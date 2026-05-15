Día Internacional de los Museos: una semana de programación especial en València

El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Con él, llega una programación especial por parte de los centros culturales más importantes de la ciudad junto al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Con el objetivo de expandir la cultura a la mayor cantidad de personas posibles, museos como el IVAM, el CCCC o el Centro de Arte Hortensia Herrero realizarán exposiciones, actividades para todos los públicos y talleres culturales fuera de su horario habitual. Aquí se muestran los horarios especiales lleno de actividades novedosas para celebrar el día dedicado a las pinacotecas.

CCCC

El Centro del Carmen de Cultura Contemporánea presenta una programación "abierta a la ciudad" durante la semana del 12 al 18 de mayo. Junto con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, el CCCC celebrará el Día Internacional del Museo 2026 actuando "como espacio de encuentro y unión de la ciudadanía" para rodear a la población con actividades y talleres culturales.

Viernes 15 de mayo

Visitas dialogadas al monumento del Centre del Carme. 18.45 horas. Una visita guiada por el edificio histórico que alberga el actual Centre del Carme Cultura Contemporània y a través de su historia desde 1238, cuando se empezó a construir por orden del Rey Jaume I.

18.45 horas. Una visita guiada por el edificio histórico que alberga el actual Centre del Carme Cultura Contemporània y a través de su historia desde 1238, cuando se empezó a construir por orden del Rey Jaume I. Inauguración exposición ‘Genealogies del territori’. 19.00 horas. La cultura y el arte de la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024 vuelve a renacer. 60 artistas cuyos centros de trabajo se encontraban en los municipios afectados se juntan para exponer sus obras 20 meses después.

Preparación de la exposición 'Genealogies del Territori' en el Centre del Carme / Levante EMV

Sábado 16 de mayo: NOCHE EUROPEA DE LOS MUSEOS. APERTURA DEL CCCC HASTA LAS 00:00 HORAS

DocsValencia. Espai de no Ficció. De 12 a 14 horas y de 16 a 20.30 horas. La décima edición de Espai de no Ficció vuelve al Centro del Carmen para realizar la maratón de cortometrajes, que este año amplía el rango a nivel nacional.

De 12 a 14 horas y de 16 a 20.30 horas. La décima edición de Espai de no Ficció vuelve al Centro del Carmen para realizar la maratón de cortometrajes, que este año amplía el rango a nivel nacional. 'A los monstruos no temer'. 17 horas. El taller infantil de lectura y escritura, para niños de entre 7 y 12 años, busca familiarizar a los más pequeños con los libros, demostrándoles la importancia de la lectura y que "no tiene porqué ser difícil ni aburrida"

17 horas. El taller infantil de lectura y escritura, para niños de entre 7 y 12 años, busca familiarizar a los más pequeños con los libros, demostrándoles la importancia de la lectura y que "no tiene porqué ser difícil ni aburrida" 'Eva'. Espectáculo de Danza. 20.30 horas. La interpretación escénica de la teoría de la creación religiosa ha cambiado por completo el modelo original. Ahora, Eva, vista desde un punto de vista femenino, no nace de Adán ni le pertenece a él. A través de sus movimientos, el cuerpo establece un diálogo sobre el cuidado, la rebeldía y la sororidad. Eva muestra "la posibilidad de reinventar el origen desde la libertad".

Domingo 17 de mayo

'Mus’n’babies'. Taller de bebés. 10.15 y 11.15 horas. El centro no deja de lado a los más pequeños, para quienes ha preparado un taller infantil que combina la experiencia artística y multisensorial uniendo los conceptos clave de ‘música’, ‘museo’ y ‘bebé’.

10.15 y 11.15 horas. El centro no deja de lado a los más pequeños, para quienes ha preparado un taller infantil que combina la experiencia artística y multisensorial uniendo los conceptos clave de ‘música’, ‘museo’ y ‘bebé’. ‘Brilla, brilla. Un rayo brillando’. Visita de mediación artística. 11.00 horas. La propuesta explorará el poder de la fantasía y los cuentos como herramientas de educación y crítica en la que se invita a reflexionar sobre el uso que se les da.

11.00 horas. La propuesta explorará el poder de la fantasía y los cuentos como herramientas de educación y crítica en la que se invita a reflexionar sobre el uso que se les da. DocsValencia. Espai de no Ficció. De 12 a 14 horas y de 16 a 20:30 horas. La décima edición de Espai de no Ficció vuelve al Centro del Carmen para realizar la maratón de cortometrajes, que este año amplía el rango a nivel nacional.

De 12 a 14 horas y de 16 a 20:30 horas. La décima edición de Espai de no Ficció vuelve al Centro del Carmen para realizar la maratón de cortometrajes, que este año amplía el rango a nivel nacional. Visitas dialogadas. ‘Chema Madoz. Letra y compás’. 18.45 horas. Una visita acompañada del equipo de Educación y Mediación del centro a través de la exposición de Chema Madoz en la que se favorece la participación del público.

Lunes 18 de mayo: DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. APERTURA DEL CCCC DE 10:00 A 20:00 HORAS

Ensayo general abierto al público Concierto Chema Madoz. 10 a 12.30 horas. Ensayo del concierto de despedida que ofrecerá el CCCC para cerrar la semana del Día Internacional de los Museos.

10 a 12.30 horas. Ensayo del concierto de despedida que ofrecerá el CCCC para cerrar la semana del Día Internacional de los Museos. 'Una cita a ciegas'. Taller textil. 10.30 horas. El colectivo de Personas Mayores y el Laboratorio de Creación Textil del CCCC se juntan para "compartir sus creaciones" en unas puntadas en las que cada hilo cuenta una historia.

10.30 horas. El colectivo de Personas Mayores y el Laboratorio de Creación Textil del CCCC se juntan para "compartir sus creaciones" en unas puntadas en las que cada hilo cuenta una historia. 'Una voz creciendo'. Taller para jóvenes. 17.00 horas. El colectivo de jóvenes del CCCC se apropia del centro del claustro para llenarlo de juegos clásicos como el pañuelo o crear collares de macarrones, en una actividad a la hacen una invitación dirigida a los jóvenes de entre 16 a 25 años.

17.00 horas. El colectivo de jóvenes del CCCC se apropia del centro del claustro para llenarlo de juegos clásicos como el pañuelo o crear collares de macarrones, en una actividad a la hacen una invitación dirigida a los jóvenes de entre 16 a 25 años. Concierto de clausura de Chema Madoz. 19.00 horas. Concierto de clausura de las actividades del Día Internacional de los Museos a manos de Chema Madoz junto al violinista, Carlos Martín Duarte y al pianista, Alejandro Espina.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 18 de mayo el Museo de Bellas Artes también se ha sumado a la iniciativa del Consorci, realizando actividades extraordinarias para celebrar el Día Internacional de los Museos.

Viernes 15 de mayo

Actividad de pintura colaborativa Romero de Torres x 100 . 10.30 horas a 13 horas. Dirigido por la artista Tina McCallan

10.30 horas a 13 horas. Dirigido por la artista Tina McCallan Música en el Museu. 18 horas. 'Sense Sentits'. Actuación del coro de Cambra Amalthea en el Patio del Embajador Vich.

Sábado 16 de mayo

Actividad de pintura colaborativa Romero de Torres x 100. 10.30 horas a 14.00 horas. Dirigido por la artista Tina McCallan

10.30 horas a 14.00 horas. Dirigido por la artista Tina McCallan Visita a almacenes de obras de arte y talleres de restauración. 10.30/12.30/22.30 horas. Aforo máximo 20 personas, los grupos se harán en el vestíbulo.

10.30/12.30/22.30 horas. Aforo máximo 20 personas, los grupos se harán en el vestíbulo. Actividad de pintura colaborativa Romero de Torres x 100. 16.30 horas a 22.30 horas. Dirigido por la artista Tina McCallan

16.30 horas a 22.30 horas. Dirigido por la artista Tina McCallan Música en el Museu. 18.30 horas. Concierto de música barroca a cargo del alumnado del Conservatorio Municipal José Iturbi en el Patio del Embajador Vich.

Domingo 17 de mayo

Actividad de pintura colaborativa Romero de Torres x 100. 10 a 14 horas. Dirigido por la artista Tina McCallan

10 a 14 horas. Dirigido por la artista Tina McCallan Visita a almacenes de obras de arte y talleres de restauración. 10.30/13.30/22.30 horas. Aforo máximo 20 personas, los grupos se harán en el vestíbulo.

10.30/13.30/22.30 horas. Aforo máximo 20 personas, los grupos se harán en el vestíbulo. Música en el Museu . 12.00 horas. Concierto de la banda valenciana 'Rumors' con la colaboración del Festival Deleste en el Patio del Embajador Vich.

. 12.00 horas. Concierto de la banda valenciana 'Rumors' con la colaboración del Festival Deleste en el Patio del Embajador Vich. Dansa en el Museu. 18.00 horas. 'Droits de la Nature', pieza coreográfica a cargo del artista senegalés Ibrahima Niassy con la compañía Cie Fii ak Fee en el Patio del Embajador Vich.

Lunes 18 de mayo APERTURA EXTRAORDINARIA AL PÚBLICO EN EL HORARIO HABITUAL (de 10:00 a 20:00 h.)

Actividad de pintura colaborativa Romero de Torres x 100. 10 a 14 horas. Dirigido por la artista Tina McCallan

10 a 14 horas. Dirigido por la artista Tina McCallan Visita a almacenes de obras de arte y talleres de restauración. 10.30/12.30/18.30 horas. Aforo máximo 20 personas, los grupos se harán en el vestíbulo.

Centro de Arte Hortensia Herrero

Viernes 15 de mayo

Cuarteto en Kiefer. 20.30 horas. Un concierto con cuarteto de cuerda para profundizar en la obra del artista a través de la música, uno de los pilares esenciales en su proceso creativo

Cuarteto en Kiefer / Centro de Arte Hortensia Herrero

Sábado 16 de mayo

Kiefer: ver, oír, crear. 12.00 horas. Un taller para descubrir en familia el arte de una forma diferente

Domingo 17 de mayo

Cuentacuentos Kiefer. 12.00 horas. Un recorrido entre arte y letras en busca de lo que no se ve a simple vista en las obras.

Lunes 18 de mayo

Entrada Gratuita a todo el público en conmemoración del Día Internacional de los Museos.

IVAM

El Instituto Valenciano de Arte Moderno ha preparado una programación especial que comenzará el sábado 16 y finalizará el jueves 21. La lista de actividades, que podrán disfrutar los diversos públicos, reunirá música, cine, literatura, visitas y talleres. Además, de forma excepcional, el museo también abrirá sus puertas el lunes 18.

Sábado 16 de mayo

¡Una visiteta al IVAM!. 11 horas. Con el foco puesto en los más pequeños y sus padres, la visita en parejas adulto-bebé permitirá a aquellos fanáticos del arte visitar la exposición de Tania Candiani. Radix adaptando los tiempos para permitir la lactancia o el cambio de pañales. Para finalizar, habrá un descanso en la nueva 'Sala Blanda' del centro.

11 horas. Con el foco puesto en los más pequeños y sus padres, la visita en parejas adulto-bebé permitirá a aquellos fanáticos del arte visitar la exposición de Tania Candiani. Radix adaptando los tiempos para permitir la lactancia o el cambio de pañales. Para finalizar, habrá un descanso en la nueva 'Sala Blanda' del centro. 'De todas las colinas llegan gritos'. 12:30 horas. Como una de las primeras actividades, el museo invita a un taller en el que una observación solar guiada por la astrónoma Ana Tiebas será el evento principal. Durante la actividad, se tratará de conocer mejor la estrella más cercana a la Tierra, el sol, el cual solo se puede estudiar a plena luz. El acto "invita a mirar hacia arriba y a repensar nuestro lugar en relación con ese astro" e incita a vivir el eclipse solar de agosto de 2026.

Proyecto 'De todas las Colinas llegaban gritos' del IVAM / IVAM

El IVAM encontrado. 18 horas. La antigua muralla de València. De la mano del arqueólogo José Ferrandis llega un viaje en el tiempo a la época medieval valenciana para conocer la historia y la restauración de la muralla de defensa valenciana del siglo XIV, declarada bien de interés cultural.

18 horas. La antigua muralla de València. De la mano del arqueólogo José Ferrandis llega un viaje en el tiempo a la época medieval valenciana para conocer la historia y la restauración de la muralla de defensa valenciana del siglo XIV, declarada bien de interés cultural. Visitas comentadas al atardecer: 19 a 21 horas. Las exposiciones 'A media lumbre' (19 horas), Tania Candiani. 'Radix' (20 horas) y' Territorios en tránsito: solo dúo', Anna Talens y Mar Guerrero (21 horas) podrán ser visitadas con reserva previa en su horario respectivo. La visita irá acompañada de los comentarios del equipo de mediación del museo, siendo la primera y la última en valenciano y la segunda en castellano.

19 a 21 horas. Las exposiciones 'A media lumbre' (19 horas), Tania Candiani. 'Radix' (20 horas) y' Territorios en tránsito: solo dúo', Anna Talens y Mar Guerrero (21 horas) podrán ser visitadas con reserva previa en su horario respectivo. La visita irá acompañada de los comentarios del equipo de mediación del museo, siendo la primera y la última en valenciano y la segunda en castellano. ¡Un día muy largo! 18 a 22 horas. La 'Sala Blanda' y 'El rincón de luz' del IVAM estarán abiertos durante todo el día. El reestreno del rincón tematizado con la exposición 'Radix' abre "nuevas oportunidades de juego enraizado en la programación del museo" para permitir la interacción y el juego a través de las luces y sombras de la obra de Tania Candiani.

18 a 22 horas. La 'Sala Blanda' y 'El rincón de luz' del IVAM estarán abiertos durante todo el día. El reestreno del rincón tematizado con la exposición 'Radix' abre "nuevas oportunidades de juego enraizado en la programación del museo" para permitir la interacción y el juego a través de las luces y sombras de la obra de Tania Candiani. Emilia y Pablo en Concierto. Sábado 16, 22 horas. El duo chileno estrenará el nuevo proyecto del museo 'Posar la Veu' en colaboración con la Subdirección de Música de l'Institut Valencià de Cultura. La fusión de la música latinoamericana con algunos de los rasgos más característicos del flamenco posiciona al dúo como "una de las propuestas más innovadoras de la escena actual", que estará presente en el adelanto que realizarán en el IVAM de su próximo trabajo 'De púrpura y melancolía'.

Emilia y Pablo / IVAM

Domingo 17 de mayo

Una vajilla, una premonición. La actuación de Marta Fernández Calvo en la exposición ‘A media lumbre’ formará parte de la activación de la sala de exposiciones "desde el cuerpo". Una vajilla como protagonista y una práctica artística que gira en torno al alimento serán los elementos centrales de una obra que busca hacer reflexionar al público sobre el ensanchamiento del cuerpo y la voz.

Lunes 18 de mayo

Abre la viñeta. 17 horas. El proyecto de "mediación penitenciaria a través del cómic" presentará a un grupo del centro penitenciario de Picassent la opción de aprender sobre diferentes cuestiones y formas de expresar dilemas culturales o sociales. El cómic, también se considera una forma de arte igual que el cine o la pintura, y que puede servir "como termómetro cultural" para estar al día de los debates culturales.

17 horas. El proyecto de "mediación penitenciaria a través del cómic" presentará a un grupo del centro penitenciario de Picassent la opción de aprender sobre diferentes cuestiones y formas de expresar dilemas culturales o sociales. El cómic, también se considera una forma de arte igual que el cine o la pintura, y que puede servir "como termómetro cultural" para estar al día de los debates culturales. Recorridos curatoriales por las exposiciones. 17 y 18 horas. Territorios en tránsito / Solo dúo: Anna Talens & Mar Guerrero, El Aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo y Tania Candiani. Radix, serán las obras que se podrán observar en el horario de las 17 horas en compañía de Kristine Guzmán, directora adjunta del museo, mientrás que a las 18 horas se podrán apreciar Tania Candiani. Radix, A media lumbre y La mujer en la obra de Julio González , con Blanca de la Torre, directora del centro.

Exposición de Tania Candiani / Levante EMV

Martes 19 de mayo

Nada monstruoso me es ajeno. 19 horas. El cineclub del centro proyectará ‘La mujer y el monstruo’ que al finalizar irá acompañada de un coloquio entre María Bastarós y Las Entendidas. Esta nueva proyección es ya la octava función de ‘Sesión Expandida’, que continua con la propuesta de 'Los martes al cine'.

Miércoles 20 de mayo

Escrituras cactus. Tentativas literarias sobre Julio González. 19 horas. El encuentro entre los escritores Andrés Neuman y Jorge Carrión en la sala de exposiciones se basará en una reflexión de ambos sobre el trabajo de Julio González, invitando a todos los asistentes a participar en ella.

Jueves 21 de mayo

Presentación e inauguración de 'Apoteosis Now' de Cristina De Middel. Jueves 21. 19 horas. La fotógrafa valenciana estrenará su exposición de imágenes en 'modo Catarata' según la define la propia artista. Hechos, mitos, intuiciones, visiones, mutaciones y algún tabú estarán presentes en una exposición de "apariencia caótica" sin inicio ni final y que pretende demostrar que las imágenes nos pueden mostrar el camino de la libertad igual que nos pueden doblegar.

Fotografía de Cristina De Middel que se expondrá en el IVAM / Cristina De Middel

MuVim

Sábado 16 de mayo

Exposición "Precisión y Ornato. Relojería Francesa del Siglo XIX". Visitas guiadas en valenciano: 11:00h/18:00h/20:00h/21:00h/23:00h y visitas guiadas en castellano:12:00h/13:00h/17:00h/ 19:00h/22:00h

Visitas guiadas en valenciano: 11:00h/18:00h/20:00h/21:00h/23:00h y visitas guiadas en castellano:12:00h/13:00h/17:00h/ 19:00h/22:00h Visitas guiadas a la Maqueta del Padre Tosca. Visitas guiadas en valenciano: 12:30h/22:00h Visitas guiadas en castellano: 19:00 h

Visitas guiadas en valenciano: 12:30h/22:00h Visitas guiadas en castellano: 19:00 h Talleres infantiles. Retratos, máscaras gigantes de cartón, construcción con piezas de madera, mural de cintas adhesivas y esculturas con malla y cuerda. De 11:00h a 14:00h y de 16:30h a 19:30h

Retratos, máscaras gigantes de cartón, construcción con piezas de madera, mural de cintas adhesivas y esculturas con malla y cuerda. De 11:00h a 14:00h y de 16:30h a 19:30h Taller de ilustración: creación de personajes monstruosos 18:00h. Taller de ilustración para los más pequeños

Domingo 17 de mayo

MARATÓN DE VISITAS GUIADAS

Exposición "Precisión y Ornato. Relojería Francesa del Siglo XIX". Visitas guiadas en valenciano: 12:00h/17:00h y visitas guiadas en castellano: 11:00h/13:00h/18:00h/19:00h

Visitas guiadas en valenciano: 12:00h/17:00h y visitas guiadas en castellano: 11:00h/13:00h/18:00h/19:00h Visitas guiadas a la Maqueta del Padre Tosca. Visitas guiadas en valenciano: 19:00h y visitas guiadas en castellano: 12:30h/16:30h

Visitas guiadas en valenciano: 19:00h y visitas guiadas en castellano: 12:30h/16:30h Talleres infantiles. Retratos, máscaras gigantes de cartón, construcción con piezas de madera, mural de cintas adhesivas y esculturas con malla y cuerda. De 11:00h a 14:00h

Bombas Gens

Sábado 16, Domingo 17 y Viernes 18 de mayo

Entradas 2x1 exposición del Titánic. Del 14 al 18 de mayo, con el código 'TITANICBOMBAS' en la compra de una entrada se regalará otra del mismo importe o inferior.

Del 14 al 18 de mayo, con el código 'TITANICBOMBAS' en la compra de una entrada se regalará otra del mismo importe o inferior. Actividad gratuita dirigida al público general durante los 3 días. 'El mapa secreto de Bombas Gens'.

Museo de Prehistoria

Domingo 17

Visitas comentadas. 11 horas. Exposición temporal y en las salas permanentes del 'Neolítico y la Edad de los Metales' a las 11 h

11 horas. Exposición temporal y en las salas permanentes del 'Neolítico y la Edad de los Metales' a las 11 h Taller 'Despierta tus sentidos en el museo'. 12 horas.

Martes 19 a viernes 22

Visitas comentadas y talleres didácticos para grupos concertados. Hora y día a concertar con el museo

Hora y día a concertar con el museo Conferencia 'Las piedras del desierto. Gestión de recursos líticos en el wadi Hatasun (Luxor, Egipto)'. 18.30 horas. Charla a cargo de Cristo Manuel Hernández y Alejandro Mayor Benadero, profesor de Prehistoria de la Universidad de La Laguna e investigador afiliado del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (Iphes) respectivamente.

Sábado 23 de mayo. Noche europea de los museos

La noche del sábado el museo abrirá sus puertas desde las 21.30 h hasta la 1 h.

Visitas comentadas a cargo de especialistas en la exposición temporal 'Arqueología canaria en Egipto'. Fotografías de José Miguel Barrios Mufrege

a cargo de especialistas en la exposición temporal 'Arqueología canaria en Egipto'. Fotografías de José Miguel Barrios Mufrege Visitas por libre a las salas permanentes dedicadas a Prehistoria (1a planta) y Cultura ibérica (2a planta). Personal conservador del museo estará en sala para acompañar y responder a las curiosidades que les plantee el público.

a las salas permanentes dedicadas a Prehistoria (1a planta) y Cultura ibérica (2a planta). Personal conservador del museo estará en sala para acompañar y responder a las curiosidades que les plantee el público. Talleres de libre acceso relacionados con la temática de las exposiciones en el patio VI del museo.

Domingo 24 de mayo

Visitas comentadas. 11 horas. Exposición temporal y en las salas permanentes de 'Cultura ibérica' (24 de mayo).

Fundación Bancaja

La Fundación Bancaja abrirá sus puertas el lunes 18 en conmemoración del Día Internacional de los Museos.

Lunes 18 de mayo

Entrada gratuita con visitas comentadas para todos los públicos en conmemoración del Día Internacional de los Museos. El museo abrirá de 16.30 a 20.30 horas y permitirá recorrer la sala libremente o acompañado por un experto en arte con visitas comentadas gratuitas a las 17 h, a las 18 h y a las 19 h.

'Espacio Arte Contemporáneo' de la Fundación Bancaja / Fundación Bancaja

El Museu de les Ciències

El Museu de les Ciències ofrece el próximo domingo, 17 de mayo, dos sesiones gratuitas de experimentos en directo de ‘La Ciencia a Escena’ que tiene lugar, a las 12.30 horas y 17.00 horas, en el Auditorio Santiago Grisolía. Las sesiones reúnen las experiencias más destacadas de los talleres. Se trata de una de las propuestas especiales que se han programado con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos. El acceso será libre hasta completar el aforo.

Además, el domingo 17 de mayo, los visitantes pueden obtener una entrada infantil gratuita, aplicable para menores de 12 años, por la compra de una entrada de adulto. En la visita al Museu de les Ciències destaca entre la oferta familiar la exposición ‘Metamorfosis. El poder de la transformación’ y ‘L'Espai dels Xiquets’.

Recomendada a partir de los 6 años, ‘Metamorfosis. El poder de la transformación’ es una experiencia 100 % interactiva diseñada para niños y niñas de 6 a 11 años. La muestra invita a realizar un recorrido a lo largo de cinco escenografías llenas de color e interactivas, como una feria, un bosque, un espejo o un teatro de sombras para explicar a los más pequeños los cambios que ocurren a lo largo de la vida, en la naturaleza e incluso en nuestra forma de ver el mundo. 'L’Espai dels Xiquets', para edades de entre 4 a 8 años, reúne una gran diversidad de juegos y experimentos con los sentidos, el agua y los animales e incluso el trabajo en equipo con la construcción de una casa.

También destacan las propuestas del Teatro de la Ciencia, ubicado en la primera planta del Museu, donde se representan varias sesiones del show ‘Alto voltaje’ (domingos, a las 11.30, 13.00, 16.00 y 17.30 horas) dedicado al fenómeno de la electricidad. El espacio y la exploración del sistema solar es la temática que el público encuentra en la tercera planta del Museu, con las exposiciones ‘Marte. La conquista de un sueño’, ‘Gravedad Cero’ y ‘La Luna al alcance de tus manos’, junto con los juegos interactivos en torno al cuerpo humano y la genética de la exposición ‘Bosque de Cromosomas’.

El lunes 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, se ha preparado una sesión gratuita de observación solar desde el Jardín de Astronomía del Umbracle, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La actividad será guiada por expertos y se realizará de 11.00 a 13.00 horas.

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El público tendrá la oportunidad de disfrutar de imágenes espectaculares, en directo, y aprender sobre los aspectos más interesantes de nuestra estrella. Los asistentes podrán observar fenómenos increíbles, como las manchas oscuras de la fotosfera o las protuberancias de la cromosfera, caracterizadas por su color rojo intenso.