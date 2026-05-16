El oficio de reunirse

Que en un mismo evento puedas hablar sobre arte contemporáneo y discutir apasionadamente cuál es la mejor paella del mundo, es algo que me fascina. Conversaciones que se tienen en lugares tan bonitos como Ruzafa Studio, donde se celebró el Open Day que organizó el grupo Valencia City. Al llegar pensé que reunirnos se nos da muy bien, porque hay ciudades donde los eventos son fríos, distantes, casi corporativos (algún día les contaré mi asistencia a los Premios Planeta en Barcelona como finalista…) Pero aquí no, aquí acabamos hablando, riéndonos, reencontrándonos y, si se tercia, terminamos todos alrededor de una paella maravillosa.

La jornada, capitaneada por la siempre elegantísima Ángela Pla, reunió a más de quinientas personas en las instalaciones de ELCA Contenidos y Publicaciones M&D. El jardín estaba precioso, lleno de gente entrando y saliendo continuamente. Me encantó ver cómo mostraban su trabajo creativo, después de más de veinte años dedicados a la comunicación corporativa e institucional.

En la entrada coincidí con Mayrén Beneyto, siempre divertida, y poco después fui saludando a Javier Vela, Tatiana Roig, Maribel López Martínez, Eva Marcellán, Elena Meléndez, Ramón Bandrés, Laura Fitera, María Cosín, Carmen de Rosa, Miguel Martínez, Juan Lagardera, y Luciana Brito.

También por allí estaban Rafa Serratosa, Alex Jordán, Tono Sanmartín, Gonzalo García Miranda, Paloma Tárrega, Isabel Ubeda, Ana Varela, José Tamarit, Alfonso Calza, y Carla Alabau. La mejor vestida del evento, espectacular con un vestido y abrigo a juego color mantequilla, con tocado de rafia y bolso de Dior, fue sin duda Núria López Martínez (le habría robado todo lo que llevaba sin pestañear)

La gastronomía, como no podía ser de otra forma, también estuvo a la altura. Primero disfruté con el Gremio de Panaderos y Pasteleros de València (que deberían recibir homenajes diarios) y después con la pasta artesanal de Piero Ronconi. Pero tengo que detenerme en la paella de Vicente Rioja, del restaurante Rioja de Benissanó. Se habla mucho de paella en esta tierra (quizá demasiado) pero les aseguro que la fama que tiene él está completamente justificada.

Yo me fui de allí feliz con una vela maravillosa de Cerería Mollá 1899 bajo el brazo. A cierta edad ya he entendido que la felicidad adulta consiste básicamente en estas cosas, una vela buena, una conversación interesante, y volver a casa sin unos tacones insoportables…

Maravillosa también fue la inauguración de 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló', en la Fundación Bancaja. Me gusta mucho ir a exposiciones porque permiten observar algo para mi fascinante a nivel antropológico, cómo se comporta la gente delante del arte. Están los que leen cada cartel durante veinte minutos (como mi marido) y los que pasan delante de un Picasso con la misma velocidad con la que leen un WhatsApp. Yo intento situarme en un punto medio razonable.

La muestra, comisariada por Fernando Castro Flórez, es magnífica y se pueden ver juntos nombres como Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Manolo Valdés o Soledad Sevilla. El recorrido expositivo está integrado por 86 obras, 48 procedentes de la Colección ABANCA y 38 de los fondos de la Fundación Bancaja. Las obras de las vanguardias presentes en la muestra van desde una revisión de las dinámicas creativas vanguardistas, hasta distintos modos de entender la pintura contemporánea.

Allí coincidí con Rafael Aznar, Emi Cáceres, Amparo Ballester, Pepa Martínez, Rafael Alcón, Magüi Alonso y Juan Carlos Escotet. Afortunadamente València sigue teniendo un público cultural sólido, apasionado, y muy fiel.

Entre tanto evento bonito, hubo también espacio para recordar que esta ciudad tiene una enorme capacidad de compromiso silencioso. Las responsables de la Canasta del Casino de Agricultura entregaron a Cáritas un donativo de mil euros procedente de sus torneos benéficos para ayudar a los afectados por la dana.

Tengo especial debilidad por este tipo de gestos discretos, quizá porque no buscan el aplauso fácil ni la foto grandilocuente, simplemente ayudan con lo que se puede. En el acto estuvieron Manuel Sánchez Luengo, Eduardo García Ribera y las responsables de la sección de Canasta, Carmen Espinosa, Mª Carmen Martínez y Armandina Cajigal. Siempre he pensado que las ciudades se sostienen gracias a buenas personas y actos así.

Cierro con un colofón lleno de color, con la fiesta mexicana de Marybel Nilsson en Mi Cub y el Mercado de Colón, en una clara demostración de que el mercado puede transformarse en Ciudad de México en cuestión de minutos, si hay suficientes margaritas de por medio.

Marybel, que siente el Mercado de Colón como una extensión de su propia casa, organizó junto a Anabel Navas una noche divertidísima donde la gente apareció vestida con inspiración mexicana y muchísimas ganas de pasarlo bien. Pocas cosas hay más entrañables que ver a un grupo de personas venidas de países muy diferentes, unidas cantando rancheras dándolo todo.

Entre canción y canción de Tito Ruiz y su grupo Sabor a mí, iban sonando también temas tan nuestros como 'Libre', de Nino Bravo, y aquello acabó pareciendo una cumbre diplomática entre México y València. Allí estaban Martha Laura Martínez, Markus Raab, Olga Bondaravscaia, Sergio Ríos, Fred Cavagnuolo, Gloria Torres Díaz, Laura Lleó, Paulina Ronowska, Phillip Sarda, Ericka Medina, Håkan Nilsson, Eduardo Martínez Palomera y Ángela Valero de Palma. Con aquella mezcla de idiomas, risas, y tequila pensé en qué importante es conservar las ganas de reunirse.

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Quiero terminar felicitando a Quique Calabuig y Francesc Pons, de The Terminal Hub, por participar en la misión organizada por el Real Colegio Complutense at Harvard dentro de su programa 'Entrepreneurship in Action'. Es impresionante dónde se puede llegar con constancia y trabajo duro.