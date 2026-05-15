La herida de la dana se transforma en arte esperanzador y memoria en el Centre del Carme

Barro, seco y cuarteado, como el que miles de voluntarios ayudaron a retirar de la 'zona cero' tras la dana del 29 de octubre. Una red colorida evocando quizás esos restos que el agua dejó tras su paso. O, simplemente, la catástrofe natural -y su posterior reconstrucción física, pero también social- contada desde esa perspectiva que solo las alturas pueden narrar. Estas, junto a otras obras firmadas por 60 artistas cuyos lugares de trabajo se encontraban en los municipios golpeados por la tragedia, son las protagonistas de 'Genealogies del Territori', la nueva macroexposición que abre sus puertas este viernes en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) y que utiliza el desastre y la herida del 29-O como una oportunidad artística de esperanza.

Una muestra, ubicada en la Sala Ferreres del enclave y comisionada por Álex Villar, en las que el medio -entendido este como la naturaleza, pero también como ese tejido urbano y relaciones personales que se dan en un determinado territorio- se entrelaza con la creación para convertir un episodio doloroso en una pilar de futuro y en un "termómetro" de ese entramado artístico localizado en la geografía damnificada. Una exposición formada por obras recuperadas, cedidas y creadas para la ocasión por los artistas que, en su presentación, ha contado con la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso y el director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda.

Siguiendo el camino que abrió el año pasado otra exhibición en el CCCC como 'La Huella de la dana en la práctica artística' en Espai D, que sirvió -dentro del Plan de Asistencia de Artistas lanzado por el Consorci de Museus- para hacer un primer mapeado sobre el impacto de la riada, 'Genealogies del Territori' plantea ahora una viaje por el paisaje y su transformación que va de lo físico a lo espiritual y lo onírico. Un espacio expositivo amplio que recoge la mirada de distintas generaciones de artistas, pero también una variedad de lenguajes desde la pintura a la cerámica, pasando por el arte textil, el audiovisual, el arte mural o la inyección.

Una representación de los artistas de la exposición, junto a Nicolás Bugeda, Marta Alonso y Álex Villar. / Germán Caballero

De la memoria a la belleza

En un primer momento, a través de 'Tierra y sueño' -con piezas de Lucía Hervás Asins, David Sánchez, Luis Cebaqueva, Hugo Martínez-Tormo, Juan Carlos Forner, Mari Carmen Martínez, José Galarzo, Claudia Mascarell, Inma Coll, Maria Tinaut, Pilar Bressó, Alicia Monteagudo y Ángeles Ciscar-, esa amenaza y desastre se convierte en belleza. Como esa atracción de lo imperfecto, las dos caras de lo vivo y lo muerto, que perdura en la memoria.

Un recuerdo que, a través de elementos naturales como el barro o los objetos convertidos en restos, se convierten también en fragmentos compartidos -con esas heridas visibilizadas como fórmula de esperanza y reconstrucción- en 'Sedimentos de la memoria', una parte de la exposición plenamente emocional mostrada a través de las obras de Lluïsa Penella, Pedro Mecinas, Alexandra Knie, Juan Olivares, Cristina Guzmán Traver, Miriam del Saz, Juan Luis Tortosa Vergara, Lluci Juan, Manuel Moreno, Antonio Barroso, Ximo Real, Carlos Sebastiá, Marisa Tresco, Marc Martínez Martí, Elías Taño, Antoni Roig y Alba Bueno.

Pero si algo caracteriza el paso de la dana es el paisaje castigado. Porque el agua o la tierra se unen al ser humano a través de relatos conjuntos, de su habitat. Un vínculo que, a través del arte, se intenta transmitir en las piezas de La Grúa Estudio (Cristina Durán y Miguel Ángel Giner), Ramón Martínez Buades, José Luis Cremades, Alberto Beltrán, Rubén Tortosa Cuesta, Alex Marco, Enrico Della Torre, María Martín Gallego, Manuel Blázquez, Luis Manuel Caballero, Antonio González, Rossi Aguilar, Silvia Castell y Josep Esteve Adam que se emplazan en la tercera sala, 'Paisaje: Una forma de habitar'.

Algunas de las obras presentes en la exposición del Centro del Carme. / Germán Caballero

Por último, 'La belleza que aún podemos soportar' y "La luz y el silencio', sirven como esos dos espacios finales de experimentación. El primero -con obras de JARR, Lluís Masiá Perales, Ricardo Cases, NAPOL, Eduardo Nave, Guerrero & Ferrer, Emanuel Gravina, Gemma Alpuente, Vicente Gómez, Rebeca Plana o Maria Esteve Trull- como esa oportunidad para vislumbrar que de algo negativo y perdido, también puede brotar algo nuevo y hermoso. El segundo, más espiritual, como un espacio de reflexión y de reencuentro interno y externo, de lo personal a lo compartido, narrado con las perspectivas de Monique Bastiaans, Josep Sanleón, Juan Carlos Nadal, Raquel Garín y Nelo Vinuesa.

La creación artística y el medio

Ante los medios y los más de 30 artistas congregados, Villar ha destacado que el arte es para la Comunitat Valenciana "nuestro principal motor y atractivo más allá del sol y playa" y que esta exposición es "una oportunidad" para que esas obras "ocupen un lugar dentro de un discurso que trata de trascender y reflexionar sobre la relación entre la creación artística y el medio". "Si hay que sacarle una lectura positiva a la dana es que nos ha puesto de nuevo en relación con el medio", ha añadido el comisario, quién ha catalogado la muestra como un "viaje" con mirada hacia el futuro "que va a lo profundo, siendo consciente de la arqueología de lo contemporáneo". "Cada obra es imprescindible para entender ese tejido conceptual".

Tras su paso por el Centre del Carme, la exposición viajará a otros enclaves expositivos de la Comunitat Valenciana

Por su parte, Alonso ha manifestado que cada pieza "es una historia de dolor, pero también de esperanza y de fuerza de todo un pueblo que siente que debe salir de esta" y ha insistido en que desde la Administración "vamos a seguir acompañando a los artistas siguiendo el lema que nos marcamos desde un inicio para alzar el vuelo juntos". Además, ha avanzado que esta exposición se llevará a otros rincones de la Comunitat Valenciana, como Alicante y Castelló, unas gestiones con otros gestores que -según ha añadido Nicolás Bugeda- empezarán "mañana mismo".

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Nicolás Bugeda, durante la presentación de 'Genealogies del Territori'. / Germán Caballero

En este sentido, Bugeda ha destacado que esta es la exposición "que más alegría me da" y "más importante" que el Centre del Carme ha producido bajo su batuta. Sobre ello, ha remarcado que "constituye un paso más en el plan de asistencia de artistas afectados" que con 'La huella de la dana' ya permitió que los artistas "estuviérais en el mapa" y que, con esta continuación, va a dar "mucho que hablar".