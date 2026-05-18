Ana Docavo y Maribel Martínez presentan 'Meninas del mar', la colección escultórica que conquistó a Rafa Nadal

La ciudad de València ha sido el escenario de la presentación de 'Meninas del Mar', la primera colección que nace de la colaboración de las escultoras Ana Docavo y Maribel Martínez, donde se han unido los principales objetos de trabajo de ambas: las famosas figuras de Velázquez y la biodiversidad del mar. La unión de los dos universos creativos de las artistas valencianas ha resultado un proyecto con una treintena de piezas de cerámica que combinan el ecosistema marino y profundamente mediterráneo de Docavo junto a la experiencia escultórica y artesanal de Martínez.

Con base en Manises, desde donde trabajan la materia prima de sus obras, Docavo y Martínez estrecharon lazos y comenzaron en octubre a diseñar lo que el jueves pasado presentaron en el Grand Hotel Centenari, donde reunieron a profesionales del arte, la cultura, el diseño y la comunicación. La idea original era presentarla en Navidad, pero como la propia Docavo reconoce, "hemos sido tan perfeccionistas y meticulosas que se nos ha alargado hasta mayo".

El resultado son piezas únicas realizadas en gres y esmaltes de alta temperatura. Cada pieza se ha trabajado artesanalmente sobre dos líneas estilísticas: la de Martínez, creando meninas de diversos tamaños, y la de Docavo, añadiéndoles la ornamentación marina a golpe de especies como la manta raya, los caballitos de mar o el coral, además de tener todas frases que remiten a la importancia de los océanos y la responsabilidad de conservarlos.

Maribel Martínez y Ana Docavo el jueves durante la presentación de 'Meninas del mar'. / Ana Docavo

Tal como explica Docavo, hay dos líneas claras de trabajo. Un grupo de meninas han sido sometidas a un proceso similar al que se produce bajo el mar, con la oxidación natural del agua y el salitre, que aquí han acelerado con procesos químicos para obtener ese resultado similar al de las vasijas de pecios romanos tan típicas del Mediterráneo. "Imitan esa corrosión del mar, en esos tonos tan característicos de cobres y azules", señala la artista.

La otra línea sigue el proceso tradicional de las piezas cerámicas, a través del color y el esmaltado. Todas están disponibles en tamaño grande y pequeño, además de hacerlas a medida y bajo demanda, lo que garantiza que cada una tenga identidad propia, con texturas, relieves orgánicos y referencias marinas que evocan olas y formas submarinas. El jueves se vendieron buena parte de ellas, pero también tuvieron una solicitud para el diseño de interiores de una nueva vivienda en València, con la petición de que mida un metro y medio de alto para ser pieza central de la estancia.

Tres de las piezas de la colección 'Meninas del mar' de Ana Docavo y Maribel Martínez. / Ana Decova

Sin embargo, el primer cliente que tuvieron las artistas fue Rafa Nadal. Docavo vive en Mallorca y la casualidad quiso que coincidieran habitualmente en el gimnasio, donde la valenciana le contó el proyecto que tenía entre manos. "Le encantó y me encargó una que le hicimos a propósito. Incluimos la frase 'Eterno como el mar', como un reconocimiento a su carrera, así como un feldín, que simboliza inteligencia, y una tortuga por la perseverancia", explica, y asegurá que se emocionó al recibirla: "Es algo que se nota, fue la primera que entregamos y me emocionó su reacción", reconoce.

Arcilla, fuego y agua

La colección reinterpreta la figura clásica de la menina desde una mirada contemporánea y simbólica: si antaño estas figuras acompañaban y protegían a las princesas, ahora se transforman en guardianas del océano. Durante la presentación, ambas artistas compartieron el origen y el proceso creativo de un proyecto donde la arcilla, el fuego y el tiempo son elementos esenciales. "Cada Menina está modelada a mano, con un proceso lento y muy cuidado. La arcilla, el fuego y el tiempo forman parte de cada pieza. Por eso cada una tiene alma propia", explicó Maribel Martínez.

Por su parte, Ana Docavo incidió en la dimensión emocional y medioambiental de la colección, porque el mar no representa solo un paisaje, "sino un lenguaje". "Meninas del Mar nace de esa conexión, de observar su belleza pero también su fragilidad", señaló. De hecho, parte de la esencia de estas esculturas es precisamente que, al finalizarlas, "se consagran en el mar". Una especie de bautismo que les dota de más personalidad si cabe y que las bautiza en su propósito vital: cuidar, vigilar y recordarnos, desde donde estén instaladas, que efectivamente la salud del mar también depende de cada uno de nosotros.

Algunas de las meninas producidas mediante técnicas que reproducen la corrosión del mar. / Ana Docavo

La colección plantea así un puente entre artesanía y conciencia ecológica, utilizando el arte como herramienta para reivindicar la relación entre el ser humano y el entorno marino. Cada escultura funciona como una pieza artística autónoma, pero también como un símbolo de protección y memoria de los mares; en este caso, del Mediterráneo, de donde bebe directamente esta colaboración.

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La presentación en València supone el inicio del recorrido público de 'Meninas del Mar', que continuará el próximo mes de octubre con una exposición en el Ateneo Mercantil de Valencia, del 15 de octubre al 15 de noviembre, donde el proyecto podrá verse en un nuevo contexto expositivo.