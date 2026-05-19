Aitana en el Roig Arena: todo lo que tienes que saber sobre sus conciertos en València

El Cuarto Azul de Aitana ha llegado finalmente a València. La gira de la artista catalana 'Cuarto Azul World Tour' tendrá dos fechas correlativas en el Roig Arena con todas las entradas agotadas desde su venta el pasado abril, de la segunda fecha porque la primera hizo 'sold out' enseguida. La espera llega a su fin para sus fans valencianos porque Aitana ya está preparándose para su show en València.

Si eres uno de los afortunados que ganó la batalla de entradas, aquí tienes toda la información necesaria para disfrutar de los conciertos de Aitana.

Dónde y cuándo

Aitana actuará en el Roig Arena de València el jueves 21 y viernes 22 de mayo. La hora oficial de comienzo del show será las 21:00h pero la apertura de puertas será a las 19:00h, aunque los horarios siempre están sujetos a cambios.

Precios

El rango de precios al que se han vendido las entradas varia según la capacidad y distrubicón del recinto en cada ciudad, pero se han movido entre estos:

Grada/Asiento Reservado: El precio de las entradas de grada se divide según la categoría de la grada.

Categoría Grada 1: 85 euros

Categoría Grada 2: 70 euros

Categoría Grada 3: 64 euros

Categoría Grada 4: 50 euros

Pista General: 59 euros

59 euros Early Entry Pista: 75 euros

75 euros Front Stage: 110 euros

110 euros Early Front Stage: 140 euros

140 euros PMR (Persona de Movilidad Reducida): Tanto la entrada de Persona de Movilidad Reducida como la de Acompañante de Movilidad Reducida tendrán un coste de 50 euros

Tanto la como la de tendrán un coste de 50 euros Ticket Premium: 120 euros

A pocos días de su cita en València, la reventa para los conciertos de Aitana vive sus últimos momentos con todavía 1% de entradas por vender a precios desorbitados que van de 114 a 1.875 euros en principales portales de reventa.

Por dónde entrar al recinto

La puerta por la que debes entrar al Roig Arena dependerá de qué tipo de entrada tengas, aquí te dejamos las indicaciones según la información proporcionada por la página oficial del recinto:

Accesos al Roig Arena para el concierto de Aitana / 76

Grada/Asiento reservado: La entrada de Grada se dividará según el sector en el que tengas tu asiento.

Los sectores 101-103 y 109-122 entrarán por la puerta de acceso H en la calle Bomber Ramón Duart. Mientras que los sectores 104-108 entrarán por la puerta de acceso C1 y los sectores 301-323 por la puerta de acceso C2, ambas en la calle Ángel Villena.

Pista general: La entrada de Pista General entrará por las puertas D1 y D5 que se concentran en la puerta de acceso D en la zona derecha del recinto por la calle Pintor Gassent.

La entrada de Pista General entrará por las puertas D1 y D5 que se concentran en la puerta de acceso D en la zona derecha del recinto por la calle Pintor Gassent. Early Entry Pista (Acceso anticipado a pista): La entrada de Acceso anticipado a pista será de igual manera desde la puerta de acceso D en la calle Pintor Gassent, concretamente desde la puerta D6. No hay información oficial sobre la hora de entrada para este tipo de entrada con acceso anticipado, pero en este tipo de eventos suele ser 1 hora antes.

La entrada de Acceso anticipado a pista será de igual manera desde la puerta de acceso D en la calle Pintor Gassent, concretamente desde la puerta D6. No hay información oficial sobre la hora de entrada para este tipo de entrada con acceso anticipado, pero en este tipo de eventos suele ser 1 hora antes. Front Stage (Zona general delante del escenario): La entrada de Front Stage entrará por la apuerta de acceso L, que queda al lado de la puerta de acceso K, en la calle Ángel Villena.

La entrada de Front Stage entrará por la apuerta de acceso L, que queda al lado de la puerta de acceso K, en la calle Ángel Villena. Early Entry Front Stage (Acceso anticipado Front Stage): Igual que el acceso anticipado para pista, el Early Entry Front Stage también tendrá este tipo de acceso antes que las demás entadas. En el plano oficial de accesos no queda especificada su puerta de acceso, pero se puede suponer que se podrá acceder desde una de las puertas de acceso para pista (D o L).

Igual que el acceso anticipado para pista, el también tendrá este tipo de acceso antes que las demás entadas. En el plano oficial de accesos no queda especificada su puerta de acceso, pero se puede suponer que se podrá acceder desde una de las puertas de acceso para pista (D o L). PMR (Persona con Movilidad Reducida): Las personas con movilidad reducida y sus acompañantes, si es que han comprado su respectiva entrada entrarán por la puerta de acceso K.

Las personas con movilidad reducida y sus acompañantes, si es que han comprado su respectiva entrada entrarán por la puerta de acceso K. Ticket Premium: no se tiene información oficial sobre el acceso de este tipo de entrada.

Además, en los alrededores del Roig Arena hay taquillas y sobre todo consignas donde guardar objetos personales para disfrutar más cómodamente del espectáculo.

Cómo llegar al recinto

El Roig Arena está ubicado en la calle Bomber Ramón Duart en Valencia y se puede llegar de varias formas que se facilitan en la página oficial del concierto de Aitana. Entre estas vías están el tranvía, bus, taxi y Uber, todos con sus respectivas paradas indicadas en el plano oficial de Accesos del recinto para su respectiva vuelta a casa al acabar el show.

El recinto cuenta también con un Parking interno abierto desde 8:00h a 00:00h (con un horario ampliado de 3 horas tras la finalización de un evento, como el concierto de Aitana, osease hasta las 03:00h) y que funciona a través de su app oficial.

Política de menores

Los menores de 0 a 13 años deberán ir acompañados de un adulto autorizado y además llevar una autorización si ese adulto autorizado no es ni su padre, madre o tutor legal. Los menores de 14-15 años podrán acceder sin adulto autorizado, pero deberán llevar la autorización que indique que acceden solos sin su padre, madre o tutor legal. Asímismo, los menores de 16-17 años podrán acceder al recinto libremente sin ningún tipo de autorización.

Las dos noches de Aitana en la capital valenciana serán una de tantas paradas de su tour por España, el cual a apartir de octubre echará el vuelo hacia otras partes del mundo además de Europa como Latinoamérica y Estados Unidos.