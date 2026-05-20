Cristina de Middel prende la traca final con 'Apoetosis Now' en el IVAM

Una gran caja de cartón acoge la exposición de Cristina de Middel en el IVAM. La sala 6 se ha recubierto de este material que habitualmente sirve para poner orden y agrupar objetos, pero en este caso funciona más como un cajón de sastre. En el interior, 252 imágenes -que no fotografías- se extienden por las paredes de los dos pisos como una catarata de estímulos. Solo hay un orden cromático, donde las imágenes se han ido agrupando por tonalidades, pero el discurso y el relato que pueda existir en ellas es a gusto del espectador. No hay nada preconcebido, todo está a su libre albedrío para que el ejercicio de interpretación sea único e instransferible. Ni siquiera la introducción a la exposición está al principio, sino que se ha instalado al final, para no condicionar la percepción de 'Apoteosis Now'.

Comisariada por Iván de la Nuez, la popular fotógrafa -expresidenta de la agencia Magnum Photos y Premio Princesa de Asturias a la Concordia en 2025- ha desplegado su trabajo que ha captado a lo largo de 20 años. No importa la cronología porque la exposición tampoco tiene un hilo argumental; más bien al contrario, esconde una crítica a la sobrestimulación que viven las sociedades modernas con los cientos de fotografías a las que se nos expone cada día en redes sociales o cualquier pantalla.

Cristina de Middel (Alicante, 1975) ha calificado el continente de su exposición como una "falla experiemental" a base de cartón donde dentro, en esa caja, caben todas las fotografías que un día descartó y que no han tenido cabida en otras muestras, trabajos o exposiciones. "No hay tregua ni descanso, la única concesión es la agrupación por colores; 'Apoteosis Now' es esa traca final de una mascletà, el terremoto apoteósico final donde todos los petardos suenan a la vez y se te eriza la piel", ha dicho en rueda de prensa esta mañana en el IVAM.

Tanto De Middel como De la Nuez han insistido en que no es "una exposición de fotografía, sino de imágenes", tal vez porque la fotógrafa ha querido eliminar el utilitarismo que tiene la fotografía para apostarlo todo a la emoción que crean, pese a que no sirvan para nada. Es lo que subyace tras este trabajo que nace, en algunos casos, de fotografías descartadas de encargos laborales para marcas o proyectos personales donde no cabía todo.

Blanca de la Torre, Marta Alonso, Cristina de Middel e Iván de la Nuez en el IVAM en la inauguración de 'Apoteosis Now'. / L-EMV

"Todas tienen una anécdota detrás, pero la disposición es confusa, irregular. Ninguna imagen está recta ni jerarquizada, están casi dejadas caer sobre las paredes, dándoles un entorno natural libre", asegura.

En este sentido, el comisario ha añadido que la exposición es casi "una biografía simultánea de su vida, una catarata de fotografías que simboliza una crítica a la era de la imagen; incluso dentro de ese caos, hay singularidades que se repiten", ha dicho De la Nuez.

La fotógrafa Cristina de Middel inaugura su exposición 'Apoteosis Now' en el IVAM / Celeste Martínez

Entre esas singularidades destaca, sin duda, la ironía con la que De Middel observa el mundo. Todas las imágenes están captadas al instante, sin premeditación, pero con una percepción de la realidad que las hace tener un hilo en común, bien sea la broma o la paradoja, el ridículo, la casualidad o incluso la sordidez. Están tomadas por todos los países que ha visitado desde 2006, por lo que las escenas se desarrollan en África, Asia, España o Europa.

Algunas de las imágenes de 'Apoteosis now', la exposición de Cristina de Middel en el IVAM. / L-EMV

Sin embargo, en todas ellas existe un mínimo destello de ilusión que, en el caso de De la Nuez, describe como "posibilidad". "Partimos del juego de palabras entre 'Apocalypsis Now' y 'Apoteosis Now' porque en el apocalipsis hay un abismo, pero en el apoteosis hay posibilidad de abrir ventanas", como una metáfora de que aunque el mundo sea complicado, "siempre hay una oportunidad".

Pese a que en esta muestra no existe una narración entre cada pieza posible, fue el relato y su conexión con la imagen lo que llevó a De la Nuez a fijarse en el trabajo de la fotógrafa, que cambió el fotoperiodismo y el documentalismo por la foto artística, como la propia directora del IVAM, Blanca de la Torre, ha recordado.

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En esa capacidad para fabular que la fotógrafa demuestra en su trabajo, De la Torre explica que radica la clave de su obra, difuminando los límites entre realidad y ficción de las escenas que retrata. En este sentido, también ha subrayado que en un momento de "exceso gráfico", Cristina de Middel "es capaz de crear un pensamiento crítico". Junto a la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, la directora del IVAM ha recordado que el museo fue institución pionera en adquisición de fotografías, considerándolas una discplina como cualquiera otra y no un arte menor como históricamente se le ha considerado.