'La Ternura' como un pilar de resistencia a través del humor llega al Talia

Desde mañana 20 de mayo y hasta el próximo 28 de junio, el Teatre Talia abrirá sus puertas para acoger ‘La Ternura’, la aclamada comedia de Alfredo Sanzol. Inspirada en las catorce comedias de William Shakespeare, la pieza -galardonada con el Premio Max al Mejor Espectáculo Teatral en 2019- mezcla aventura, humor, magia y emoción en una gran comedia de enredo que conecta directamente con el público contemporáneo.

Dirigida por la valenciana Rebeca Valls, la obra -que ha sido presentada este martes- parte de algunos de los grandes elementos de la comedia shakesperiana: las metáforas, el juego, la confusión de identidades o la magia. Influenciada especialmente por 'La Tempestad', 'Sueño de una noche de verano' y 'Noche de Reyes', esta pieza construye un universo profundamente reconocible dentro de la dramaturgia de Alfredo Sanzol para hablar, desde el humor, del miedo a enamorarse, a sufrir y también el de los padres a que sufran sus hijos.

Gran acogida del público

Como explica su sinopsis, la historia -que llega al Talia después de siete representaciones previas en las que ha cosechado una gran acogida del público, con espectadores en pie, carcajadas constantes y silencios cargados de emoción- arranca "cuando la Reina Esmeralda y sus dos hijas, obligadas a casarse en matrimonios de conveniencia, naufragan en una isla aparentemente desierta para huir de los hombres y del destino que les ha sido impuesto. Sin embargo, en la isla viven desde hace años un leñador y sus dos hijos, que también decidieron apartarse de las mujeres. A partir de ahí comienzan los disfraces, los malentendidos, los enamoramientos y una sucesión de situaciones disparatadas que convierten la obra en una gran comedia de aventuras".

'La Ternura' llega mañana miércoles al Talia. / Talia

Más allá del humor, 'La Ternura' reflexiona sobre la necesidad de volver a conectar con la sensibilidad, el asombro y la capacidad de amar en un contexto social cada vez más hostil y violento. La obra reivindica la ternura como una forma de resistencia y como una cualidad esencial para las relaciones humanas. Como plantea el propio Sanzol, actual director del Centro Dramático Nacional, "sin ternura el amor no se ve". El juego, además, es uno de los pilares fundamentales del montaje en el que el público participa constantemente de la complicidad que se genera entre escenario y platea, en una propuesta donde actores y espectadores comparten el placer del teatro, del enredo y de la imaginación.

Reparto, vestuario y escenografía

El reparto está formado por Rebeca Valls/Laura Romero, Jordi Ballester, Diego Braguinsky, Paloma Vidal, Bruno Tamarit y Paula Braguinsky y la escenografía -a cargo de Luis Crespo- recrea mediante las tres velas de un velero las tres cúpulas del Teatro de La Abadía, estableciendo un guiño visual al espacio donde se estrenó originalmente la obra. Crespo plantea además un universo escénico donde “la sexualidad, la sensualidad y la apetencia por lo carnal” están presentes de forma explícita pero nunca ofensiva, invitando al espectador a entrar en la piel de los personajes.

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Por su parte, el vestuario -diseñado por Pascual Peris- recupera y replica la esencia del vestuario original creado por Alejandro Andújar, trabajando principalmente con algodón y con una paleta cromática conseguida mediante procesos de tintado artesanal. En el caso de los personajes femeninos, el diseño toma como referencia la base textil cotidiana de los trajes regionales, subrayando el origen noble y la pertenencia a la realeza de los personajes. Por último, la iluminación de ‘La Ternura’, diseñada por Mingo Albir, construye climas atmosféricos "muy sugerentes que acompañan y potencian cada escena". No en vano, su propuesta lumínica "contribuye a reforzar el universo poético, emocional y fantástico de la obra, acompañando el ritmo de la comedia y los distintos estados emocionales de los personajes".