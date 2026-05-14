Danza, performance, música
El Festival Diez Sentidos se despliega en València en defensa de la naturaleza, la belleza y la supervivencia
El festival Diez Sentidos celebra su decimoquinta edición del 14 al 26 de mayo con un programa de danza, performance y música centrado en la naturaleza y la resistencia social
Todas las artes escénicas al alcance de cualquiera durante doce días en València, en una decena de lugares al aire libre, cerrados, acústicamente preparados y otros más improvisados. El festival Diez Sentidos inaugura este jueves 14 de mayo una programación que recorrerá todas las disciplinas con propuestas de primer nivel en su edición número 15, consolidado ya como un espacio cultural de creación contemporánea de València con repercusión nacional e internacional.
Este año se continúa con la trilogía que arrancó en 2025. Así, el lema es 'Naturaleza Viva Vol.02' y ese será el eje sobre el que orbitarán todas las propuestas artísticas. La emergencia climática, la fragilidad de los ecosistemas y el arte como resistencia social son las cuestiones que los creadores abordarán en sus puestas en escena.
Esta mañana, las impulsoras del festival, Meritxell Barberá e Inma García, de Taiat Dansa, han explicado que "frente a la aridez del contexto actual, la creatividad es el único suelo fértil capaz de regenerarnos", señaló Barberá, para quien es necesario que el festival se muestre como un ejercicio "de supervivencia y belleza". Junto a ellas han estado los representantes de todas las instituciones y entidades que forman parte del festival, como el Consorci de Museus, la Universitat de València, el Espai Inestable o la Sala Off.
El Parque de Cabecera fue el lugar elegido para desplegar la alfombra roja a algunos de los creadores invitados y será también el espacio donde arranque el festival, el mismo jueves por la tarde, con una actividad que sienta las bases de lo que el festival persigue. La dramaturga Paola de Diego, junto a su narración, será la "guía" de un público que caminará a través del Jardín del Túria, desde el Puente del 9 d'octubre hasta el lago del parque acompañada por la propuesta al piano de Ignasi Terraza. Con ella, el dúo Matt McCreary y Charles Auguste, junto a la funambulista La Córcoles, irán amenizando el recorrido con sus actuaciones basadas en el equilibrio, la vulnerabilidad y la adaptación a un entorno cada vez más incierto.
Durante la presentación del festival ha asistido el director del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, quien ha recordado que la consolidación de un festival no depende de cuánto público mueva, "sino de cuánto prestigio y respeto consigue dentro del sector, y en este caso, miran a Diez sentidos como referente". Con él ha asistido la concejala en la oposición en el Ayuntamiento de València, Glòria Tello, el vicerrector de Cultura, Deportes y Vinculo Social de la UV, Albert Moncusí, Jacobo Pallarés de Espai Inestable y Pedro Giménez de Off Artes Escénicas.
Este viernes, la propuesta se traslada a l'Albufera, donde la artista noruega Helle Siljeholm propondrá una experiencia inmersiva en la que un coro femenino traducirá el canto de las aves al lenguaje humano. La naturaleza aparecerá así no solo como escenario, sino también como interlocución dentro del festival.
Uno de los momentos destacados llegará el 16 de mayo con 'Crying Glacier', de Ludwig Berger, en Las Naves, una instalación sonora que registra el deshielo del glaciar Morteratsch para convertirlo en memoria acústica de una desaparición. Ese mismo día, el Palau de la Música acogerá un concierto dedicado a la banda sonora de 'Interstellar', la película de Christopher Nolan convertida aquí en metáfora de la necesidad de decidir entre escapar del planeta o salvarlo. El concierto irá precedido por una charla con las prescriptoras de cine Las Entendidas, compuesto por Alexia Guillot y Adriana Cabeza.
Manifiesto político en favor de la naturaleza y Palestina
Durante trece días, el festival reunirá propuestas nacionales e internacionales que convertirán el cuerpo en espacio de resistencia política y reivindicación de la naturaleza. El artista senegalés Pisco llevará al Museo de Bellas Artes la pieza 'Droits de la Nature', una pieza sobre los derechos de la tierra, mientras que la compañía laGeste | Stereo48 clausurará el certamen en el Teatro Principal con 'Badke(remix)', un cruce entre danza contemporánea y folclore palestino que reivindica la celebración como forma de resistencia.
La escena española también tendrá un peso importante en esta edición. Arantxa Cortés revisitará el mito de Medea desde la ecoansiedad y los desplazamientos climáticos, mientras que Juan Ayala y Miguel Oyarzun propondrán en 'Colapso' una reflexión sobre los límites del crecimiento y el conflicto generacional. En esa misma línea, Gaston Core abordará la pérdida de identidad urbana y los efectos de la gentrificación en 'Como si todo esto fuera a desaparecer'.
El tramo final del festival estará marcado por piezas centradas en la interdependencia y los cuidados. Desde la danza inclusiva de Cie BewegGrund en 'Forest' hasta la reinterpretación radical de 'Le Sacre du Printemps firmada por Dewey Dell, Diez Sentidos cerrará una edición que, quince años después de su nacimiento, insiste en entender la cultura no como entretenimiento accesorio, sino como herramienta imprescindible para imaginar otros futuros posibles desde la ciudad de València.
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