Torrent garantiza la "tranquilidad vecinal" ante la llegada del festival Bigsound al Parc Central

El Ayuntamiento de Torrent ha asegurado a través de un comunicado que "garantiza" que la llegada de Bigsound al Parc Central "se hará compatible con la tranquilidad de los vecinos y con el descanso de las zonas residenciales próximas al recinto". Para ello, el consistorio ha establecido una serie de condiciones específicas a la organización del festival para minimizar las molestias derivadas de la celebración de un evento que situará a la ciudad, durante los días 26 y 27 de junio, como uno de los principales "focos musicales de la Comunitat Valenciana".

El traslado de Bigsound a Torrent se produce después de que el festival haya descartado su celebración en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València por las limitaciones acústicas derivadas de la sentencia judicial que condena al Ayuntamiento de València por las molestias de ruido sufridas por vecinos de la zona. Tal como ya adelantó Levante-EMV, el Parc Central de Torrent era el “plan b” de los promotores en caso de que el recinto valenciano no pudiera garantizar las condiciones técnicas necesarias para un festival de gran formato.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha agradecido públicamente a la organización de Bigsound “que haya elegido Torrent para celebrar un evento de esta magnitud y que haya decidido invertir en nuestra ciudad”. La primera edil ha subrayado que la cita supone “una oportunidad única” para el municipio, que acogerá durante dos jornadas “el mayor elenco de artistas y cantantes nacionales e internacionales que nunca habíamos tenido”.

Folgado ha destacado que la celebración del festival “sitúa a Torrent en el mapa” y demuestra la capacidad de la ciudad para albergar eventos de primer nivel gracias a espacios como Parc Central y a su conexión metropolitana con València y el resto de municipios del área. El recinto, situado a apenas ocho kilómetros de la capital, permitirá al Bigsound mantener las fechas, los horarios y el cartel ya anunciados, al tiempo que ofrece más margen para la organización de accesos, servicios, zonas de descanso y dispositivos de seguridad.

La alcaldesa ha puesto también el acento en el impacto económico que tendrá el festival para el tejido local. “Será una gran oportunidad para el comercio, la restauración y la hostelería de Torrent, que podrán beneficiarse de la llegada de miles de visitantes durante esos dos días”, ha señalado. En este sentido, Folgado ha animado a los establecimientos de la ciudad “a aprovechar la gran afluencia de público para ofrecer lo mejor de Torrent y mostrar la calidad y profesionalidad de nuestros comercios y locales hosteleros”.

Pese a la dimensión del evento, el ayuntamiento insiste en que la prioridad será compatibilizar la actividad cultural y económica con el bienestar vecinal. La alcaldesa ha agradecido a la organización “la predisposición mostrada desde el primer momento y el compromiso adquirido para cumplir las indicaciones marcadas por el ayuntamiento respecto al respeto a los vecinos, la movilidad y los horarios”. El consistorio recalca que la autorización del festival irá acompañada de medidas concretas para reducir el impacto sobre las viviendas próximas.

Entre las condiciones fijadas por el Ayuntamiento figura que la actividad musical no podrá prolongarse más allá de las 02.15 horas en las madrugadas del 27 y del 28 de junio, respectivamente. La organización deberá adoptar, además, todas las medidas técnicas necesarias para cumplir los niveles acústicos autorizados, incluida la instalación de limitadores de sonido. Estos sistemas tendrán que ser verificados por el mismo Organismo de Control Autorizado encargado de inspeccionar las instalaciones antes de la apertura al público.

El consistorio también ha solicitado que, dentro de las posibilidades técnicas del recinto, los escenarios se orienten hacia las zonas menos pobladas, con el objetivo de reducir el impacto sonoro sobre las viviendas cercanas. A ello se sumará un dispositivo especial de movilidad, seguridad y limpieza, coordinado entre el aa¡yuntamiento, la organización y las administraciones implicadas, ante la previsión de una elevada afluencia de público.

La llegada de Bigsound a Torrent se enmarca en la reorganización del calendario musical provocada por las restricciones acústicas en la Ciutat de les Arts. De momento, el único gran festival que sigue anunciándose en ese recinto es el Festival de les Arts, mientras que Love the 90s e I Love Reggaeton ya han comunicado su traslado al estadio Ciutat de València y, anteriormente, el ciclo FAR reprogramó el concierto de Jean-Michel Jarre en la Marina Nord.

Para Torrent, la cita supone también una oportunidad de proyección exterior. Bigsound acumula más de 300.000 asistentes en sus anteriores ediciones y se ha consolidado como el evento musical más multitudinario de València y una de las grandes citas del calendario nacional. Según los datos aportados por la organización, en sus cinco primeras ediciones el festival ha generado más de 100 millones de euros de impacto económico directo y cerca de 200 millones de impacto indirecto e inducido, además de miles de empleos directos e indirectos y ocupaciones hoteleras de hasta el 92% durante algunas jornadas.

Además, Bigsound trabajará junto al Ayuntamiento y el Centro de Empleo Espai Labora Torrent para impulsar procesos de selección dirigidos prioritariamente a personas desempleadas o en búsqueda de mejora de empleo del municipio, con el objetivo de que parte del retorno del festival se traduzca en oportunidades laborales directas para la ciudad.

Como gesto hacia la ciudadanía local, el festival pondrá en marcha una promoción especial para personas empadronadas en Torrent, que podrán acceder a un 20% de descuento en abonos generales y Front. La oferta estará limitada a 500 entradas, con un máximo de dos por DNI.

El cartel de BIGSOUND Valencia 2026 se mantiene íntegramente. La edición contará con David Bisbal, que ofrecerá su única actuación en la Comunitat Valenciana en 2026, así como con las únicas fechas en la autonomía de Lola Índigo, Rels B, Nathy Peluso con CLUB GRASA DJ set, Rusowsky y Yami Safdie. También actuarán Ana Mena, Barry B, Despistaos, Dollar Selmouni, Hens, Juan Magán, King África, Lia Kali, Lucho RK, Maldita Nerea, Mayo, Metrika, Rigoberta Bandini, Samuraï y Selecta.

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Todas las entradas y abonos ya adquiridos seguirán siendo válidos para la nueva ubicación sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. El festival se celebrará los días 26 y 27 de junio en el Parc Central de Torrent, con un dispositivo específico para garantizar tanto el desarrollo del evento como la tranquilidad de los vecinos.