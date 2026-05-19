'Cuarto Azul World Tour'
Última hora para Aitana en València: salen a la venta nuevas entradas
Venta sorpresa de nuevas entradas a dos días de su primer concierto en el Roig Arena
Los conciertos de Aitana llegaban con un 'sold out' a la ciudad de València, pero la suerte de sus fans valencianos acaba de dar un giro. A dos días de su primer concierto en el Roig Arena se acaban de habilitar nuevas entradas para comprar desde la página oficial de la artista para ambos días de concierto.
Se han habilitado entradas en grada en diferentes secciones de entre 70 a 80 euros, mientras que aún quedan entradas nuevas para Front Stage y Early Front Stage a 110 euros después de que se acabasen las nuevas entradas para Pista General y Early Pista General a pocos minutos de estar disponibles.
València no ha sido la única afortunada puesto que algunas futuras paradas de su 'Cuarto Azul World Tour' como Abacete y Avilés también tienen nuevas entradas disponibles. Pero si te quedaste sin tu entrada para ver a Aitana el 21 o 22 de mayo en València corre y no te pierdas esta nueva oportunidad.
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