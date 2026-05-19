"Carmen", "Lohengrin" y "Nixon in China" protagonizan la temporada 2026-2027 del Palau de les Arts

El Palau de les Arts Reina Sofía ha presentado este martes su temporada 2026-2027 con una programación que vuelve a colocar la ópera en el centro del proyecto artístico del teatro valenciano. La propuesta reúne ocho títulos líricos que recorren casi tres siglos de historia del género, desde el barroco de Händel hasta la creación contemporánea, y que, según explicó el director artístico, Jesús Iglesias Noriega, se articulan en torno a una mirada común: las distintas formas del poder, sus relatos, sus fracturas y las resistencias que provoca.

El título más emblemático será Carmen, de Georges Bizet, que Les Arts estrenará en octubre como producción propia. La ópera, uno de los grandes mitos del repertorio, contará con dirección musical de Michele Spotti y dirección de escena de Ted Huffman, y se representará los días 2, 4, 7, 10, 12 y 15 de octubre. Iglesias ha subrayado que se trata de una obra “que faltaba” en la historia reciente de Les Arts y ha defendido la necesidad de abordarla desde una perspectiva nueva, alejada del tópico folclórico. “No es una ópera fácil para España, porque nos expone ante unos clichés”, ha señalado el director artístico, que ha avanzado una lectura “realista”, de lenguaje muy teatral y con una escenografía conceptual dominada por una gran plataforma roja.

Una "Carmen" realista

La elección de Huffman responde, según Iglesias, al deseo de ofrecer una Carmen construida desde el trabajo directo con los intérpretes. El director de escena estadounidense, ha afirmado, “cocina en el sitio”, de modo que el montaje se desarrollará a partir de los cantantes y de los ensayos. Les Arts presenta así una nueva producción española de un título que, en palabras de Iglesias, no había tenido en los últimos años un estreno propio de esta ambición tras la célebre versión de Calixto Bieito.

La temporada arrancará antes, los días 17 y 18 de septiembre, con Estètica i massacre, de Carles Prat, y continuará el 25 de octubre con Riccardo Primo, de Händel, bajo la dirección de Paul Agnew al frente de Les Arts Florissants, reforzando el compromiso del teatro con el repertorio barroco. En diciembre llegará uno de los grandes retos del curso: Lohengrin, de Wagner, con Sir Mark Elder en el foso y dirección de escena de Damiano Michieletto, los días 10, 13, 16, 19 y 22 de diciembre. Iglesias ha recordado que este título no se veía en València desde 1983 y lo ha vinculado con la construcción de la identidad nacional y la necesidad de figuras redentoras.

Mozart, Verdi y John Adams

El bloque central de la temporada se completará con La clemenza di Tito, de Mozart, dirigida por Stefano Montanari los días 21, 24, 26, 29 y 31 de enero; Simon Boccanegra, de Verdi, de nuevo con Sir Mark Elder y con puesta en escena de Àlex Ollé, los días 28 de febrero y 3, 7, 10 y 13 de marzo; Nixon in China, de John Adams, con dirección musical de Cornelius Meister, los días 24, 28 y 30 de abril y 2 de mayo; y Adriana Lecouvreur, de Francesco Cilea, con Maurizio Benini en la dirección, los días 4, 9, 12, 15 y 17 de junio.

Para Iglesias, la selección de títulos permite leer la ópera como algo más que un espacio de evasión. Riccardo Primo ejemplifica, dijo, el uso del arte como legitimación del poder; La clemenza di Tito desplaza el conflicto hacia la intimidad del gobernante y plantea la clemencia como virtud o dilema ético; Nixon in China conecta la Guerra Fría con la era de la posverdad y muestra la política internacional como representación; mientras que Carmen convierte la resistencia individual en símbolo de libertad. Estètica i massacre, por su parte, enfrentará al espectador con la violencia y sus mecanismos de representación.

La mejor temporada

El presidente del Patronato, Pablo Font de Mora, ha defendido que Les Arts llega a esta nueva etapa tras cerrar “la mejor temporada en calidad artística de los 20 años de historia” del teatro. Ha citado como hitos recientes Faust, Luisa Miller, Giulio Cesare in Egitto, Salome y Un enemigo del pueblo, además del cierre previsto con Turandot. Font de Mora ha destacado especialmente la consolidación de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, que cuenta con una plantilla fija de 77 músicos, y la “impronta clara” que ya está dejando Sir Mark Elder por su rigor musical y por una renovada identidad sonora.

El presidente también ha puesto el acento en la estabilidad económica de la institución. Según ha explicado, Les Arts registró 30,8 millones de euros de ingresos frente a 29,5 millones de gastos, con un saldo positivo superior al millón de euros. La aportación de la Generalitat fue de 19 millones, dos menos que en 2024, mientras que para 2026 ascenderá a 20 millones por las actualizaciones salariales. Font de Mora reclamó, no obstante, una mayor implicación del INAEM, cuya aportación se sitúa en 2,5 millones, lejos de las cifras que reciben el Teatro Real y el Liceu.

La temporada se completa con una fuerte presencia de recitales y conciertos. En Les Arts és Lied actuarán, entre otros, Lawrence Brownlee, André Schuen, Georg Zeppenfeld, Camilla Nylund y Sabine Devieilhe. El ciclo Les Arts és Grans Veus reunirá a figuras como Cecilia Bartoli, acompañada por Lang Lang al piano, Franco Fagioli, Lise Davidsen, Christopher Maltman y Lisette Oropesa. En el ámbito sinfónico, la OCV estará dirigida por maestros como Sir Mark Elder, Thomas Hengelbrock, Antonello Manacorda, Mikko Franck, Sir John Eliot Gardiner, Vasily Petrenko y Philippe Jordan.

Zarzuela, flamenco y jazz

Además, la zarzuela estará presente en la programación con La verbena de la Paloma, los 4, 5, 7 y 8 de noviembre. Les Arts és Dansa tendrá en su sala principal a La Veronal del valenciano Marcos Morau con la obra La mort i la primavera y el Aalto Ballet de Elsen con El lago de los cisnes y la coreografía de Ben Van Cauwenberg. La huella flamenca la dejarán Yerai Cortés (27 de noviembre), Zambomba Flamenca (12 de diciembre), Rancapino Chico (18 de febrero), Lela Soto (8 de abril) y Chano Domínguez con Antonio Reyes el 13 de mayo. Y el jazz formará parte de la programación de la mano de Michel Camilo Trio el 6 de noviembre.

Les Arts también reforzará su presencia fuera de Valencia. La OCV ofrecerá tres conciertos en Madrid con Hengelbrock, Franck y Elder al frente, y el teatro mantiene su ambición de proyectarse como uno de los grandes espacios operísticos europeos. Font de Mora ha reivindicado que, con un presupuesto inferior al de otros grandes teatros españoles, Les Arts ha conseguido una programación “completa, coherente” y con un equilibrio singular entre ópera, lied, grandes voces, repertorio sinfónico y creación escénica.

“Hay un tesoro en Valencia”, resumió el presidente del Patronato, que situó la nueva temporada como una llamada al público nacional. Iglesias, por su parte, defendió que la programación mantiene los estándares de excelencia artística de Les Arts y abre nuevos retos para una institución que aspira a combinar ambición internacional, diversidad de géneros y conexión con los debates contemporáneos.