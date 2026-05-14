De la 'Superestrella' Aitana a la exposición de los artistas de la DANA: Qué hacer en València del 15 al 21 de mayo

Mayo continua su transcurso con una amplia variedad de planes con los que disfrutar de su vibrante vida cultural, que se mueve entre música, museos y artes escénicas y que cada semana recopila Levante-EMV.

Los mejores planes con música

Javier Perianes. 15 de mayo. Palau de Les Arts. El pianista onubense actuará junto a la Orquestra de la Comunitat Valenciana en el Palau de Les Arts para representar los 5 conciertos para piano y orquesta de Ludwig Van Beethoven divididos en dos días consecutivos. El viernes 15 será su segunda fecha en la que representará los conciertos 1 y 5 del genio alemán concertando desde el piano.

Javier Perianes / Marco Borggreve

Mescalina Tributos. Homenaje a Radio Futura, Héroes del Silencio y El Último de la Fila. 16 de mayo. Sala Moon. Música y nostalgia tienden a ir cogidas de la mano. Para aquellos nostálgicos de los años 80, el tributo a Radio Futura, Héroes del Silencio o El Último de la Fila es un espectáculo que no pueden perderse. 'Insurrección', 'Entre dos tierras' o 'Escuela de calor', algunas de las canciones más representativas de los grupos, harán viajar a los asistentes a unos años 80 que para muchos siguen siendo la época dorada del rock español.

Aitana 'Cuarto Azul World Tour'. 21 y 22 de mayo. Roig Arena. La cantante catalana llega a València en modo 'Superestrella' para poner a cantar al Roig Arena con el que ya es su quinto álbum. Un espectáculo en el que no faltarán ganas de saltar, bailar y llorar con las últimas canciones de su álbum 'Cuarto Azul', que será protagnonista con canciones como '6 de febrero' o 'Cuando hables con él' pero en el que no faltarán éxitos como 'Gran Vía' o 'Vas a quedarte'.

Así respiran los teatros

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

La Rambleta

Madness: 15 y 16 de Mayo. La vida está llena de cambios constantes. Esta comedia musical vuelve a unir a Yllana y Primital Brothers para hablar de como es la vida fuera de los márgenes de la sociedad de hoy en día. "De codearse con la élite a dormir bajo un puente. De la indigencia a la jet set. Ayer comiendo ostras; hoy ostracismo" reza la sinopsis de la obra, que ironiza sobre la tecnología y pone énfasis en la importancia de la risa y lo surrealista que es la vida cotidiana.

Estreno de la obra 'Madness' de Yllana / Yllana

Sala Russafa

Epílogo 1936-2026: Hasta el 31 de mayo. La nueva obra de Chema Cardeña recorre la situación del teatro en los últimos 90 años, desde 1936 hasta nuestros tiempos. A través de 7 personajes que viajan por 5 países diferentes: Polonia ocupada, España en guerra civil, Argentina de exiliados, Israel como tierra prometida y Estados Unidos, la "cuna de la democracia". Los personajes "van encarnando las consecuencias sociales de las dictaduras y los discursos del odio" invitando al espectador a reflexionar sobre la situación escapando de los discursos superficiales a través de los testimonios reales de personas anónimas que sufrieron las consecuencias del fascismo.

Epílogo representada en Sala Russafa / JUAN TEROL

Teatro Olympia

Mamma mia!: Hasta el 28 de junio. Uno de los musicales internacionales más populares ya está brillando en València con 23 grandes éxitos de ABBA -desde 'Dancing Queen' a 'Gimme Gimme Gimme', 'Chiquitita' o 'The Winner Takes It All', entre otros- como sonido emblemático. Un homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos. Ha sido galardonada como Mejor Coreografía por los Premios Teatro Musical.

'Vuelve a los 90' Capítulo 2- Raúl Antón: 17 de mayo. El cómico valenciano, Raúl Antón, vuelve con su viaje al pasado para dar "una nueva dosis de nostalgia, risas y recuerdos" a los más nostálgicos de la época. El monólogo volverá a sacar el baúl de los recuerdos, de una época libre de tendencias digitales más allá de los videojuegos de '16 bits' o las míticas cintas de cassette, para recordar todos los momentos mágicos que dejó la última década del Siglo XX.

Cartel del primer capítulo de Raúl Antón / Teatro Olympia

Teatro Talia

La Ternura: Del 20 de mayo al 28 de junio. La obra de Alfredo Sanzol galardonada con el premio Max a mejor obra teatral en el año 2019 llega a València. Inspirada en varias obras de William Shakespeare, la pieza habla sobre "la imposibilidad de protegernos del daño que produce el amor" a lo largo de una trama llena de los amoríos del siglo XVI para demostrar de forma alegre que "sin ternura el amor no se ve".

La Ternura representado en teatro / La Ternura

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

Teatro Rialto

La Mancha: Del 14 al 24 de mayo. Una familia de pueblo, sueños imposibles y la esperanza de poder cumplirlos en algún momento. De eso trata 'La Mancha', una obra propia del 'Institut Valencià de Cultura'. La tragicomedia que aborda temas como la incomunicación, los miedos y la esperanza a través de "una familia que no puede dejar de mirar la pared de su cocina" y la mancha que esta tiene.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

Centre del Carme

Genealogies del Territori. La cultura y el arte de la catástrofe de la DANA del 29 de octubre de 2024 vuelve a renacer. 60 artistas cuyos centros de trabajo se encontraban en los municipios afectados se juntan en el Centre del Carme para exponer sus obras 20 meses después. La colección es un "punto y seguido" para la marca de barro y sangre que dejó el desastre natural en la disciplina artística. La iniciativa, impulsada dentro del Plan de Asistencia de Artistas lanzado por el Consorci de Museus, servirá como apoyo para todos aquellos artistas que buscan seguir adelante después de la catástrofe.

Preparación de la exposición 'Genealogies del Territori' en el Centre del Carme / Redacción Levante-EMV

'María Carbonell. The Subversive Stitch'. Hasta el 18 de junio. De lo doméstico a la resistencia. De lo íntimo a lo reivindicativo. De la importancia de la lucha de las sufragistas británicas a inicios del siglo XX a la de los movimientos del femenismo contemporáneo, desde el #MeToo a colectivos como Las Tesis, Pussy Riot o Femen. Y todo ello con el bordado y el arte textil como "puente". Esos son los puntales bajo los que abre sus puertas en el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) la exposición 'The Subversive Stich' de la artista murciana Maria Carbonell, quién ha utilizado los tejidos, símbolos o colores que legaron esas marchas en Reino Unido para establecer una "conexión" con el presente mediante una serie de estandartes modernos. Los mismos que muestran como los "movimientos sociales no son estáticos, sino que van fluyendo" y que hay que "hacer una revisión al pasado para aprender".

Carles Llorca

'Yolanda Benalba. Jauría'. Hasta el 21 de junio. Tras una década trabajando con colectivos feminizados y sexodisidentes en México, la artista valenciana Yolanda Benalba presenta su primera exposición individual en España.

IVAM

'Apoteosis Now'. Cristina De Middel. La fotógrafa valenciana presenta en el IVAM sus fotografías en forma de "Catarata". Las imágenes, cargadas con intuiciones, mitos, incertidumbres, visiones y tabús, plantea un mundo posthistórico en una exposición que no tiene ni principio ni final. La exposición tiene la intención de demostrar que "las imágenes no solo pueden servir para someternos, sino también para ofrecernos instrumentos capaces de liberarnos"

Fotografía de la exposición de Cristina De Middel / Cristina De Middel

'Tania Candiani. Radix'. Hasta el 6 de septiembre. El proyecto de la artista imagina un bioma ficticio habitado por entidades que oscilan entre lo científico y lo especulativo, entre lo observable y lo imaginado. "Se presenta como una instalación inmersiva concebida como un ecosistema híbrido, donde conviven plantas vivas, esculturas de vidrio soplado, organismos suspendidos, un raizotrón, proyecciones audiovisuales en diálogo cruzado y una composición sonora octofónica que envuelve el espacio".

José Manuel López

'La mujer en la obra de Julio González'. Hasta el 28 de febrero de 2027. El tema de la mujer domina por completo la obra de Julio González. Esta selección sin precedentes de la colección del IVAM sobre el tema lo confirma. Retratos familiares o de mujeres de la vida moderna, desnudos académicos o abstractos, figuras reales o idealizadas, alegorías históricas y políticas: todos forman parte de su evolución estilística de las formas plenas a las vacías, de la figuración a la abstracción. Sus esculturas también están cargadas de significado. Reflejan la emancipación de las mujeres contemporáneas, su tránsito de la esfera privada a la pública, del silencio a la palabra.

El heredero de Julio González en el IVAM. / Miguel Ángel Montesinos

'Territorios en tránsito / Solo dúo : Anna Talens & Mar Guerrero'. Hasta el 28 de junio. Esta exposición propone pensar el mar no como un límite, sino como territorio: un cuerpo vivo, cambiante, donde la cartografía se disuelve y las fronteras no se trazan con líneas fijas, sino con corrientes, mareas y temporalidades. Más que horizonte líquido, el mar aparece como una geografía inestable, un espacio que no se pisa pero que sostiene la movilidad de cuerpos, memorias y materiales.

Parte de la exposición 'Territorios en tránsito'. / Juan García/IVAM

'El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo'. Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación.

Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación. ‘A media lumbre’. Hasta el 14 de junio. La exposición reúne propuestas que, desde las prácticas artísticas contemporáneas, abren espacios hacia materiales que, hasta tiempos recientes, han permanecido jerarquizados dentro de perímetros subalternos: cerámica, barro, lana, textiles, bordados, esparto, palma, mimbre y otras fibras naturales.

Parte de la exposición 'A media lumbre' en el IVAM. / IVAM

Bellas Artes

'Tiempos modernos'. Hasta el 31 de mayo. Es una revisión crítica de la colección de pintura española contemporánea del Museo de Bellas Artes de València, centrada en el periodo comprendido entre las décadas de 1940 y 1970. Este arco cronológico, clave para comprender la modernización artística en la España que salía de la Guerra Civil, ha quedado tradicionalmente relegado en los discursos museísticos al situarse entre el arte clásico y las últimas tendencias de finales del siglo XX.

La exposición 'Tiempos Modernos'. / JM LOPEZ

Fundación Bancaja

'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló'. Hasta el 6 de septiembre. Picasso, Kandinsky, Juan Gris, Georges Braque, Sean Scully, Giorgio de Chirico, Cristina Iglesias, Eduardo Chillida, Joan Miró, Miquel Barceló, Manolo Valdés, Carmen Calvo, Soledad Sevilla, Miquel Navarro, José María Yturralde, Carlos Alcolea, Urbano Lugrís, Antón Lamazares, Manolo Millares, Francisco Leiro o Menchu Lamas son algunos de los 60 artistas que estarán presentes en una de las muestras más ambiciosas de la Fundación Bancaja. De la mano de ABANCA, la institución valenciana presenta la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló', que reune una variedad de las obras de arte contemporáneas de ambas instituciones. La muestra, comisariada por Fernando Castro Flórez, planteará un diálogo entre ambas colecciones en un recorrido por la evolución del arte durante los siglos XX y XXI.

Fundación Bancaja y ABANCA presentan la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló' / Miguel Ángel Montesinos y Celeste Martínez

'Tàpies. Última década (2002-2012)'. Hasta el 30 de agosto. La muestra monográfica de Antoni Tàpies, uno de los grandes artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte en 2012, profundizará en la última etapa de su trayectoria artística con obras especialmente representativas que revelan su esencia como artista. Su obra se incluye en numerosas colecciones públicas y privadas como la Tate Gallery en el Reino Unido, el MOMA en New York, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna en Roma, el Musée de Arte Moderne y el Centro Georges Pompidou en Paris, el Stedelijk Museum de Amsterdam, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles, entre otros.

'Calo Carratalá. Todo lugar es provisional'. Hasta el 7 de junio. Una exposición que revisa la singular expresión del entorno natural de Calo Carratalá (Torrent, 1959) tras toda una trayectoria de más de 30 años trabajando en el ámbito del paisaje, que le ha convertido "en uno de los creadores actuales de referencia en el paisajismo contemporáneo español".

CaixaForum

'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas'. Hasta el 12 de octubre. La exposición en el Caixaforum, trazada en colaboración con el Victoria and Albert Museum, permite apreciar como la obra del Lewis Carroll y su Alicia se ha convertido en un fenómeno que ha alcanzado e impactado no solo en las pantallas, sino también en ámbitos como la gastronomía, la música, la moda o la fotografía, entre otros. Creatividad y curiosidad que queda reflejada a través de los 255 objetos y obras de arte.

'Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos'. Hasta el 23 de agosto. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.

L'ETNO

'L'or roig. La ruta del safrà'. Hasta el 27 de septiembre. Esta exposición temporal explora la historia de esta especia y exhibe 'tesoros' como los cuadernos de viaje y las latas personalizadas que transportaban este azafrán desde Novelda o València a territorios como India, China o Japón. Además, la muestra también reivindica el papel de la mujer recolectora o la vinculación de este condimento con la ciencia o la espiritualidad.

La Mar Épica: Monstruos marinos, la magia oculta debajo del mar. La exposición presenta una serie de imágenes realizadas por el pionero de la fotografía submarina Jesús Navarro. Las imágenes, tomadas entre 1959 y 1969, muestran algunas de las primeras fotografías submarinas de la historia que presentan " un universo acuático —tan fascinante como hostil— de sal, arena, hierro, madera y sangre"

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