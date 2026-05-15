'Epílogo' y el patrón que sigue el Franquismo, el guetto de Varsovia, las desapariciones de Argentina y el ICE de Trump

¿Qué tiene en común un joven en el Golpe de Estado de 1936, una familia en la Argentina de las desapariciones forzadas y un inmigrante en los Estados Unidos del ICE promovido por Donald Trump? El fascismo. No importa en qué decada del siglo XX y XXI, la historia, si no se repite, rima. Es el motor que ha movido a Chema Cardeña para escribir y dirigir 'Epílogo', la cuarta entrega de una serie de dramaturgias que concluyen en esta propuesta de Arden Producciones.

Sala Russafa estrena esta obra que se representará entre el 14 y el 31 de mayo. Es la conclusión de una investigación escénica que comenzó en 2016 con 'Shakespeare en Berlín', continuó en 2020 con 'La invasión de los bárbaros' (actualmente en cartelera su versión cinematográfica) y parecía concluido con 'El perfume del tiempo' (2022). La "normalización" de la extrema derecha en los diferentes gobiernos internacionales ha impulsado a Cardeña a cerrar esa saga conectando directamente con el presente.

Fueron espectáculos independientes que recordaban lo que la sociedad había olvidado e ignorado; los estragos que el fascismo había causado en vidas anónimas y corrientes en el pasado. En 'Epílogo', la reflexión la trae al presente, donde se han incorporado alusiones a los últimos acontecimientos internacionales como la guerra de EEUU contra Irán, los asentamientos de judíos colonos en Cisjordania y las redadas del ICE en Estados Unidos.

Juan Carlos Garés e Iria Márquez en la representación de 'Epílogo'- / JUAN TEROL

Siguiendo a cuatro generaciones de un mismo árbol genealógico, 'Epílogo' arranca cuando un adolescente recibe su primer beso el día que se subleva General Franco en España. Pasa por el gueto de Varsovia y Auschwitz con una joven judía no practicante; continua en Argentina con una pareja de exiliados, incluyendo la represión estudiantil y las desapariciones forzadas; salta a Israel con una familia desestructurada para atravesar la primera intifada, las ocupaciones judías; y refleja el segundo mandato de Trump de la mano de una madre soltera y su hijo, con alusiones a la violenta persecución de los migrantes.

De esta forma nace la cuarta entrega dedicada a la memoria histórica pero también a la evolución sociopolítica actual donde el fascismo vuelve a marcar la vida de los civiles. En este caso, de siete personajes, cuatro generaciones diferentes de una misma familia en cinco países que buscan un mundo mejor, pero viven durante 90 años atrapados en diferentes circunstancias. Todo ello interpretado por dos actores, Juan Carlos Garés e Iria Márquez.

Ambos han formado parte de los otros tres espectáculos de este proyecto escénico. “Es muy bonito porque en cada uno ha encarnado bandos y momentos distintos de la historia. Pero en este espectáculo atraviesan por varios fascismos, posicionamientos y épocas de una sola vez. Es espectacular ver cómo se transforman”, explica el dramaturgo sobre una estructura narrativa que incluye saltos en el tiempo, yendo atrás y adelante, recuperando en escenas posteriores a personajes aparecidos en los primeros actos. Todo un reto interpretativo para Garés y Márquez, que se apoyan en pequeños cambios de vestuario y caracterizaciones, junto a algunos elementos de atrezo para convertirse en los distintos integrantes de la familia que protagoniza este espectáculo.

Juan Carlos Garés e Iria Márquez en 'Epílogo'-. / JUAN TEROL

Con un tono completamente distinto, 'Shakespeare en Berlín' transcurría en Alemania y retrataba el surgimiento, auge y caída del nazismo. 'La invasión de los bárbaros' recreaba dos escenarios espacio- temporales paralelos: por una parte, los interrogatorios a una conservadora del Museo del Prado tras la inmediata victoria falangista y, por otra, la visita de la representante de una asociación memorialista a un alcalde provinciano a principios del siglo XXI. La obra se llevó a la gran pantalla. Por último, 'El perfume del tiempo' tenía lugar en 2010 en Argentina, en el seno de una familia que descubría las consecuencias del robo de bebés perpetrado durante el golpe cívico-militar de Videla.

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Una escenografía silenciosa

La puesta en escena es "limpia y sencilla" porque, según Cardeña, "la narración oral aparece espontáneamente y no quería opacarlo con un montaje ostentoso; me interesaba que todo fuera natural". Los personajes rompen la cuarta pared para establecer ciertas complicidades con el público. Y los actores a veces salen de la interpretación para reflexionar un segundo sobre lo que ha ocurrido o va a pasar en escena. “Es una obra muy viva, que da al público un papel activo. Tienen que ir construyendo en su mente las partes de la trama de cada personaje que no mostramos porque, en una hora y cuarto, recorremos casi un siglo”, argumenta Cardeña sobre una obra que habla del carácter cíclico de la historia.