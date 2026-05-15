Beethoven y Perianes. ‘¡Qué pasada!’

INTEGRAL DE LOS CONCIERTOS PARA PIANO Y ORQUESTA DE BEETHOVEN I. Orquestra de la Comunitat Valenciana. Javier Perianes (piano y dirección).Conciertos números 2, 3 y 4.Lu­gar: Palau de les Arts (Auditori). Entrada: Alrededor de 1.300 personas. Fecha: jueves, 14 mayo 2026.

“¡Qué pasada!”. La expresión le salió del alma a un joven estudiante de piano instantes después de que Javier Perianes tocara y marcara a la Orquestra de la Comunitat Valenciana desde el teclado el último acorde del Cuarto concierto de Beethoven. No exageraba el chaval. Efectivamente, fue una pasada. Por muchas razones. No solo por la hazaña que por sí supone afrontar los cinco conciertos beethovenianos en apenas 24 horas. No solo por la claridad y perfección de un Beethoven luminoso e incandescente; risueño en los regodeados rondós y quieto y cantable en los movimientos lentos. Fue esto y mucho más. Pero acaso la mayor fascinación y gesta de este Beethoven renovado radique en la nítida sinceridad y criterio que rezuma cada nota y frase.

El artista en plenitud que hoy es Javier Perianes (Nerva, Huelva, 1978) ha crecido con Beethoven desde los comienzos de su carrera, cuando apenas veinteañero registró la Sonata opus 110. Desde entonces, los conciertos del creador del Concierto Emperador ha sido una constante en sus grabaciones, recitales y programas. Ahora, después de haberlos rodado por medio mundo con batutas tan dispares como López Cobos, Dudamel, Mäkelä, Bichkov o Barenboim, los acaba de grabar con la Orquestra de la Comunitat Valenciana, asumiendo él mismo la dirección musical. Supone la primera grabación integral de los conciertos de Beethoven producida en España, y será distribuida internacionalmente por el sello Harmonia Mundi.

Las actuaciones programadas estos días -jueves y viernes en el Palau de Les Arts; sábado y domingo en el Auditori de Castelló- recogen el trabajo concienzudo de las sesiones de grabaciones. Se trata, por lo tanto, de versiones trazadas milimétricamente, cuya perfección se percibe no solo en el piano, sino también en una orquesta imbuida en estilo, maneras y entrega con el hacer de un artista que desde el teclado contagia criterio, energía y carisma.

Perianes ilumina las aristas más perfiladas y genuinas de Beethoven, desde los aires aún clásicos, aún haydnianos, del Segundo concierto (cronológicamente el primero) a la plenitud romántica y beethoveniana del Cuarto. Apenas trece años en los que el genio viaja a un mundo nuevo, hijo de la Revolución de 1789. Perianes se involucra en esta evolución y hace volar su pianismo tanto como el compositor su pluma renovadora.

Como en Beethoven, todo es fresco y elaborado a un tiempo en el pianismo sin retórica de Perianes. Y cuando hay que lanzarse, el nervense lo hace como el que más, como ocurrió en el rondó final del Segundo concierto, en el que, sin descontrolarse un instante, se abandonó al vértigo del tempo dictado por el momento único del concierto. ¡Qué contraste con la costosísima payasada que en el mismo escenario y junto con la misma orquesta perpetró Lang Lang en marzo de 2019!

También dilata hasta casi la quietud los movimientos lentos, con esos episodios tan inconfundiblemente perianescos en los que dinámicas y fraseos se expanden sin límite. Todo apoyado en una técnica y control que le permite apurar sonidos hasta el mismo silencio. Inolvidable el Adagio del Segundo concierto, tanto como el Largo del Tercero y el milagro del Andante con moto del Cuarto.Beethoven nacido más del alma de artista que del cerebro de intérprete. Sin elucubración ni indagación. Natural, transparente, feliz y dramático a un tiempo. Anclado en la radicalidad novedosa del genio.

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La comunión entre orquesta -en verdad formidable- fue absoluta y natural. Como la entrega y convicción de estos “beethóvenes” que marcan hito. Definitivamente, no erraba un ilustre pianista valenciano, maestro precisamente del estudiante del ¡Qué pasada!, cuando entre corrillos comentó: “Pocos, poquísimos pianistas pueden hacer lo que hoy ha hecho Perianes. Un espectáculo en todos los sentidos”. ¡Y aún quedan los conciertos Primero y Quinto!