Así será el nuevo recinto del Bigsound en Torrent

Bigsound Valencia 2026 empieza a desvelar cómo será su nueva etapa en Torrent. El festival, que se celebrará los días 26 y 27 de junio en el Parc Central, estrenará un recinto de más de 40.000 metros cuadrados, el doble de superficie respecto a ediciones anteriores, con el objetivo de mejorar la circulación del público, ampliar las zonas de descanso y ofrecer una experiencia más cómoda.

El acceso al nuevo recinto del Bigsound se realizará junto al paso de peatones de la avenida Juan Carlos I, frente a una conocida cadena de pizzerías, y a unos 300 metros en línea recta de la parada de metro Torrent Avinguda. El evento usará no solo la parcela en la que hasta ahora se han celebrado conciertos y grandes eventos como el Germanor Fest, sino la contigua donde actualmente se encuentra el parque víal infantil y la pista de patinaje. Los seis escenarios se reparten en las dos de la cuatro áreas en las que se divide la rotonda del Parc Central. No se usarán las instalaciones deportivas del Parc Central, pero sí la zona conocida como el Ágora, que acoge habitualmente celebraciones como el "mig any" faller y la elección de las falleras mayores de la capital de l'Horta Sud.

Imagen área del Parc Central de Torrent. / L-EMV

Los escenarios

El cambio de ubicación permitirá al festival rediseñar por completo su distribución. La organización plantea un recinto más abierto, con más zonas verdes, más áreas de sombra, más puntos de agua, más baños y mejores accesos. Bigsound busca así convertir el traslado a Torrent en una oportunidad para crecer y reforzar algunos de los aspectos que más condicionan la experiencia de los asistentes en los grandes eventos: movilidad, restauración, accesibilidad, descanso y descongestión de flujos.

Una de las principales novedades será la ampliación de los espacios musicales. El festival pasará de tres a seis escenarios y zonas experienciales repartidas por todo el recinto: Turia Stage, Imagin Stage, Ploom Stage, Turia Bubble Room, OCB Stage y La Casita de Lo Perreo.

El Turia Stage continuará siendo el escenario principal, reservado para los grandes conciertos del fin de semana. Junto a él, el Imagin Stage crecerá como segundo gran espacio musical del recinto, con naming partner propio y una programación orientada a conectar música, nuevas generaciones y cultura digital.

Otra de las incorporaciones será el Ploom Stage, situado junto a la zona gastronómica. Este nuevo espacio acogerá sesiones de DJ entre conciertos, artistas sorpresa y actuaciones especiales en un formato más cercano. Por allí pasarán propuestas vinculadas a la cultura DJ como Metrika DJ Set o Selecta, además de invitados que se anunciarán durante el festival. La marca desarrollará también una activación inspirada en Ibiza, con dinámicas interactivas y una terraza exclusiva.

La propuesta se completará con la renovada Turia Bubble Room, que contará con programación diferenciada por jornadas. MTTA y Mar Electronic protagonizarán uno de los días con una apuesta por la electrónica y las sesiones B2B, mientras que PLAY tomará el relevo en la segunda jornada. Además, el recinto incorporará La Casita de Lo Perreo, un espacio inspirado en el imaginario visual y cultural del reguetón, con programación continua durante toda la jornada. OCB también contará con un espacio propio coronado por una cabina elevada con DJ.

Imagen del Parc Central de Torrent en el que podría celebrarse el BigSound. / L-EMV

Gastronomía

El apartado gastronómico será otro de los puntos fuertes del nuevo recinto. Bigsound instalará una gran zona de restauración bajo una pérgola gigante de sombra, rodeada de mesas de picnic y zonas verdes. La principal novedad será un hub gastronómico centralizado de 22 metros lineales, con una oferta multiproducto pensada para reducir tiempos de espera y facilitar que los asistentes puedan acceder desde un mismo punto a distintas opciones de comida.

La oferta incluirá opciones veganas, vegetarianas y sin gluten, además de marcas conocidas que dispondrán de espacios propios con zonas de descanso, mesas y sombra.

El recinto reforzará asimismo las activaciones de marca y los microespacios pensados para el entretenimientol, como un estudio de grabación itinerante; puntos de encuentro, con cócteles, premios, zonas chill out y mensajes de consumo responsable; espacios de maquillaje y retoque; onas de entretenimiento y photo opportunity; karaoke, premios y captación de talento; y puntos con productos de higiene y cuidado personal.

Movilidad

La movilidad será otra de las claves de la nueva edición. La organización anuncia servicio especial de Metrovalencia hasta las 03.30 horas, conexiones reforzadas desde distintos puntos del área metropolitana, buses lanzadera desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias, autobuses oficiales desde otras localidades, más de 4.000 plazas de aparcamiento gratuito junto al recinto y descuentos de 10 euros en taxis a través de la aplicación Freenow.

En lo musical, BigSound volverá a reunir a nombres destacados del pop, la música urbana y los sonidos latinos. El viernes 26 de junio estarán Rels B, David Bisbal, Ana Mena, Lia Kali, Despistaos, Marc Seguí, Yami Safdie, Dollar Selmouni, Hens, Metrika DJ Set, Chema Rivas, Juanjo García, King África y Mayo, entre otros.

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El sábado 27 será el turno de Lola Índigo, Nathy Peluso en formato Club Grasa DJ Set, Rigoberta Bandini, Juan Magán, Rusowsky, Barry B, Lucho RK, Maldita Nerea, Samuraï, Chimeno, Lara Taylor, Mario Los Códigos y Selecta, además de un artista sorpresa que se desvelará durante el festival.