'La invasió dels bàrbars' y 'La cena' triunfan en las nominaciones de la AAPV

La producción audiovisual 'La invasió dels bàrbars' y la 'La cena' se han convertido en las grandes protagonistas de las nominaciones de los Premios de la Asociación de Actores y Actrices Profesionales de 2026. La primera lidera las candidaturas en el apartado audiovisual con presencia en las principales categorías interpretativas, mientras que 'La cena' copa por completo la categoría de mejor interpretación masculina de reparto en audiovisual.

La AAPV ha dado a conocer este jueves los nominados en una comparecencia celebrada en la sede de la Fundación SGAE, donde el actor Hèctor Juezas y la actriz Cristina Plazas han sido los encargados de anunciar las candidaturas de una edición que volverá a reunir a buena parte del sector escénico y audiovisual valenciano. Los premios se entregarán el próximo 16 de junio en una gala que tendrá lugar en el Teatro Principal de València.

En el apartado audiovisual, 'La invasió dels bàrbars' se consolida como uno de los títulos más destacados del año al conseguir nominaciones para Olga Alamán como mejor actriz protagonista, Jordi Ballester como mejor actor protagonista y Estela Martínez como mejor actriz de reparto. La producción comparte protagonismo con otros títulos relevantes de la temporada como 'Mario', 'Sexo a los 70', 'Un bany propi' o 'Còlera'.

En la categoría de mejor interpretación femenina protagonista en audiovisual competirán Glòria March por 'Mario', Olga Alamán por 'La invasió dels bàrbars' y Mamen García por 'Sexo a los 70'. Por su parte, el premio a mejor interpretación masculina protagonista se disputará entre Carles Sanjaime por 'Un bany propi', Jordi Ballester por 'La invasió dels bàrbars' y Manuel Canchal por 'Còlera'.

Las nominaciones a mejor actriz de reparto audiovisual han recaído en Estela Martínez por 'La invasió dels bàrbars', Paula García Sabio por 'Memento mori' y Tània Fortea por 'La viuda negra'. Sin embargo, una de las categorías más llamativas es la de mejor actor de reparto audiovisual, monopolizada íntegramente por intérpretes de 'La cena': Ferran Gadea, Óscar Lasarte y Toni Agustí competirán entre sí por el galardón.

Nominaciones en teatro

El teatro vuelve a ocupar un lugar central en estos premios con candidaturas repartidas entre algunas de las producciones valencianas más destacadas de la temporada. En mejor interpretación femenina protagonista han sido nominadas Amparo Fernández por 'Kassandra', Cristina García por 'Escape room' y María Almudéver por 'La seqüència'.

En el apartado masculino, optarán al premio Enric Juezas por 'David', Leo de Bari por 'Tributo' y Paco Iváñez por 'Tot eixirà malament i serà perfecte'.

La categoría de mejor actriz de reparto teatral deja también una de las listas más variadas de esta edición, con Carla Almeria y Carla Pascual, ambas por 'Ballant ballant', además de Mercè Tienda por 'Plenamar 'y Victoria Salvador por 'Princeses, cavallers i dracs. El dia que deixem de ser xiquets'.

En cuanto a los actores de reparto de teatro, los nominados son Àitor Caballer por 'Ballant ballant', Claudi Ferrer por 'Canviarem bolquers segons el BOE', Gabriel Benavent por 'Princeses, cavallers i dracs'. 'El dia que deixem de ser xiquets' y Toni Misó por 'Jack el destripador'.

Los premios reservan también un espacio específico para el doblaje, una disciplina con gran tradición en la Comunitat Valenciana. Las nominadas al Premio Lluís Miquel Campos a mejor actriz de doblaje son Iolanda Muñoz por 'Shetland', Joana Giner por 'Amanda Knox: una historia retorcida' y Mireia López Beltrán por 'Fallen'.

En categoría masculina competirán Fran de la Torre por 'Ninja vs Gokudo', Josep Manel Casany por 'Ne-Zha 2' y Rubén Felis por 'Superman' (DC 2025).

Premios Crisàlide para nuevas generaciones

La AAPV reconocerá además a las nuevas generaciones interpretativas con los Premios Crisàlide. En actriz revelación han sido nominadas Alba Vela por 'Tot eixirà malament i serà perfecte', Candela Herrero por 'Lisis' y 'Two girls, one cake', Lia Herbor por 'La xiqueta que volia arribar a la pau' y 'El acontecimiento', y Paula López Collado por 'After sun' y 'Two girls, one cake'.

Por el premio al actor revelación competirán Jordi López por 'Ballant ballant', Jorge Motos por 'Còlera', Ovidi Calderón por 'Tot eixirà malament i serà perfecte' y Vicente Ausina por 'After sun'.

Dos premios más: uno institucional y otro a la trayectoria

En total, la edición de 2026 contará con 40 nominados repartidos entre las distintas categorías interpretativas. A ellos se sumarán todavía dos reconocimientos especiales que la asociación anunciará próximamente: el Premio Taula, destinado a una figura o institución fuera de la Comunitat Valenciana por su relevancia cultural y social, y el Premio Narcís, que distingue toda una trayectoria artística y el compromiso sostenido con la profesión y la cultura valenciana.

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La gala podrá seguirse en directo a través de la plataforma Kinótico, que retransmitirá el evento en streaming. La asociación ha subrayado además que, un año más, la televisión pública valenciana À Punt no emitirá la ceremonia tras rechazar su retransmisión.