Personajes de cómic saltarán a las fachadas de València con una ruta de murales

Mortadelo, El Guerrero del Antifaz, Pumby, Superlópez o Anacleto. Solo el resonar de esos nombres traslada la memoria a un pasado en el que esos personajes, junto a muchos otros, se colaban en las casas españolas y valencianas. Sus historias, plasmadas a través de las viñetas, han hecho las delicias de miles y miles de personas que han visto en esas figuras dibujadas a compañeros inseperables. Un arte, el del cómic, que hoy goza además de un vigor inexorable -como muestran los datos de certámenes de éxito como el Salón del Cómic de València- sobre las páginas. Sin embargo, ese triunfo dará en el cap i casal un nuevo paso este año. Y lo hará con la creación de un recorrido de murales en el que esos emblemáticos protagonistas saltarán del papel a la pared para ser 'reinterpretados' por ilustradores y artistas urbanos actuales en medianeras de la ciudad.

Esa iniciativa, la de elaborar una ruta permanente formada por estas obras que empezarán -según se prevé- este mismo año a dar vida a las fachadas valencianas, es el que han presentado esta mañana el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales de València, José Luis Moreno, junto a los responsables del proyecto y codirectores de la Cátedra de Estudios del Cómic Fundación SM-UV, Noelia Ibarra y Álvaro Pons. Una idea, nacida en marzo de 2024, en la que -según han explicado los dirigentes en el Centro Cultural Nave 3 Ribes- se entremezclará una "tradición" que "abarca varios periodos de la historia" del cómic nacional y valenciano y que toca "a varias generaciones" con la actualidad a través de su "reinterpretación por ilustradores del cómic" actuales.

València, pasado y presente del cómic

El objetivo, así, no solo es dar a conocer "la riqueza" del noveno arte -que tuvo en el cap i casal su capital nacional en los 40 y 50, que en los 80 contó con una nueva escuela y que ha contado con figuras como José Sanchis y más recientemente Paco Roca, Cristina Durán o Ana Penyas- y "romper estereotipos" -como que es un producto exclusivamente infantil- que aún existen. También se busca "proyectar València como ciudad creativa", poner en marcha un "museo al aire libre" y que la ciudad se convierta "en un referente" de estas ilustraciones, como ya pasa en otros enclaves como Bruselas.

Para ello, Ibarra y Pons han hecho una selección de obras y personajes con los que se han elaborado alrededor de un centenar de fichas. Una de ellas, una vez se elija un emplazamiento, se escogerá -teniendo en cuenta las características del espacio y el espíritu del barrio- y será adaptada por un ilustrador contemporáneo. Este reinterpretará ese personaje y, posteriormente, será un artista urbano el que lo plasme sobre la fachada.

Presentación del proyecto, esta mañana en el Centro Cultural Nave 3 Ribes. / Miguel Ángel Montesinos

Para ello, según ha avanzado Moreno, se ha procedido ya a mirar y contactar con los dueños de una decena de medianeras desaprovechadas ubicadas en el Carmen. ¿Por qué allí? Porque este barrio será el que acoja el Centro del Cómic Micharmut -que se ubicará en el antiguo Centro del Excursionista una vez se completen las obras, actualmente "en marcha"- y el que se tiene intención que sea el punto de partida de expansión de esta ruta por toda la ciudad. Aunque de momento todavía no se sabe dónde se localizará el primero de estos murales ni tampoco qué personaje se representará y quién lo ilustrará, la intención es que -al menos- la primera de estas piezas pueda estar lista ya este año después de contar con 80.000 euros de fondos de los presupuestos participativos.

Valor añadido al local y al visitante

Asimismo, según ha explicado Ibarra, cada una de estas obras urbanas -donde entre el 30 % y el 50 % serán de personajes valencianos- contará con una ficha técnica que será "accesible con un código QR", lo que permitirá contar con información que convertirá este paseo en un "recorrido didáctico", además de decorativo. Y es que la intención, ha añadido Pons, no es solo llegar con esta iniciativa que genera "valor añadido" a València al ciudadano local, sino también al "turista cultural, que no lo podemos dejar de lado".

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El proyecto, según han incidido los distintos responsables, "no tiene límite" y la intencion es que vaya creciendo "dependiendo de la dotación presupuestaria". Todo para hacer -ha enfatizado Pons- un circuito cultural "que esté conectado y que las obras, aunque sean diferentes, tengan esas relaciones". Una València, a fin de cuentas, que sea conocida como "la ciudad del cómic a nivel nacional", ha concluido Moreno.