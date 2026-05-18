David Sánchez, Juan Carlos Lozano, Nacho López y Natxo Vidal, Premios Crítica Literaria Valenciana 2026

David Sánchez Pacheco, Juan Carlos Lozano Felices, Nacho López Murria y Natxo Vidal han obtenido los Premios de la Crítica Literaria Valenciana 2026 en sus modalidades de Literatura Dramática, Ensayo y Crítica, Narrativa y Poesía, respectivamente. El plenario de jurados, según han explicado desde la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (Clave), ha concedido también un premio extraordinario a Juan Luis Mira por su trayectoria dramática. Patrocinados por Espai Rambleta, en la cuadragésimo quinta edición de los Premios de la Crítica se ha destacado la calidad de las obras premiadas.

Así, según se puede ver en el acta, el jurado de Literatura Dramática, compuesto por José Vicente Peiró como presidente, Blanca Fernández-Campa como secretaria, y Nel Diago, Silvia Hueso, Inma Garín, Marina Torrecilla, Eric Gras y Enrique Herreras como vocales, acordó por mayoría conceder el Premio de la Crítica Valenciana 2026 en esta modalidad a la obra 'Glory Hole', de David Sánchez Pacheco, publicada en 2025 por Balèria debido "al interés y el tratamiento de la temática de la pieza dramática: las relaciones paternofiliales con preadolescentes, la invasión de la privacidad y el consumo de pornografía por parte de los menores"

Del mismo modo, también se remarca el uso del valenciano, la construcción de personajes y la tensión entre ellos que destaca "sobremanera" y conduce el texto hacia "un final sorprendente". El jurado subrayó además la estructura dramático-narrativa y el uso de los ritmos que equilibran la pieza. Asimismo, también se ha decidido por unanimidad, aprobado en el plenario de jurados, otorgar un premio extraordinario a Juan Luis Mira por la trilogía 'Teatro contra la desmemoria', editado por el Instituto Juan Gil-Albert, como culmen de su trayectoria dramática.

Ensayo, Narrativa y Poesía

Por su parte, el jurado de Ensayo y Crítica, formado por María Pareja Olcina como presidenta, José Ferrándiz como secretario, y Juan Ramón Torregrosa, José Miguel Segura, Eduardo Boix, María Ángeles Chavarría y Francisco Agramunt como vocales, acordó por mayoría conceder el Premio de la Crítica Literaria Valenciana 2026 a la obra 'Proyecto Mosaicum', del autor Juan Carlos Lozano Felices, publicada el año pasado por Frutos del Tiempo. El jurado aquí -resaltan- valoró "el viaje emocional, cautivador y documentado que representa el libro ganador, escrito con vigor, y que recorre los hitos musicales modernos y las discografías clásicas que influyeron en el desarrollo cultural de las generaciones jóvenes de los años 60, 70 y 80".

El jurado de Narrativa, compuesto por José Luis Ferris como presidente, Eduardo Almiñana como secretario, y María García-Lliberós, Rosa Sanmartín, Carmen Velasco, Rosanna Ferrando Mateu y Rafael Soler como vocales, escogió en la modalidad de Narrativa 'La enfermedad de los viajes en el tiempo', de Nacho López Murria (Libros Walden, 2025), al proponer "una aventura social y cultural por un paisaje reconocible y nostálgico, incluso delirante, de una España que nos impele a todos, pero también un disfrute y una aventura para el lector, que goza de cada línea, cada página y cada capítulo de esta distopía fantástica".

Por último, el jurado de Poesía, constituido por Ángel Luis Prieto de Paula como presidente, Joaquín Juan Penalva como secretario, y Elia Saneleuterio Temporal, Santiago Fortuño Llorens, Juan Pablo Zapater, Juan Luis Bedins y Gloria de Frutos como vocales, concedió por unanimidad el galardón al poemario 'Serenata de huesos', de Natxo Vidal, publicado en 2025 por Olé Libros. En su deliberación el jurado consideró que el libro ganador "es muy original en su concepto y que está atravesado por una contemporaneidad que no renuncia a la emoción ni a la ironía. Se trata de una obra fragmentaria, vertebrada por la pérdida, pero sin caer en los tópicos habitualmente asociados a ella".

Los jurados de las diferentes modalidades de los Premios de la Crítica Literaria Valenciana están formados por periodistas, escritores y personas representantes de instituciones culturales, que ejercen la crítica en prensa o que se dedican a la investigación y docencia en educación superior, todas ellas nacidas o residentes en la Comunitat. Preside los premios el crítico y profesor universitario José Vicente Peiró, siendo la secretaria de los mismos la poeta Elia Saneleuterio Temporal, profesora titular de la Universitat de València. Como secretaria de comunicación actúa Irene Genovés, periodista y escritora que a su vez es secretaria de CLAVE.

Noticias relacionadas

Ganadores anteriores

En ediciones anteriores, han ganado el Premio de la Crítica Literaria Valenciana Francisca Aguirre, José Albi, Eduardo Alonso, Ricardo Bellveser, María Beneyto, Juan Manuel Bonet, Joaquín Calomarde, Guillermo Carnero, Enrique Cerdán Tato, María García-Lliberós, Rafael Chirbes, Miguel Herráez, Alfonso López Gradolí, Juan José Millás, Vicente Molina Foix, Juan Mollá, Vicente Muñoz Puelles, Pedro J. de la Peña, Antonio Porpetta, Rosa María Rodríguez, Enrique Selva, Vicente Soto, Jenaro Talens, Vicente Verdú, Manuel Vicent, Carmen Alborch, José Luis Ferris, Miguel Catalán, Tomás Segovia, Carmen Amoraga, José Luis Villacañas, Antonio Cabrera, Ferran Torrent, Arcadio López-Casanova, Carlos Marzal, Francisco Agramunt, Juan Vicente Piqueras, Vicente Sánchez Biosca, Susana Fortes, Elia Saneleuterio Temporal, Vicente Gallego, Honorato Boscá y Justo Serna, José Manuel Carcassés, Antonio Moreno, Mariano Sánchez Soler, Rafa Marí, Blas Muñoz, Juan Ballester, Alberto Gimeno, Juan Pablo Zapater, José Ricardo Morales, Juan Antonio Ríos Carratalá, Ángel Luis Prieto de Paula, Xelo Candel, Rafael Soler, María Teresa Espasa, Luis Cremades, Juan Arnau, José Monleón, Josep Lluís Sirera, Joaquín Juan Penalva, Elia Barceló, Laura Ballester, Javier Sahuquillo, Agustín Pérez Leal, Antonio Ariño, Juan Romero, Jesús Zomeño, Rafa Cervera, Adela Cortina, Francisco Brines, Antonio Praena, Lola Blasco, Chema Cardeña, Sònia Alejo, Begoña Tena, Emilio La Parra, Isabel Barceló, María Bastarós, Jaime Siles, los hermanos Rodolf y Josep Lluís Sirera, Isabel Burdiel, Elisa Ferrer, Fernando Delgado, Josi Alvarado, Pilar Blanco, Bárbara Blasco, Antonio Penadés, Paco Romeu, Enrique Herreras, Lola Mascarell, José Iniesta, Manuel Molins, Fernando Parra Nogueras, Luis Bagué Quílez, Paco Cerdà, Sergio Serrano, Carles Alberola, Eduardo Almiñana, María García Zambrano, Elisa Sanchis, Teresa Ciges, Jorge Pérez Cebrián, Begoña Valero y Clàudia Serra, entre otros.