VAIVÉN
La alcaldesa Catalá, en el ensayo del concierto sinfónico de La Habitación Roja
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presenciado este miércoles los ensayos del concierto sinfónico que la banda valenciana La Habitación Roja dará este viernes 22 de mayo en el Palau de la Música junto a la Orquestra de València, dirigida por el maestro Daniel Abad. Gran aficionada al pop, Catalá ha conversado con los miembros de la banda de l'Eliana y ha presenciado cómo preparaban junto a los maestros de la formación sinfónica la canción "Crear siempre es mejor que destruir".
El cantante de La Habitación Roja, Jorge Martí, ha detallado a la alcaldesa que la actuación del viernes en la Sala Iturbi, a las 19:30 horas, incluirá una selección de temas que abarca los 30 años de carrera del grupo, combinando temas conocidos con otros menos populares. La intención de la banda es ofrecer una visión amplia de su discografía y reinterpretarla desde una perspectiva sinfónica, gracias a los arreglos de Daniel Abad.
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