Estrena
"Del Montgó a Manhattan": l'èpica història de 15.000 valencians que somniaren amb Amèrica
El documental que competeix en Docs València conta la gran història de l’emigració valenciana als Estats Units i el Canadà del 1906-1920,
La productora valenciana InfoTV, especialitzada en documentals de caire històric, presenta al públic este diumenge, en el marc del festival Docs València, la seua producció més recent, el llargmetratge "Del Montgó a Manhattan. 100 anys de somni americà". La pel·lícula, que recull materials d’un treball anterior i els actualitza amb escenes, edició, postproducció i banda sonora musical noves, conta la gran història de l’emigració valenciana als Estats Units i el Canadà del 1906-1920, les conseqüències que va tindre aquell fenomen i totes les anades i tornades que s’han generat des d’aleshores.
A l’Amèrica del Nord van emigrar en aquella primera fase més de 15.000 valencians i valencians de les comarques centrals. I molts més ho van fer en aquell primer quart del segle XX a la resta de destinacions habituals de l’excés de mà d’obra a la nostra terra: Algèria, l’Argentina o Cuba, principalment. El detonant d’este esclat migratori va ser la plaga de la fil·loxera, que va arribar el 1904 a la Marina Alta i va arrasar tota la vinya valenciana en pocs anys. S’afegia eixa ruïna sobrevinguda a una situació d’abusos sistemàtics a les classes rurals populars, que en cas de la Marina, la Safor, la Vall d’Albaida o el Comtat es reflectia en una política de salaris molt baixos. La notícia que a l’Amèrica del Nord es podia guanyar en un sol any un jornal que ací tardaven 50 anys a aconseguir va acabar de convéncer els qui, amb raó, temien un viatge difícil per mar a unes terres hostils pel clima i la duresa del treball.
Entre alguns altres personatges, la pel·lícula se centra en la família Morell, d’Orba, que viu repartida entre els dos costats de l’Atlàntic des que Josep Vicent Morell Sendra va emigrar el 1914 a Nova York. La seua neta, que protagonitza les escenes inicial i final del documental, és Teresa Morell, autora del llibre "Valencians a Nova York. El cas de la Marina Alta" (2012, Edicions del Bullent). Però en les dos hores que dura la cinta apareixen entrevistades 150 persones més, descendents d’aquells quinze mil pioners.
En temps hostils per als immigrants, ací i bona part del món occidental, la pel·lícula ens recorda que el poble valencià també va emigrar. El patiment d’aquelles persones queda ben reflectit en les escenes inicials de la pel·lícula, on destaca la intervenció d’una valenciana nascuda a Alger que recorda que la seua besàvia “va eixir de Tàrbena cap al 1870 i va arribar a Sidi Ferruch [una platja d’Alger] en una pastera”, prova que els valencians de fa 150 anys emigraven sense papers i arribaven als països rics en pasteres, com fa ara l’emigració que ens arriba a Europa des d’Àfrica o Àsia.
"Del Montgó a Manhattan..." està dirigit per Juli Esteve i Esther Albert i es projectarà este diumenge a la sala 11 del cine Lys, a les 20:00 hores. I dimecres 20, a les 19:30 hores, a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània. L’estrena en cines, reservada només als mecenes que han pres part de una campanya duta a terme en Verkami.com, està prevista per als dies 11 i 12 de juny, al mateix cine Lys i als IMF-Ondara, respectivament. La producció ha comptat amb el suport de l’Institut Valencià de Cultura i d’una vintena d’ajuntaments.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los pisos se venden con un descuento de 50.000 euros en València por la caída a plomo de las ventas
- La Conselleria de Educación deja fuera de la propuesta a los sindicatos el aumento salarial y los convoca de nuevo el lunes
- Más de 1.200 miembros de direcciones de centros se plantean dimitir en bloque en apoyo a la huelga
- Cientos de profesores se plantean poner un 10 general en 2º de Bachillerato frente a las críticas del Consell
- La consellera de Educación dice que llevará a la mesa el lunes una propuesta salarial 'en función de las posibilidades que hay
- El Gobierno pedirá licencia próximamente para levantar 280 viviendas en el viejo Cuartel de Ingenieros de València
- La Policía Nacional detiene a cinco miembros de un clan por tráfico de drogas en Xirivella entre vítores de los vecinos
- La protesta del sector del taxi y la huelga educativa auguran un colapso de tráfico en València