DoscValencia presenta DocsLab, el curs més ambiciós de creació documental amb 37 projectes seleccionats
El laboratori del festival de documentals valencià reunix per primera vegada quatre línies de treball simultànies, amb tutors internacionals que ajudaran als participants a conduir els seus projectes gràcies a les seues experiències en el IDFA, Sundance o la Cineteca Nacional de Mèxic
El Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València ha acollit hui la presentació oficial del DocsLab – Plataforma VLC 2026, el laboratori d'indústria i formació del festival DocsValencia Espai de No Ficció, que enguany celebra l'edició més ambiciosa de la seua trajectòria amb 37 projectes valencians seleccionats entre 83 propostes. Amb la selecció d'estos projectes, els creadors podran avançar en el desenrotllament de la seua obra al costat d'una plantilla de col·laboradors internacionals que els ajudaran a orientar i desenrotllar els seus documentals.
L'acte ha reunit representants institucionals i del sector audiovisual valencià, amb intervencions de la directora general d'Emprenedoria i Internacionalització de la Generalitat Valenciana, Mónica Payá; el director adjunt d'Audiovisuals i Cinematografia del Institut Valencià de Cultura (IVC), Luis Gosálbez; el director executiu de DocsMX i coordinador acadèmic del laboratori, Inti Cordera; i els codirectors del festival, Pau Montagud i Nacho Navarro.
Nacho Navarro va fixar l'horitzó del laboratori: «L'objectiu de DocsLab és que les pel·lícules isquen més enllà de la Comunitat Valenciana. La inversió que es fa amb l'audiovisual dona els seus fruits». Una ambició que va trobar suport institucional en les paraules de Mónica Payá: «Des del minut 0 amb IVACE+i hem fet costat a DocsValencia. Les indústries culturals són indústria i les tractem com a tal. La idea és continuar amb Docs en el futur. Ací estarem en l'edició 11, la 20 i la 33».
Luis Gosálbez va posar en perspectiva una dècada de trajectòria: «La part més important de DocsValencia comença hui, és el treball d'este laboratori. Després de 10 anys es veu que ha sigut un èxit».
Pau Montagud va dedicar les seues paraules als participants: «Els talleristes són el més important del festival. Gràcies al seu talent tots els festivals tenim sentit. Ve un planter d'especialistes impressionant i cal esprémer-los». Per part seua, Inti Cordera va destacar les expectatives d'este nou lliurament: «Comença una setmana emocionant i plena de sorpreses. Què comence la funció. Tot el que veuran és veritat».
Durant la presentació s'han donat a conéixer les quatre línies de treball del programa, els projectes seleccionats i part del panell internacional d'experts que participarà en esta edició. L'edició de 2026 arriba amb una novetat estructural que respon directament a eixa demanda creixent: el taller 'Cartografia d'un projecte', un nou espai d'assessoria col·lectiva de deu hores concebut per a projectes en les primeres fases de creació que no han accedit a les línies principals del laboratori.
A més de rebre una revisió tècnica dels aspectes administratius i legals propis del procés documental, els seus participants tindran accés a la classe magistral del cineasta suec Fredrik Gertten —Premi d'Honor d'esta desena edició— i a un estudi de cas de la sèrie d'investigació 'Els 11 del Raval' (3Cat-RTVE Play), presentat pel seu director Hammudi Al-Rahmoun Font, el productor executiu César Martí i l'investigador d'El País Braulio García Jaén.
Amb este nou taller, el DocsLab articula per primera vegada quatre línies simultànies que cobrixen tot el cicle de creació d'un documental: des de la idea inicial fins a l'acabat final. Una arquitectura pensada perquè cap projecte en desenrotllament quede sense interlocutor.
El cor del laboratori
La línia 'Incubadora' estarà coordinada pel cineasta i productor uruguaià Emiliano Mazza, fundador de Passaparola i un dels tutors més reconeguts en laboratoris de desenvolupament creatiu d'Iberoamèrica. Treballa amb projectes en fase inicial, des de la idea i investigació fins al primer tractament, amb l'objectiu d'enfortir el concepte, la mirada autoral i la viabilitat de les propostes. En esta edició, deu projectes integren esta línia: 'El món en una pilota', d'Àlex Martínez i Alba Santos Cloux; 'Fucó', de Marina Reig i Jordi Huguet; 'Juantxu', de Pablo Castillo i Andoni Famoso; 'La Re-ver-te', de Giovanna Ribes i Mar Navarro; 'Nadie nos borra', de Andrea Nefertari Sánchez Rojas i Javier Toca Lahuerta; 'Niñas de loto', de Lucía Mei Murcia Abellán i Lucas Berwanger Moro; 'Ortega: las muchas caras del genio', de Santi Suárez; 'Proyecto Toro', de Guillermo Roqués; 'Sirio', de Batiste Miguel; i 'Voluble', de Laura García Andreu y Clara Gorría.
Per als projectes en fase avançada de producció, el taller 'A un pas de la internacionalització' estarà a càrrec de la productora mexicana Martha Orozco, fundadora de Martfilms i experta en coproducció internacional amb una trajectòria premiada en festivals com la Berlinale i Cannes. El seu objectiu és optimitzar les obres per a la seua projecció internacional, reforçant el posicionament artístic, l'estratègia de coproducció i la circulació en mercats globals i plataformes. Els deu projectes seleccionats en esta línia són 'Algunas canciones ruidosas', de Kevin Castellano i Edu Hirschfeld; 'El vuelo de mar', de Sonia Bautista-Alarcón; 'Fang. La memòria perduda', de Daniel Suberviola i Pepe Andreu; 'Habla como un hombre', de Laura Grande e Ignacio Estrela; 'Heurtebise', de Elisa Torres i Octavio Guerra; 'La Punta retratada', de Guillermo Polo i Carla Fuentes; 'Marginalia', de Iván López Núñez i Adán Aliaga; 'Préstame tus ojos', de Natalia Grande i Andrea Mateu; 'Un viento lúcido', de Luana Bovet i Pau Berga; i 'Vincent, Serge et les autres', de Àlex Badia.
El nou taller 'Cartografia d'un projecte', coordinat també per Inti Cordera, director executiu de DocsMX i figura fonamental en la consolidació del cinema de no ficció a Llatinoamèrica, reunix tretze propostes en les seues primeres fases de creació: '1 Year No Sex', de Carmina Díaz; 'Amor amor amor', de Franklin Vásquez i Brenda Lucía Bascones; 'Barro turístico', de Aquiles Iváñez Sánchez i Denis Kovalov Alexandrovich; 'Con permiso de la Autoridad Eclesiástica', de Jesús Lacorte; 'Cuando suban la persiana', de Sergio Bartual i Ramón Vidal; 'Efímero', de Carlo Angulo Martini i Rosa Eva Fernández; 'El día más feliz de mi vida', de Cristina Vivó Lucha i Mar Navarro Herráiz; 'El vacío de mi padre', de Alex Garijo i Eli Velázquez; 'Nadie miraba hacia aquí, pero yo lo vi', de Alodia Clemente i Inma Escribano; 'No nos han visto', de María José Migue i Rafa Piqueras; 'Quince', de Mila Luengo i Paola Franco; 'Todo en orden', de Luis Calero i Alberto Abenza; y 'Vihciosos', de Pablo Herrero i Laura Naranjo.
La quarta línia és el 'Docs in Progress', també moderat per Inti Cordera, reservat a obres en fase avançada de muntatge. Tres projectes acompanyen esta edició fins al seu acabat final: 'El fin del olvido', de Batiste Miguel i Tono Errando; 'Las hijas de Saturno', de Lisa María Velázquez i 'Valencia, València', de Antonio Savinelli.
L'edició aconseguix a més la paritat de gènere entre els seus participants i reserva una plaça per a estudiants del Màster Universitari en Continguts i Formats Audiovisuals de la Universitat de València. Un projecte seleccionat arriba a través de la col·laboració amb la Residència de Cinema d'Extremadura, ampliant l'abast territorial del laboratori més enllà de la Comunitat.
Un ecosistema internacional a València
Un total de 72 participants treballaran de manera presencial en els tallers del DocsLab. El panell d'esta edició reunix algunes de les veus més influents del documentalisme global. Isabel Arrate, directora artística del IDFA, compartix espai amb Bruni Burres, assessora principal del Sundance Institute amb més de trenta anys en la intersecció del cinema, els drets humans i la justícia social. Carlos A. Gutiérrez, cofundador de Cinema Tropical i principal promotor del cinema llatinoamericà als Estats Units —recentment guardonat per la Societat Nacional de Crítics de Cinema—, se suma a Lucila Moctezuma, consultora sènior del Points North Institute i fundadora de Azul Turquesa Films, i a Orianna Paz, subdirectora de Programació de la Cineteca Nacional de Mèxic.
Completen el panell Diego Mas Trelles, cofundador del Festival Cine por Mujeres Madrid i exdirector d'indústria de DocsBarcelona; David Bassa, director del Departament de Documentals de Televisió de Catalunya; Sergio Zúñiga i Nacho Carballo, de EFD Studios; Millán Vázquez, d'Agència Freak; Javier Marín, de l'Agència EFE; Begoña Ballester i Rocío Broseta, de BBO Subtitulado i Yolanda Barrasa, de la Residencia de Cine de Extremadura.
Les sessions de tutoria, les trobades ‘one to one’ i les sessions de ‘pitch’ davant professionals de la indústria conformen un programa dissenyat per a generar connexions reals entre els projectes i els principals actors del mercat documental europeu i llatinoamericà. Cinc de les pel·lícules en competició en esta desena edició de DocsValencia, inclosa la pel·lícula inaugural 'La Pietà', van fer els seus primers passos en edicions anteriors del DocsLab. És l'argument més sòlid sobre el que este laboratori pot arribar a ser per a un projecte.
