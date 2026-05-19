La Blackworks irrumpe en Port de Sagunt al ritmo del Hard Techno

Música electrónica, fiesta, buen ambiente, bailes... todo lo que se puede esperar de una Blackworks. El festival de Hard Techno llega a Port de Sagunt el fin de semana del 11 y 12 de julio con un cartel encabezado por Dexphase, Daria Kolosova, BIIA y Skyption. El festival tendrá lugar en el recinto ferial del Port, junto a los altos hornos, mismo lugar donde se realizan las fiestas popularesde la zona. Los fanáticos de la 'música rave' podrán volver a disfrutar de temas icónicos de la música electrónica como 'Neofuture 5000' o 'Forge the Path'.

El género, que cuenta con ritmos de entre 155 y 160 bpm, es uno de los favoritos de la llamada 'Generación Z' en cuanto a música electrónica se refiere, que se ha convertido "en la seña de identidad de una generación de jóvenes", que según afirma un grupo de críticos culturales, ven en esta música una forma de expresar sus remordimientos por los problemas de su generación. Se espera que se agoten las 8000 entradas puestas a la venta para cada uno de los días y que el recinto se llene de música y 'zoomers' bailando de forma enérgica y acelerada al ritmo de las canciones que sonarán.

Una historia de éxito que se sigue reinventando

La Blackworks llegará al Port de Sagunt con una innovadora idea de iluminación que combinará enormes pantallas LED con una decoración ambientada por completo en el futuro. No faltarán tampoco los colores rojizos y granates, clave visual de la empresa que tanta pasión mueve entre los más jóvenes, y los 'outfits' oscuros acompañados de gafas de sol y accesorios al más puro estilo cyberpunk. El festival aún cuenta con entradas a la venta en su página web para los espectáculos de ambos días, que tendrán inicio a las 16 horas y finalizarán el sábado a la 1 y el domingo a las 12 de la noche.

Dexphase pinchando en la blackworks / Blackworks

El festival fue creado por el DJ Dexphase (Dani Novoa), que también pinchará en la ciudad valenciana el sábado 11, como una búsqueda de alternativa al festival más común de música electrónica, que tiende a priorizar por estilos más melódicos y comerciales como el EDM o el techno. El movimiento adquirió popularidad durante la pandemia de la Covid-19 y terminó explotando cuando el confinamiento finalizó, lo que propició que se convirtieran en una de las empresas principales en los festivales de música electrónica. Valencia ya cuenta con experiencia en festivales de este estilo de música, pero los más fanáticos "llevan años pidiendo una edición del festival" en lo que fue la capital de la música 'bakala'

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Dani Novoa se encuentra frente al año más importante desde que Blackworks existe. Una historia breve, pero igual que la música que suena en sus festivales, intensa. Colaboraciones con Danzú Festival, la expansión a Portugal y la celebración del séptimo aniversario en Madrid y Barcelona hace que las expectativas de lo que se espera del año suban hasta un tono difícil de llegar. El éxito reciente de su edición en Madrid el pasado 26 de marzo, que ostenta el récord de asistencia del festival, hace pensar que las expectativas puestas en ellos van a ser insuficientes para lo que les espera a los amantes del hard techno.