El Centre del Carme acoge ‘Teatro Magnético’ la primera muestra en València de Pablo Helguera en la que representa una fábula del mundo contemporáneo

Pablo Helguera expone por primera vez en el València. El artista mexicano afincado en Nueva York, considerado internacionalmente como un pionero en el campo del arte de la interacción social, presentsa Teatro Magnético en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC)

Artista, escritor y pedagogo cultural, ‘Teatro Magnético’ es una exposición performativa, un teatro experimental que representa, en el mundo las redes sociales y la IA, una parábola sobre la construcción del conocimiento y las pseudociencias y la necesidad de fomentar el pensamiento crítico a través del arte.

Conocido por sus particulares Artnoons, viñetas en las que satiriza el mundo del arte su trabajo para el Centre del Carme introduce en un lenguaje más performativo, transformando la sala en un dispositivo escénico donde a través del juego reflexionar sobre el conocimiento humano y sobre las pseudociencias.

‘Teatro Magnético’ es una exposición que toma como punto de partida el fenómeno histórico del magnetismo animal —la teoría propuesta en el siglo XVIII por Franz Anton Mesmer— para explorar una pregunta profundamente contemporánea: ¿por qué seguimos siendo atraídos por sistemas que prometen explicar el mundo de manera total, simple y convincente?

El mesmerismo entendía que dentro de los seres vivos había una energía magnética que podía manipularse con fines curativos y se creó toda una serie de rituales que han inspirado la literatura de terror, el cine o incluso la música, ya que estos rituales había también una parte musical.

Exposición de Pablo Helguera en el Centre del Carme / Juan R. Peiró

Lejos de presentar el mesmerismo únicamente como una curiosidad histórica, esta muestra lo aborda como un caso de estudio para reflexionar sobre las condiciones en las que surgen las pseudociencias, especialmente en momentos de incertidumbre social, política o epistemológica. El proyecto sin ofrecer una cronología exhaustiva, busca construir un espacio donde historia, creencia y representación se entrelazan en una experiencia activa de conocimiento.

Helguera ha explicado que “siempre me ha interesado la historia, el pasado como una manera de entender el presente” y ha añadido que “este proyecto es una parábola de la vida real para reflexionar sobre cómo construimos el conocimiento, sobre cómo se construyen esas teorías que lo explican todo y que son fallidas. Es en los momentos de crisis cuando se generan esas teorías fáciles y debemos activar el pensamiento crítico para estar alerta”.

“Hoy en día, estamos viviendo una crisis de confianza de nuestro propio sentido crítico. Con la proliferación de la tecnología, estamos relegando la capacidad de tener una conciencia crítica de las cosas a la IA, o a las redes sociales, lo que favorece la proliferación de teorías, supersticiones o prejuicios sobre la ciencia” ha explicado el artista.

La exposición transforma la sala Dormitorio del CCCC en un dispositivo escénico, que se organiza en torno a cuatro elementos fundamentales. La muestra se inicia con una introducción histórica al mesmerismo. En la parte central se despliega la obra de arte representada por una serie de paneles ideográficos y doce partituras visuales al estilo de John Cage y el movimiento Fluxus. Imitando las “inducciones mesméricas” (instrucciones para los rituales curativos) estas partituras son en realidad instrucciones para doce performance que se representarán durante la inauguración de la exposición, este miércoles, 20 de mayo y que tendrán lugar en la tercera parte de la sala, un escenario circular, que representa el “teatro magnético”.

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda ha explicado que “esta exposición es una nueva apuesta del Centre del Carme por el comisariado pedagógico en la línea de exposiciones como la que acogimos hace dos años de Luis Camnitzer, en esta ocasión acercando el trabajo de un artista que compagina su labor artística con la mediación cultural. Pablo Helguera ha sido galardonado con varias becas y premios internacionales de arte participativo”.

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Finalmente, un espacio educativo interactivo invita a los públicos a jugar de forma autogestionada con diferentes propuestas como la poesía magnética y un juego de cartas con diferentes dolencias del mundo actual y sus correlativas propuestas de curación.