El cambio acústico que salva al Bigsound: de los límites de València a la autorización "turística" de Torrent

El traslado del Bigsound al Parc Central de Torrent no es solo un cambio de recinto, sino también de marco jurídico y acústico. En la Ciutat de les Arts i les Ciències, el festival quedaba condicionado por la ordenanza municipal de València y por la sentencia que condenó al Ayuntamiento por las molestias de ruido sufridas por vecinos de la zona. En Torrent, en cambio, el evento se tramita conforme a la legislación autonómica de espectáculos, al no existir una ordenanza acústica municipal específica.

Esa diferencia explica por qué un festival de gran formato como el Bigsound veía inviable mantenerse en su emplazamiento inicial y, sin embargo, puede conservar fechas y cartel en el Parc Central. La organización buscaba una salida para mantener la experiencia sonora contratada sin quedar atrapada por las restricciones que, tras la resolución judicial, pesan sobre el entorno del Museu de les Ciències.

Ley de espectáculos

La clave está en la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de València, que condena al Ayuntamiento a indemnizar a 46 vecinos por los ruidos procedentes de festivales, conciertos y actividades de ocio en la Ciutat de les Arts. Desde ese fallo, los eventos musicales previstos en ese recinto quedan sometidos a una lectura más estricta de la normativa acústica municipal: 90 decibelios en el foco emisor, 45 en la zona residencial más próxima en horario nocturno y 55 en horario diurno.

En Torrent, según fuentes municipales, no existe una ordenanza acústica municipal específica y la localidad se acoge a la Ley de Espectáculos de la Comunitat Valenciana, “que es la normativa que nos ampara, exactamente igual que hacen el resto de festivales y eventos que se celebran en municipios de toda la Comunitat Valenciana”.

Esa ley no fija un límite acústico concreto para conciertos al aire libre, pero ordena el régimen de autorizaciones y atribuye a los ayuntamientos la competencia sobre los espectáculos dentro de su término. Cuando hay ambientación musical, remite a la legislación sobre contaminación acústica de ámbito autonómico, a las ordenanzas municipales si las hubiera -que en Torrent no las hay- y a las condiciones de la licencia. Por eso, el debate en Torrent no se plantea como en València: no se trata de aplicar una ordenanza equivalente a la de la capital, sino de tramitar una autorización específica bajo el paraguas autonómico y con las condiciones que determinen los técnicos municipales.

Marca turística

“Lo que está claro es que el Ayuntamiento va a cumplir estrictamente con la legalidad. Esta es una cuestión técnica y serán los técnicos municipales quienes determinen y supervisen todo el procedimiento”, señalan fuentes municipales. Esa excepcionalidad acústica no equivale a una barra libre de ruido. La Ley valenciana 7/2002 -que es la legislación sobre contaminación acústica de ámbito autonómico- permite eximir temporalmente del cumplimiento de los niveles máximos ordinarios en determinados actos culturales o festivos, incluidos los acontecimientos musicales, siempre que dispongan de la marca turística prevista y adopten las mejores tecnologías disponibles para reducir el ruido transmitido.

El Bigsound, según fuentes de la promotora, ya pidió en 2023 al Ayuntamiento de València y a la Generalitat disponer de esta marca turística para no quedar sometido a la limitación acústica por la que ahora ha tenido que dejar la Ciutat de les Arts, algo que finalmente no sucedió. “Lo primero que hicimos al negociar el traslado con Torrent fue poder contar con esta cobertura para que no hubiera problemas, igual que los grandes festivales de otros municipios”, añaden.

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Aun así, los eventos amparados por esa marca no quedan sin límites. El consistorio insiste en que la autorización incluirá medidas para reducir las molestias vecinales. “En Torrent todos los escenarios finalizarán su actividad a las 00.00 horas, salvo el escenario principal, que concluirá a las 02.00 de la madrugada”. Ese escenario estará “orientado hacia el cementerio y los campos del Safranar” para minimizar el impacto acústico. La organización explica también que los altavoces de los escenarios grandes se enfocarán hacia la carretera, mientras que los pequeños, más próximos a las viviendas, se cerrarán varias horas antes