Galardones
Studio Ghibli agradece el "Princesa de Asturias": "Hemos querido capturar los momentos cotidianos, desde las pequeñas alegrías y tristezas hasta el aroma del viento y el juego de luces"
Los profesionales de la factoría de anime, ganadora en la categoría de Comunicación y Humanidades, se declaran "profundamente conmovidos por este reconocimiento" y anuncian que en octubre viajarán a Oviedo a recoger el premio
Elena Fernández-Pello
Studio Ghibli, la factoría japonesa de dibujos animados fundada en 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki, se hizo con el Premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades el pasado 6 de mayo. El jurado, reunido en Oviedo, reconocía con ese galardón a una productora que ha llevado el anime al cine de autor, con una factura artesanal impecable y un profundo humanismo, comprometido con la dignidad humana y alejado de los códigos comerciales de la gran industria.
El equipo de profesionales que integran Studio Ghibli ha agradecido hoy la concesión de esa distinción: "Todos los que formamos parte de Studio Ghibli nos sentimos profundamente honrados de recibir este prestigioso premio. A lo largo de todos estos años que llevamos haciendo cine, siempre hemos reflexionado sobre lo que la gente ve y siente en su vida diaria. Con nuestro trabajo queremos capturar los momentos cotidianos, desde las pequeñas alegrías y tristezas hasta el aroma del viento y el juego de luces. Nos sentimos profundamente conmovidos por este reconocimiento a nuestros continuos esfuerzos".
Studio Ghibli, en un comunicado difundido hoy por la Fundación Princesa de Asturias, expresa su entusiasmo por la concesión del galardón y confirma que estará presente en la ceremonia de entrega del premio en Oviedo, el próximo mes de octubre: "Recibir este prestigioso galardón que lleva el nombre de Su Alteza Real la Princesa de Asturias es un privilegio inolvidable. Esperamos con ilusión reunirnos con Su Majestad el Rey, Su Majestad la Reina, Su Alteza Real la Princesa de Asturias y el resto de la Familia Real en Oviedo este mes de octubre".
De paso, aprovecha para agradecer a los españoles su seguimiento y fidelidad a su trabajo: "Queremos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro más profundo agradecimiento al pueblo de España por su constante cariño y apoyo a las películas de Studio Ghibli».
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