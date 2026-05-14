Del 14 al 26 de mayo
Consulta la programación del festival 10 Sentidos de danza, música, performance y literatura
Distintos espacios de València acogerán desde el 14 hasta el 26 de mayo propuestas artísticas internacionales y locales que abordan la relación entre el arte y el medio ambiente
El festival 10 Sentidos despliega este mes de mayo una programación que, como siempre, trae a València a los emblemas de la creación contemporánea, la reflexión medioambiental y los lenguajes híbridos entre danza, música, performance, literatura y artes visuales. La edición de 2026 convierte distintos espacios culturales de València en escenarios de diálogo entre el arte y la naturaleza, con propuestas internacionales y locales que abordan desde el colapso climático hasta la memoria del territorio, la fragilidad de los ecosistemas o la relación del cuerpo con el entorno.
La programación reúne nombres destacados de la escena contemporánea como Grace Tjang / Needcompany, Dewey Dell, Taiat Dansa o laGeste, junto a conciertos, exposiciones, coloquios y piezas de nueva creación repartidas entre teatros, museos, jardines y centros culturales. El festival arrancará el 14 de mayo en el Parque de Cabecera y culminará el 26 de mayo en el Teatro Principal con Badke(remix), la propuesta dirigida artísticamente por Alain Platel para la clausura de esta edición.
Programación Festival 10 Sentidos 2026
- 12 de mayo - Presentación mural The New Warm Times, de Cachetejack, en colaboración con OceanFEST — Hemeroteca Municipal de València.
- 14 de mayo - 19:30h — Programa inaugural con dramaturgia de Paola de Diego, Ignasi Terraza, Matt McCreary & Charles Auguste y La Corcoles — Parque de Cabecera.
- 15 de mayo - 19:00h / 20:30h — Helle Siljeholm, Un canto del pequeño mar — Muntanyeta dels Sants. Salida en bus desde València (Paseo de la Alameda) a las 18:00h y 19:30h.
- 16 de mayo - 11:00h — Roger Sayer, Interstellar concert (Ciclo de órgano) — Sala Iturbi, Palau de la Música de València. Coloquio previo con Celia Cuenca y Las Entendidas a las 10:30h.
- 16 de mayo -12:30h — Concierto Ensemble Antara — Conservatorio Superior de Música de València.
- 16 de mayo - 19:00h — Ludwig Berger, Crying Glacier — Las Naves.
- 17 de mayo - 11:00h — Gabriela Acha, Museo Móvil — Jardí Botànic de la Universitat de València.
- 17 de mayo - 18:00h — Cie Fii ak Fee, Droits de la Nature (Rights of Nature) — Museu de Belles Arts de València.
- 18 de mayo - 18:00h — Taiat Dansa, Gesto — CaixaForum València.
- 18 de mayo - 19:00h — Encuentro Naturaleza y literatura: la palabra como nexo con el mundo vivo, moderado por Andreu Escrivà, con Luci Romero y Virginia Mendoza — Fundación Cañada Blanch.
- 19 de mayo - Grace Tjang / Needcompany, Malam / Night (18:00h y 20:30h) y Her Project, Doomsday (19:15h y 20:00h) — Bombas Gens Centro de Artes Digitales.
- 20 de mayo - 18:00h — Inauguración de la exposición de dibujo infantil 10 Sentidos 2026 — Fundación Mainel.
- 20 de mayo - 19:00h — Cie BewegGrund & Annie Hanauer, Forest — Teatro Off.
- 21 de mayo - 19:00h — Adrián Salvador Candela inaugura la exposición Los Viajeros Epífitas: Spolia — Bombas Gens Centro de Artes Digitales.
- 21 de mayo - 19:00h — Aurora Diago, Gymkhana — Centre del Carme.
- 22 de mayo - 19:30h — Colectivo Sin Par, Brotes de Siam — Centre del Carme.
- 22 de mayo - 20:00h — Arantxa Cortés (La Vulgar), Amor de madre — Sala Matilde Salvador de La Nau.
- 23 de mayo - 12:00h — Juan Ayala y Miguel Oyarzun, COLAPSO — Espai Inestable.
- 23 de mayo - 19:00h y 24 de mayo | 18:00h — Cía Gaston Core, Como si todo esto fuera a desaparecer — Espai Inestable.
- 24 de mayo - 11:30h — Paula Puchalt y Ane Sagüés junto al Cuarteto de Cuerda de Valencia, Swan Fake — La Rambleta.
- 24 de mayo - 19:00h — Dewey Dell, Le Sacre du Printemps — Teatre El Musical.
- 25 de mayo - 18:30h — Jornada de nueva creación con Martí Corbera, Laura Pascual, Iver Zapata, Marta González-Adalid y Elisa Andueza — Estudio Taiat Dansa.
- 26 de mayo - 19:30h — laGeste | Stereo48, Amir Sabra & Ata Khatab, dirigidos artísticamente por Alain Platel, presentan Badke(remix) — Teatro Principal. Clausura del Festival 10 Sentidos 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es el nuevo hotel de cinco estrellas gran lujo que abre este verano en València
- Así es el crucero confinado por norovirus en Burdeos: 'Para tener unas vacaciones perfectas
- Las importaciones de patatas de Francia, Egipto e Israel paralizan las compras en el campo valenciano
- El artista Carlos Carsí, suspendido del concurso de Fallas tras colapsar su taller
- Llorca se abre a negociar 'todas' las peticiones de los docentes pero relega la subida salarial: 'Atendamos lo importante
- La reforma de la normativa de Costas podría dar la puntilla al hotel Sidi Saler
- La huelga de profesores llega al comité del PP y el partido abordará el conflicto con sus alcaldes y portavoces
- Unos 200 euros más al mes en cuatro años: la propuesta salarial del Govern catalán ante su huelga docente