Estarán al tanto del eclipse de sol que vamos a poder presenciar este verano. Le están dando bombo porque, por lo visto, es una de esas cosas que pasan una vez en la vida. Dicen que Castelló de la Plana va a ser uno de los lugares desde donde mejor se va a apreciar este fenómeno, por lo que ya están organizando eventos a tal respecto. La cosa promete, desde València también dará gusto verlo. Yo ya tengo unas gafas especiales para no dejarme los clisos en el intento.

Ya les digo, oportunidades que solamente se presentan una vez en la vida. Como aquella otra del cometa Halley, que pasó por nuestro cielo hace ahora justamente 40 años. Recuerdo vagamente haberme interesado por aquello pero me parece que no me enteré de la película. Toda esta introducción me sirve para adelantarles que este viernes que viene es una de esas ocasiones que los amantes del pop no podemos dejar pasar porque se presentan raramente. Tres eventazos irrepetibles concentrados en una misma noche, también tiene guasa el calendario con sus caprichos. Aprovéchenlo, que días de mucho, vísperas de nada.

El superviernes de mayo comienza a las 18:30 horas en el barrio de Benimaclet, uno de los escenarios más auténticos y castizos que todavía quedan en esta ciudad que se está convirtiendo en pasto del turismo gentrificador a pasos agigantados. El plan está lleno de talento, el de Suso Giménez. El líder de Petit Mal lleva desde octubre inmerso en un proyecto íntimo y encantador, una especie de residencia en el Tulsa Café bautizada como Gira Inmóvil. Allí, este magnífico compositor se desnuda delante de la audiencia en una ceremonia de intercambio de energías susurrantes pero muy elocuentes.

Ofrece su guitarra acústica, sus estupendas canciones narradas con voz clara y tranquila, algunas versiones, invitados como Xavo Giménez o Carolina Otero y alguna sorpresa más. Este viernes será la última oportunidad para verlo. Suso está encantado con la aceptación del público, que ha comprado todo el papel en dos ocasiones, y también con su actitud, muy de agradecer por la atención que presta a sus coplas, pero también a sus intervenciones llenas de un inteligente y muy musical sentido del humor.

El segundo acto nos lleva al Palau de la Música. A partir de las 19:30 horas, La Habitación Roja interpretará un repertorio escogidísimo entre toda su carrera en un concierto único e irrepetible que recordaremos por los siglos de los siglos. Los de l’Eliana comparten escenario con la orquesta de València, dirigida por Daniel Abad Casanova. Momento dulce para ambas formaciones, los primeros están de gira celebrando su trigésimo aniversario y los segundos triunfaron recientemente en el legendario Musikverein de Viena, sí hombre, donde dan el concierto de Año Nuevo que mitiga nuestras resacas.

Las cifras que se manejan para la ocasión podrían asustar (24 violines, 8 violas, 6 cellos, 4 contrabajos, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 4 trompas, 2 trompetas, 3 trombones, 4 tubas, un arpa, un percusionista y un piano de cola para Endika Martín) si no fuera porque las canciones del quinteto tienen calidad de sobra para aguantarlo todo y por el fabuloso talento y la especial sensibilidad que aportará el director Abad Casanova. Velada especial como pocas, el que avisa no es traidor.

Y por último, el tercer evento del superviernes en otro lugar emblemático de la ciudad. Vénganse a Viveros para participar en una nueva edición del Deleste, el festival que presenta el cartel con mayor valor artístico de los que se celebran por aquí. Un auténtico faro para los que necesitamos enterarnos de por dónde van los tiros en el panorama musical menos obvio, con una clarísima apuesta internacional y la combinación de juventud con nombres míticos de la escena alternativa de las últimas décadas, como James, Los Planetas o, en esta edición, Primal Scream presentando aquella barbaridad que fue “XTRMNTR”.

La plácida noche primaveral en los jardines del Real se verá animada por las propuestas de Billy Nomates, Holy Fuck, Apparat y Röyksopp en versión DJ set. Tengo muchísimas ganas de ver en acción a la primera y comprobar su evolución desde posiciones urbanas cercanas al hip-hop a un pop electrónico de alma acústica, con mucho soul y melodías de sabor clásico. Los segundos vienen de Toronto y practican un electro rock con aristas punk y funk, bajos enfocados al baile y atmósferas hipnóticas. Apparat ofrece desde Berlín una electrónica elegante, cinematográfica y llena de capas y matices que lo han convertido en colaborador habitual de directores y compañías teatrales. La guinda la pondrán los noruegos Röyksopp, que actuarán como DJs para rematar la fiesta.

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Este viernes que nadie se quede en casa. Acudan, al menos, a alguna de las tres opciones. Y si alguien consigue hacer triplete que me busque y me lo cuente, que tendrá un detallito.