Concierto
Estopa actuará en el Roig Arena en su único concierto en España este año
Los hermanos Muñoz desembarcarán en València el próximo 28 de noviembre para celebrar los 125 años de Iberdrola
Estopa "acelera un poco más" y elige València para dar su único concierto en España este año. Según ha podido saber este diario y ha confirmado posteriormente el Roig Arena, el dúo de los hermanos Muñoz aterrizará el próximo 28 de noviembre en el enclave valenciano, lugar en el que se podrán escuchar grandes y emblemáticos éxitos, desde 'Tu calorro' a 'Como Camarón', pasando por 'La Raja de Tu Falda' o 'Vino Tinto', entre muchos otros.
La llegada de Estopa, concretamente, viene de la mano de Iberdrola, uno de los patrocinadores del recinto multieventos taronja y que este 2026 cumple 125 años, un aniversario que han querido celebrar en el Cap i Casal con el dúo. Las entradas para el concierto de Estopa saldrán a la venta el próximo lunes, 25 de mayo, a las 10 horas,en las webs www.roigarena.com y www.125.iberdrola.com.
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