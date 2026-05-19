Las 'Valkyries' valencianas que pelean en la jaula octogonal del MMA

La mitología de las diferentes culturas ha sobrevivido durante milenios gracias a las historias narradas y a los valores que representaban. De esos valores, la mayoría siguen rigiendo, de una u otra manera, las sociedades modernas. De ahí que la inspiración y referencias sigan vigentes siglos después, aun cuando varias religiones han pasado por encima. Por eso hoy se sigue recordando a las valquirias, aquellas figuras femeninas asociadas a la batalla y al destino en la mitología nórdica, semidiosas -reconvertidas después en guerreras por influencia de Wagner- al servicio del dios Odín que descendían a los campos de combate para decidir qué soldados merecían sobrevivir y cuáles cruzar al Valhalla. Mujeres que se movían entre la violencia y el cuidado, entre la vida y la muerte, entre la condena y la salvación. Sobre esos mimbres se ha construido 'Valkyries', el documental dirigido por la valenciana Carmen Torner que se proyectará esta tarde en la sede del Ministerio de Igualdad con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Su estreno oficial será en València, en el marco del festival DocsValencia Espai de No Ficció.

Las valquirias de Torner no son deidades, pero combaten dentro de un octógono. Durante cuatro años, la directora ha seguido las vidas de Mariona Om y Emily Mota, dos luchadoras de MMA (Artes Marciales Mixtas) cuyas vidas avanzan en paralelo, abriendo camino en esta disciplina deportiva tan vinculada históricamente a los hombres mientras pelean también contra sus propias circunstancias. A través de entrenamientos, competiciones y escenas cotidianas, la película construye un retrato físico y mental sobre mujeres que luchan no solo contra un rival dentro del ring.

Esa era la mirada que quería transmitir la propia Torner, quien asegura que el documental no se hizo para explicar qué es la lucha, "sino para enseñarla por dentro" y mostrar qué ocurre "en los cuerpos, en el alma y la voz de una mujer cuando pelea". A través de una presencia invisible de la cámara, el equipo que ha dirigido Torner ha acompañado a las dos luchadoras sin invadir ni condicionar sus espacios porque precisamente esos lugares eran los que quería retratar. "No es un documental sobre el deporte, sino sobre lo que resulta invisible: la espera, el cansancio, la rabia contenida o la fe como ancla", señala la directora. Todo eso condicionado por estar desarrollando una carrera en un terreno habitado tradicionalmente por los hombres, así que se ha buscado mostrar ese universo desde el punto de vista de Mariona y Emily, "con sus vínculos y su forma de estar en el mundo".

En el caso de Mariona, el combate aparece como una vía de reconstrucción tras una adolescencia marcada por trastornos de conducta alimentaria y el consumo de drogas. Para Emily, luchadora brasileña afincada en España, el deporte se convierte en una herramienta para afrontar el duelo por la muerte de su hermano, reafirmar su identidad y escapar de la pobreza de donde ha logrado salir. Torner filma ambos recorridos desde la cercanía y la observación directa, alejándose del relato épico y heroicista convencional para centrarse en aquello que suele quedar fuera de plano y que tiene que ver con las emociones contenidas y que no suele abordarse en estos proyectos.

Inmersión y realidad LGTBIQ+

Ese vínculo con las valquirias originales no está solo en el título. En la tradición nórdica, estas figuras no solo arbitraban las batallas y sus soldados, sino que también acompañaban a quienes atravesaban momentos límite. 'Valkyries' recoge esa dimensión íntima de la lucha, primero contra una misma y después en el octógono, convirtiendo cada combate en una metáfora de supervivencia psicológica y emocional y donde el público es capaz de sumergirse gracias a la forma en la que está rodado, que lo hace ser casi una experiencia inmersiva.

Una de las escenas de 'Valkyries' de Carmen Torner. / CT

Además, el documental incorpora de forma orgánica la realidad LGTBIQ+ que atraviesa también la vida de las protagonistas, ampliando la representación de mujeres diversas dentro del ámbito deportivo. Así, 'Valkyries' dialoga de manera natural con el contexto de su presentación en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, al mostrar relaciones y experiencias que amplían la representación de mujeres diversas en el ámbito deportivo.

Debut en el largometraje

El film supone el primer largometraje documental de Carmen Torner, formada en Comunicación Audiovisual y especializada en guion cinematográfico. Tras varios años trabajando en campañas audiovisuales y videoclips, la directora debuta en el largometraje con una propuesta de lenguaje sensorial y físico, construida a partir de la luz natural, el sonido ambiente y una cámara que busca "desaparecer detrás del encuadre", según ella misma defiende.

Cartel oficial de 'Valkyries', de Carmen Torner. / CT

El preestreno institucional será el lunes 18 de mayo y va a estar presentado por la artista Xenon Spain y participará Julio del Valle, director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBIQ+. Sin embargo, tras este primer pase, continuará su recorrido con su estreno nacional en el festival internacional de cine DocsValencia Espai de No Ficció, una de las citas más relevantes del cine documental en España.

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El certamen ha programado tres sesiones del documental dentro de la sección 'Panorama'. Las primeras serán el jueves 21 de mayo en los cines Babel (19:00 y 19:20 horas) con un tercer pase al día siguiente en la sala Octubre CCC a las 20:00 horas.