Centro de Artes Digitales.
  • 20 de mayo - 18:00h — Inauguración de la exposición de dibujo infantil 10 Sentidos 2026 — Fundación Mainel.
  • 20 de mayo - 19:00h — Cie BewegGrund & Annie Hanauer, Forest — Teatro Off.
  • 21 de mayo - 19:00h — Adrián Salvador Candela inaugura la exposición Los Viajeros Epífitas: Spolia — Bombas Gens Centro de Artes Digitales.
  • 21 de mayo - 19:00h — Aurora Diago, Gymkhana — Centre del Carme.
  • 22 de mayo - 19:30h — Colectivo Sin Par, Brotes de Siam — Centre del Carme.
  • 22 de mayo - 20:00h — Arantxa Cortés (La Vulgar), Amor de madre — Sala Matilde Salvador de La Nau.
  • 23 de mayo - 12:00h — Juan Ayala y Miguel Oyarzun, COLAPSO — Espai Inestable.
  • 23 de mayo - 19:00h y 24 de mayo | 18:00h — Cía Gaston Core, Como si todo esto fuera a desaparecer — Espai Inestable.
  • 24 de mayo - 11:30h — Paula Puchalt y Ane Sagüés junto al Cuarteto de Cuerda de Valencia, Swan Fake — La Rambleta.
  • 24 de mayo - 19:00h — Dewey Dell, Le Sacre du Printemps — Teatre El Musical.
  • 25 de mayo - 18:30h — Jornada de nueva creación con Martí Corbera, Laura Pascual, Iver Zapata, Marta González-Adalid y Elisa Andueza — Estudio Taiat Dansa.
  • 26 de mayo - 19:30h — laGeste | Stereo48, Amir Sabra & Ata Khatab, dirigidos artísticamente por Alain Platel, presentan Badke(remix) — Teatro Principal. Clausura del Festival 10 Sentidos 2026.

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