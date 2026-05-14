La Generalitat le hace "ghosting" a los festivales: "Nos reunimos hace dos semanas y ya no han vuelto a comunicarse con nosotros"

El conflicto por la celebración de los festivales en la Ciutat de les Arts i de les Ciències ha entrado en un punto muerto que mantiene a miles de personas pendientes de su resolución, con entradas y abonos en la mano y sin saber todavía si podrán disfrutar de la música de sus artistas preferidos ni dónde lo harán.

También los propios promotores de los espectáculos continúan a la espera de que la Generalitat les confirme las condiciones en las que deberán celebrar el Festival de les Arts y el BigSound si finalmente permanecen en el recinto del antiguo cauce del Túria. Se quejan, incluso, de que la administración autonómica ha dejado de contestar a sus requerimientos de mantener nuevos encuentros para aclarar la situación, como si les estuviera sometiendo a una especie de "ghosting" (cortar de forma repentina toda comunicación con una persona sin dar explicaciones ni avisar). “La última reunión que tuvimos con la Generalitat y con Cacsa fue hace dos semanas y, desde entonces, no hemos tenido ninguna comunicación más con ellos. Intentamos contactar todos los días pero no nos contestan”, afirmaba este miércoles uno de los responsables del BigSound.

Las últimas reuniones

Los últimos encuentros entre los promotores y las administraciones que gestionan el espacio en el que siguen programados ambos festivales tuvieron lugar a finales de abril. En aquellas reuniones, los representantes de la Generalitat trasladaron que su postura continúa siendo favorable a que los eventos se celebren, pero siempre respetando el límite de 85 decibelios fijado por la normativa municipal, cuyo cumplimiento por parte del Ayuntamiento ha sido obligado por el juez. Desde entonces, la única respuesta oficial a la pregunta de cómo avanzan las negociaciones de la Generalitat es que esta está trabajando para encontrar la solución “más positiva” para todas las partes.

Sin embargo, esta posición sitúa a los organizadores en una situación compleja. El sector considera que ese umbral dificulta seriamente la viabilidad de festivales de gran formato en la Ciutat de les Arts, pero también complica a los promotores, tanto a nivel contractual con los artistas como con el público que ya ha comprado sus abonos, justificar un eventual traslado de los eventos a otros espacios.

En este contexto, y tal como adelantó Levante-EMV, el BigSound -programado para el 26 y 27 de junio- tiene muy avanzadas las negociaciones para trasladarse al Parc Central de Torrent, aunque oficialmente mantiene -y promociona- como sede el entorno del Museu de les Ciències. En cambio, el Festival de les Arts -previsto para el 5 y 6 de junio- insiste en que, por el momento, no contempla alternativas fuera de la Ciutat de les Arts, aunque sí ha modificado sus condiciones generales de acceso y venta de entradas para impedir que quienes las hayan adquirido puedan exigir su devolución si el evento se traslada a otro espacio de la ciudad o si parte del público se reubica en un recinto con gradas, como podría ser el estadio Ciutat de València, donde se celebrarán el Love the 90s y el I Love Reggaeton.

Sin respuesta judicial

Mientras los promotores esperan a que la Generalitat clarifique su postura sobre el futuro cada vez más inmediato de los festivales en la Ciutat de les Arts, el Consell sigue pendiente de que la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valencia -plaza 8- se pronuncie sobre el incidente de ejecución que CACSA planteó a mediados de abril. Con ese escrito, la empresa pública solicitó que el juzgado aclarase o permitiese mantener la actividad musical siempre que se respetasen los límites acústicos y se acreditasen medidas técnicas de control. Cabe recordar que el Gobierno autonómico dio este paso judicial después de que el Ayuntamiento de València -la administración condenada por no evitar las molestias acústicas denunciadas por los residentes cercanos a Les Arts- decidiera no apelar.

También los vecinos que denunciaron las molestias provocadas por los festivales al no respetar la normativa acústica presentaron un escrito de alegaciones en el que se oponían de forma contundente al intento de CACSA de “salvar” el Festival de les Arts, el BigSound o la terraza de l’Umbracle mediante un plan de control de ruido planteado tras la sentencia. En términos jurídicos, solicitan la inadmisión o desestimación del incidente de ejecución promovido por la empresa pública, con imposición de costas, al considerar que esta vía no resulta procedente.

Noticias relacionadas

Para añadir más incertidumbre, y tal como avanzó este periódico, el magistrado que firmó la sentencia se ha retirado recientemente en comisión de servicios, lo que ha provocado un relevo en la Sección que lleva el caso. Su nueva titular será ahora la encargada de resolver los próximos movimientos en la ejecución del fallo. “Quedan apenas tres semanas y, si el juez no contesta, ¿qué haremos?”, se preguntaba ayer el representante del BigSound. “Esta incertidumbre nos desespera porque no sabemos hacia dónde tirar”, añadía.