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David Gimilio Sanz, nuevo director del MuVIM

La Diputación de Valencia zanja la crisis abierta en el museo con el nombramiento del doctor en historia del arte Gimilio Sanz

David Gimilio, en una foto de archivo cuando era conservador del Museo San Pio V..

David Gimilio, en una foto de archivo cuando era conservador del Museo San Pio V.. / DANIEL TORTAJADA

Amparo Barbeta

Amparo Barbeta

València

El primer director del nuevo MuVIM será David Gimilio Sanz. Él es el elegido por la Diputación de Valencia para dirigir el MuVIM-Museu d’Art de la Diputació. La salida de Rafa Company se formalizó el pasado 23 de febrero.

Una vez tome posesión del museo, Gimilio tendrá que poner en marcha el proyecto de convertir el museo en el espacio destinado a exhibir las cientos de piezas artísticas que la corporación provincial conserva en un almacén de Bétera -dispone de más de 4.000 obras, incluyendo piezas de Sorolla, Pinazo, Benlliure o Equipo Crónica-, así como seguir programando exposiciones temporales y externas vinculadas a la ilustración y la modernidad, esencia del espacio expositivo de Guillem de Castro.

El MuVIm ya tiene nuevo director

El MuVIm ya tiene nuevo director / Levante-EMV

Además de mantener los compromisos adquiridos, el actual equipo del museo ya trabaja en diseñar las primeras de estas muestras temporales centradas en artistas, colectivos o temáticas concretas, siempre a partir de piezas que forman parte del patrimonio de la Diputación, la mayoría de las cuales no se han mostrado al público desde hace décadas. El hecho de que sean proyectos temporales permitirá que, una vez se exhiban en el centro cultural de València, estas exposiciones puedan girar por las comarcas, tal como anunció hace dos meses en el pleno de la institución la vicepresidenta Primera, y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix.

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Con la elección de David Gimilio Sanz, la Diputación frena la polémica que en los últimos meses ha salpicado al museo y que se inició con la salida forzada de Carmen Ninet, quien desempeñaba funciones en una plaza de A1 como personal laboral fijo sin disponer de un título universitario. La jubilación de la subdirectora Ninet y Amparo Sampedro,  jefa de Protocolo,fueron el punto de partida para la reestructuración diseñada en el área de Cultura que se ha llevado por delante a Rafa Company, director del museo desde 2015. Amador Griño, jefe de Exposiciones, tiene previsto jubilarse en agosto y su puesto también será cubierto.

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