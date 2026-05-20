Estopa actuará en el Roig Arena en su único concierto en España este año

Estopa "acelera un poco más" y elige València para dar su único concierto en España este año. Según ha podido saber este diario y ha confirmado posteriormente el Roig Arena, el dúo de los hermanos Muñoz aterrizará el próximo 28 de noviembre en el enclave valenciano, lugar en el que se podrán escuchar grandes y emblemáticos éxitos, desde 'Tu calorro' a 'Como Camarón', pasando por 'La Raja de Tu Falda' o 'Vino Tinto', entre muchos otros.

La llegada de Estopa, concretamente, viene de la mano de Iberdrola, uno de los patrocinadores del recinto multieventos taronja y que este 2026 cumple 125 años, un aniversario que han querido celebrar en el Cap i Casal con el dúo. Las entradas para el concierto de Estopa saldrán a la venta el próximo lunes, 25 de mayo, a las 10 horas,en las webs www.roigarena.com y www.125.iberdrola.com .