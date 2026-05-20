Bar Mistela celebra siete años reuniendo al equipo de 'leyendas' que inauguró el local

Bar Mistela celebró el pasado viernes su séptimo aniversario con una cena especial bajo el nombre de 'Leyendas', un homenaje al equipo de profesionales que inauguró el local en 2019 y que ayudó a construir la identidad del bar desde sus inicios.

Para la ocasión, se reunió de nuevo a parte del primer equipo de sala que abrió Bar Mistela, muchos de ellos vinculados actualmente a otros proyectos y responsabilidades dentro de Gastroadictos, grupo gastronómico valenciano cuyo primer local fue precisamente el ubicado en Torrefiel.

La celebración tuvo lugar durante un servicio de cena abierto al público en el que participaron clientes habituales, vecinos del barrio y miembros de la dirección del grupo. La jornada sirvió para reencontrar a quienes formaron parte de los primeros años del local y recordar la evolución de un bar que se ha consolidado como uno de los referentes gastronómicos de València.

Los socios de Gastroadictos en Bar Mistela. Juanjo Masip, Néstor Vaccaro, Israel Baquero y Rafa Recuenco. / L-EMV

El aniversario se acompañó de una carta especial también bautizada como 'Leyendas', compuesta por algunos de los platos más reconocibles que han pasado por la cocina del restaurante durante estos siete años.

Los platos más reconocibles de Bar Mistela

Entre las elaboraciones seleccionadas destacaron clásicos como las Bravas del Mistela, la ensaladilla rusa o las albóndigas de vaca vieja con jugo de carne y patatas fritas, junto a platos ya muy vinculados a la identidad del local como el atún a la brasa con pisto picantito o la ya reconocible tarta de queso, convertida en uno de los sellos del restaurante.

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Bar Mistela fue el primer proyecto de Gastroadictos y el local desde el que comenzó a construirse el grupo gastronómico valenciano. Siete años después, el restaurante mantiene el espíritu de bar de barrio con el que abrió sus puertas: cocina reconocible, barra, producto y una fuerte conexión con el vecindario.