Los valencianos Enric García y Blanca Añón brillan en los Premios Talía 2026

La Academia de las Artes Escénicas de España celebró este lunes en los Teatros del Canal la cuarta edición de los Premios Talía, una gala que volvió a reunir a algunos de los principales nombres de las artes escénicas del país y que dejó protagonismo valenciano gracias a los galardones obtenidos por Enric García y Blanca Añón.

El músico valenciano Enric García recibió el Premio Talía a Mejor Dirección Musical de Teatro Musical por 'Los Miserables', el gran vencedor de la noche en las categorías musicales. La producción de ATG Entertainment España también se alzó con los premios a Mejor Espectáculo de Teatro Musical, Mejor Actriz de Teatro Musical para Teresa Ferrer y Mejor Actor de Teatro Musical para Adrián Salzedo.

Por su parte, la escenógrafa valenciana Blanca Añón fue reconocida con el Premio Talía a Mejor Escenografía por 'Orlando', en una edición que volvió a reivindicar el peso de los oficios técnicos y creativos dentro de las artes escénicas.

Enric García recogiendo el galardón de los Premios Talía. / Alba Muriel

Entre los nombres destacados de la noche también figuró la actriz Nathalie Poza, que obtuvo el premio a Mejor Actriz Protagonista de Teatro de Texto por 'Un tranvía llamado deseo'. El premio a Mejor Actor Protagonista recayó en Ángel Ruiz por 'El rey de la farándula'.

En danza, la gran triunfadora fue Rocío Molina, que logró los galardones a Mejor Intérprete Femenina de Danza y Mejor Coreografía por 'Calentamiento', espectáculo que además obtuvo el premio a Mejor Espectáculo de Danza. También fue premiado Israel Galván como Mejor Intérprete Masculino de Danza por El Dorado.

La gala reconoció asimismo la trayectoria de la actriz María Galiana, que recibió el Premio Talía de Honor 2026 a toda su carrera profesional.

En el apartado de teatro de texto, 'Esencia', de Ignacio García May, fue una de las producciones más reconocidas, con premios a Mejor Autoría y Mejor Espectáculo de Teatro de Texto. Además, Juan Carlos Rubio obtuvo el galardón a Mejor Dirección de Escena por 'Música para Hitler'.

Premio de Honor de los Talía a María Galiana. / Alba Muriel

El palmarés también dejó reconocimientos para Mamen García, premiada como Mejor Actriz de Reparto por 'Caperucita en Manhattan'; Luis Bermejo, Mejor Actor de Reparto por 'Los yugoslavos'; y Ana Garay, distinguida por el vestuario de 'Yerma'.

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Con esta cuarta edición, los Premios Talía consolidan su papel como una de las grandes citas anuales de las artes escénicas españolas, poniendo en valor tanto a los intérpretes como a los equipos creativos y técnicos que sostienen la producción teatral, musical y coreográfica del país.