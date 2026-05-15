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Sánchez avala la "coherencia" de que España no esté en Eurovisión y sí en el lado correcto

En un vídeo difundido en Instagram, el presidente reafirma la decisión adoptada el pasado mes de septiembre por el Consejo de Administración de RTVE

Sánchez supera a Aznar y se convierte en el segundo presidente con más días en el cargo

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EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes, en vísperas de la celebración de la final de Eurovisión, que España no participe en el festival en protesta por la presencia de Israel. "Es una cuestión de coherencia, responsabilidad y humanidad. No estaremos en Viena pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia".

En un vídeo difundido en Instagram, Sánchez reafirma la decisión adoptada el pasado mes de septiembre por el Consejo de Administración de RTVE de retirarse de la edición de Eurovisión de este año en protesta por la participación de acordado de Israel tras los ataques a Gaza.

Una decisión, según inicia su vídeo el presidente el Gobierno "coherente y necesaria" para "plantarse ante la injusticia", ya que el compromiso de España con los derechos humanos y con la legalidad internacional "se expresa también a través de la cultura".

"Cuando Rusia invadió Ucrania fue apartada del festival y España apoyó esa decisión. Esos principios deben aplicarse también cuando hablamos de Israel, no puede haber dobles estándares", continúa su intervención Sánchez, quien reafirma el compromiso de España con el festival que nació para promover "precisamente la paz, para acercarnos y para celebrar la diversidad del continente europeo".

Frente a la "guerra y el genocidio, el silencio no es una opción", se muestra contundente el presidente que enfatiza que no se puede permanecer indiferente ante lo que sigue ocurriendo en Gaza y en el Líbano.

"Es una cuestión de coherencia, de responsabilidad y de humanidad", destaca antes de recordar que este adición tampoco edición contará con la participación de países como Irlanda, Islandia, Países Bajos, ni eslovenia ni tampoco con el apoyo de muchos fans de toda Europa.

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Y concluye: "Este año será distinto. No estaremos en Viena, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia".

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