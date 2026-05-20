Fundación SGAE inicia "Valencia a 33 rpm" con un homenaje al rock valenciano de Doctor Divago

Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana, pone en marcha el ciclo Valencia a 33 rpm, un programa de coloquios musicales ideado, dirigido y presentado por el periodista y escritor Rafa Cervera. La iniciativa propone un recorrido por discos esenciales en la historia de la música popular valenciana.

La primera sesión estará dedicada a Especial de la casa, el álbum recopilatorio que Doctor Divago publicó en 2014 para conmemorar sus primeros 25 años de trayectoria. El encuentro tendrá lugar el jueves 21 de mayo, a las 18.00 horas, en la Sala SGAE Centre Cultural de Valencia, situada en la calle Blanquerías, 6. La entrada será libre hasta completar aforo.

El coloquio contará con la participación de Manolo Bertrán, compositor, cantante y guitarrista de Doctor Divago, y del periodista cultural y escritor César Campoy. Junto a Rafa Cervera, ambos analizarán el contexto en el que se publicó Especial de la casa, la evolución artística del grupo y la importancia de una formación que acumula casi cuatro décadas de carrera dentro del panorama del rock valenciano.

“En vez de escoger un álbum concreto de la discografía de Doctor Divago, caso de imprescindibles como Revuelta elemental o El loco del chándal, nos decantamos por este recopilatorio a modo de reivindicación de esta banda ya clásica, una de las más longevas de nuestra escena”, explica Cervera.

El coordinador de Valencia a 33 rpm destaca que el disco resume “el estilo característico y el espíritu de la banda” a través de 23 canciones. Además, recuerda que Especial de la casa apareció acompañado del documental Los tontos buenos tiempos, dirigido por Rubén Soler, que repasaba la historia del grupo desde su nacimiento en 1989. “Es un grupo cuyas canciones no siempre han tenido el reconocimiento merecido”, añade.

Fundado por Manolo Bertrán en 1989, Doctor Divago publicó su primer álbum, Regalos vivos, en 1992. Desde entonces, la banda ha desarrollado una sólida trayectoria marcada por un rock en castellano de fuerte personalidad y por los textos de Bertrán. A lo largo de más de 35 años de carrera ha editado trece discos de larga duración, entre ellos los recopilatorios Versión 5.0 y Especial de la casa. Su trabajo más reciente es La tierra prometida, publicado en 2023.

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El ciclo Valencia a 33 rpm continuará el 10 de junio con una sesión dedicada a Entre col i col… lletuga, de Carraixet. Editado en 1979, el álbum fue pionero en la divulgación de la música tradicional valenciana durante la Transición y está considerado uno de los pilares de la nova cançó valenciana.