Muere a los 84 años Sammy Marrero, voz de la orquesta de salsa La Selecta de Puerto Rico

El cantante puertorriqueño Sammy Marrero, voz emblemática de la orquesta de salsa La Selecta, murió a los 84 años, según informó este domingo su hija Jennissa Marrero Morales. "Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable", expresó la hija del reconocido cantante en sus redes sociales.

Durante alrededor de 44 años consecutivos, Marrero fue la voz que representó a La Selecta, agrupación dirigida por el fallecido Raphy Leavitt, considerada una de las más influyentes del género musical de la salsa puertorriqueña que debutó en 1971 con el álbum 'Payaso'.

"Agradecemos de corazón todas las muestras de amor, apoyo y oraciones que hemos recibido en este momento tan difícil. Su legado vivirá para siempre en su música, en su historia y en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo y admirarlo. Descansa en paz, papi", añadió Marrero Morales.

Una voz distintiva en la salsa

Después del fallecimiento de Leavitt en 2015, Armando Haddock y Edgard Nevárez formaron una nueva agrupación para que Marrero pudiera continuar deleitando con su voz a sus fanáticos. El 16 de febrero de 1942, el reconocido cantante nació en el barrio El Cerro, en Coamo y más tarde, se trasladó junto a su familia al barrio Pájaros Puertorriqueños, del municipio de Bayamón, en el norte de Puerto Rico.

Marrero ganó el primer lugar en un programa de aficionados en el Teatro Carmen de Bayamón y participó junto a Jesús Sánchez Erazo, conocido como 'Chuito, el de Bayamón' y el Trío Cialeño en el programa radial 'La hora del volante'. Asimismo, fue parte del Trío Los Tempest, al Conjunto Los Muchos de don Jesús "Chu" Fontánez y a la agrupación de Andrés, Aníbal y Coco.

En 2016 arrancó su carrera en solitario y uno de sus temas más recordados en esta faceta fue 'Yo soy Sammy Marrero' de Richie Viera, y durante cinco años tuvo prohibido cantar en Puerto Rico y Estados Unidos canciones de Leavitt como 'Payaso' y 'El buen pastor' por una litigio con la familia del femenicido director de la banda.

Puerto Rico lamenta su muerte

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, dijo en un comunicado que lamenta "profundamente" el fallecimiento de Sammy. "Marrero, una de las voces emblemáticas de nuestra música puertorriqueña. Su talento como sonero y trovador dejó una huella en generaciones y en nuestra cultura. En nombre del pueblo de Puerto Rico, extiendo mis condolencias a su familia, amigos y a todos sus seguidores en este difícil momento", indicó la mandataria. "Que encuentren consuelo en el gran legado musical y humano que nos deja para siempre. Descansa en paz, Sammy Marrero", concluyó González Colón.

Por su parte, Juan Carlos García, el alcalde de Coamo, el pueblo natal de Marrero, ubicado en el área montañosa sur de Puerto Rico, lamentó el fallecimiento del cantante coameño a quien calificó como una de las voces más emblemáticas de la música tropical puertorriqueña. "Hoy Coamo pierde a uno de sus hijos más distinguidos y Puerto Rico despide a una de las voces más emblemáticas de nuestra música tropical", subrayó el alcalde en un comunicado.

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La Fundación Nacional para la Cultura Popular también reaccionó al deceso del artista, describiéndolo como "un hombre sencillo, de familia humilde, con un sentido de responsabilidad y lealtad intachables".