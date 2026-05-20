Adrián Salvador Candela imagina los restos que la arqueología encontrará de nuestra civilización

Hay algo que atraviesa toda la obra de Adrián Salvador Candela. La permanencia en el tiempo es algo que ha trabajado en todas las vertientes artísticas que ha desarrollado en los últimos años, tanto en Estudio Savage y todos los proyectos artísticos y textiles que ha desarrollado como en su carrera en solitario que ha emprendido y que tuvo un punto de inflexión durante su estancia en la Real Academia de España en Roma. Si en sus inicios se dedicó a crear objetos desde la artesanía, en la capital italiana elevó aquellas prácticas a otro nivel, llevándolas a otras disciplinas y reflexiones. No solo se planteó la relación entre los objetos cotidianos y los humanos, sino que ahora esa pregunta la lleva al futuro: ¿Qué encontrarán las civilizaciones futuras de nosotros? ¿Qué permanecerá bajo tierra durante siglos hasta que sea descubierto?

Esa aproximación la ha plasmado en 'Los viajeros epífita: Spolia', la exposición y performance que presenta esta tarde en Bombas Gens en el marco del festival 10 Sentidos. Es una prolongación de la investigación que inició en Roma, donde analizó objetos, arte y arquitectura de civilizaciones pasadas. "Los objetos son la parte material que ha llegado a nuestro tiempo de otras civilizaciones , y con ellos construimos el imaginario de esa época. Me interesa hacerlo al revés, ¿qué dirán sobre nosotros los objetos que hemos desarrollado?, se pregunta el artista.

El visitante se encontrará así con una especie de laboratorio arqueológico del futuro, un espacio suspendido en el tiempo donde aparecen expuestos artefactos de pergamino como si fueran vestigios de una civilización extinguida. La instalación se completa con un dispositivo lumínico y sonoro que acompaña la performance y activa una conversación sobre mitos, residuos, biopolímeros o memoria cultural y social.

La cuestión antropológica le sirvió para salir de la deriva comercial de su trabajo como diseñador. "Me permitió explorar otros campos con los que había curioseado o participado antes, como la danza, el arte, la literatura, la poesía o la arquitectura", explica, y comenzó a trabajar en la mirada renacentista sobre las artes, obligándole a salir de la especialización contemporánea en la que todo el mundo anda metido para abrir su creatividad a todas las artes. "Esa especialización limita nuestra capacidad holística de enfrentarnos a los retos del mundo", afirma.

Una de las piezas de la exposición 'Los Viajeros Epífita: Spolia', de Adrián Salvador Candela. / ASC

Ese mundo y todo lo que acontece dentro es lo que ha espoleado a Salvador Candela a plantear esta exposición, una experiencia escénica y conceptual donde las piezas cobran cuerpo y tienen relato, introduciendo así la narración en los materiales de su obra. Precisamente, la muestra habla sobre la capacidad de los objetos para guardar memoria. "Esta muestra habla sobre la capacidad de los objetos de guardar la memoria, una metáfora sobre la transmisión de conocimiento y los oficios" a través de los restos que los humanos dejamos sobre el planeta.

De ahí que el juego que Salvador Candela ha planteado para imaginar qué encontrarán de nuestra civilización los arqueólogos del futuro esté basado en materiales del pasado, de los que han sobrevivido a nuestros días. Las piezas que conforman la instalación están realizadas en pergamino, un material cargado de referencias históricas y simbólicas que, además, han sido fabricadas en el taller 'Parches y Pergaminos' de Alaquàs, especializados en esta técnica. La elección no es casual, porque como recuerda el artista, el pergamino fue uno de los primeros vehículos conductores de conocimiento, el material sobre el que se escribieron los primeros manuscritos y tratados.

La "cocina líquida" de Camarena

Esa reflexión sobre la reutilización y el aprovechamiento de los materiales se traslada también a la gastronomía. La pieza culmina además con una degustación ideada junto al chef Ricard Camarena, cuya investigación sobre cocina líquida "sin desperdicio" dialoga directamente con los principios del proyecto. La gastronomía aparece así no como elemento accesorio, sino como una prolongación natural de la reflexión sobre sostenibilidad, transformación de la materia y aprovechamiento de los recursos.

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Como ya hizo en 'Otras formas de permanecer', presentada en septiembre en el MuViM, aquí vuelve a plantear la resistencia de ciertas prácticas artesanales frente a la producción industrial que domina todos los procesos y que se desconecta cada vez más de la materia, del tiempo y, por tanto, de nuestras manos. En esa exposición, como sucede aquí, vuelve a defender los tiempos lentos, la creación artesanal y la experiencia estética, a lo que se une la reutilización: ahí es cuando entra el término arquitectónico 'spolia', que hace referencia al reaprovechamiento de materiales procedentes de construcciones antiguas para levantar nuevas edificaciones. Salvador Candela toma ese concepto para construir una arqueología imaginaria del futuro, una hipótesis poética sobre aquello que nuestra civilización dejará atrás.