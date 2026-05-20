Jesús Iglesias encarrila su continuidad en Les Arts con una temporada que mira al poder y la posverdad

El Palau de les Arts Reina Sofía ha empezado a despejar una de las principales incógnitas sobre su futuro inmediato. Jesús Iglesias Noriega continuará al frente de la dirección artística del coliseo valenciano a partir de 2027 si prospera la hoja de ruta activada por el Patronato y la Generalitat, que ya trabajan en la fórmula jurídica para prorrogar su etapa una vez finalice su contrato actual, el 31 de diciembre de 2026.

El anuncio lo hizo ayer martes el presidente del Patronato, Pablo Font de Mora, durante la presentación de la temporada 2026-2027 de Les Arts, la última diseñada por Iglesias dentro de su contrato vigente y, al mismo tiempo, la primera que se interpreta ya como carta de presentación de una posible nueva etapa. “No nos planteamos otra cosa, si no la temporada no tendría sentido”, afirmó Font de Mora, que defendió de forma explícita la continuidad del director artístico.

"Plena confianza"

Según explicó el presidente, la comisión ejecutiva del Patronato celebrada el pasado martes aprobó por unanimidad iniciar los trámites administrativos para la designación del director artístico y “acelerarlos al máximo”, dado que el contrato expira a final de año. En la misma reunión se aprobó también trasladar al Patronato la “plena confianza” en Iglesias para que continúe al frente de la institución. El acuerdo deberá elevarse ahora al máximo órgano de gobierno de la fundación para su aprobación definitiva.

La operación, no obstante, requiere resolver antes el encaje jurídico del nombramiento. Los estatutos de Les Arts establecen que el Patronato debe nombrar al director artístico con sujeción al Código de Buenas Prácticas de la Cultura Valenciana, que contempla la convocatoria de un concurso público. La vía que estudian el Patronato y la Generalitat pasa por modificar los estatutos para eliminar esa obligación y permitir la continuidad de Iglesias sin abrir un nuevo proceso competitivo.

No sería una fórmula inédita en la política cultural valenciana reciente. La Generalitat ya ha rebajado o eliminado la referencia al Código de Buenas Prácticas en otros organismos culturales, como el IVAM o el Consorci de Museus, donde se han aplicado modelos más discrecionales en la elección de cargos directivos. Ayer en Les Arts, Font de Mora restó importancia al instrumento concreto que se utilice. “Si al final va al Código de Buenas Prácticas o a algún código interno de Les Arts, es lo de menos”, señaló, aunque ha descartado la convocatoria de un concurso para sustituir a Iglesias.

Los detalles del contrato

El presidente del Patronato insistió en que la prioridad era “desatascar” el nombramiento. Quedan pendientes los detalles del nuevo contrato, incluida su duración, sus condiciones salariales y el marco laboral definitivo. “Después habrá que ver las condiciones salariales, el tiempo, la duración. La dedicación sí sabemos que será exclusiva”, explicó. Font de Mora ha apuntado, además, a una continuidad amplia respecto al modelo actual: “Si hay continuidad, hay que entender que la habrá en todos los sentidos”.

El actual contrato de Iglesias fue inicialmente de cuatro años, hasta finales de 2022, con posibilidad de una prórroga por otros cuatro, que se aprobó en enero de 2022 y que vence ahora el 31 de diciembre de 2026. La hipótesis de trabajo apunta a una fórmula similar, aunque el presidente recordó que no hay todavía un acuerdo cerrado. “Es un contrato bilateral donde Jesús tendrá mucho que decir, pero lo suyo es que haya una continuidad”, indicó.

Font de Mora defendió que “no tiene sentido que, teniendo a una persona del nivel de Jesús, tengamos que buscar a alguien de fuera”. También aseguró que el proceso ha sido consensuado con la Generalitat, representada en el Patronato de la fundación. Sin embargo, ningún representante de la conselleria de Cultura participó en la rueda de prensa de presentación de la programación.

Balance "muy favorable"

Iglesias, por su parte, evitó asumir como propio un anuncio que todavía debe completar su recorrido administrativo. El director artístico explicó que su papel en las negociaciones consiste en comunicar su disponibilidad y su interés en seguir al frente de Les Arts, y que corresponde ahora al Patronato resolver el proceso y las cuestiones contractuales. En declaraciones anteriores, ya había marcado distancia respecto a cualquier lectura personalista del cargo. “A mí me corresponde seguir trabajando. Es la conselleria quien debe plantear las cosas y marcar las pautas”, había afirmado.

La voluntad de continuidad llega acompañada de un balance que Font de Mora presentó en términos muy favorables. El presidente defendió que Les Arts viene de cerrar “la mejor temporada en calidad artística de los 20 años de historia” del teatro, con títulos como “Faust”, “Luisa Miller”, “Giulio Cesare in Egitto”, “Salome” y “Un enemigo del pueblo”, además del cierre previsto con “Turandot”. También destacó la consolidación de la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV), que cuenta con una plantilla fija de 77 músicos, y la “impronta clara” que ya está dejando Sir Mark Elder por su rigor musical y por la renovación de la identidad sonora de la formación.

En el plano económico, Font de Mora subrayó que la fundación ha alcanzado el equilibrio presupuestario, con una actividad económica de 30,8 millones de euros frente a 29,5 millones de gastos, lo que permitió cerrar el ejercicio de 2025 con un saldo positivo superior al millón de euros. Los ingresos de taquilla se situaron por encima de los 4,5 millones, mientras que el alquiler de espacios, eventos y actividades complementarias sumó 3,9 millones. El patrocinio y el mecenazgo rozaron los 900.000 euros, con un incremento superior al 120%.

La aportación de la Generalitat fue de 19,2 millones de euros, dos menos que en 2024, y ascenderá a 20,2 millones en 2026 por las actualizaciones salariales. Font de Mora reclamó, no obstante, una mayor implicación del INAEM, cuya aportación se sitúa en 2,5 millones, lejos de las cifras que reciben el Teatro Real y el Liceu.

Lohengrin / Palau de les Arts

La temporada

La temporada 2026-2027, diseñada por Iglesias, refuerza esa idea de continuidad artística. La programación reunirá ocho títulos líricos y estrenará cuatro nuevas producciones: “Carmen”, “Lohengrin”, “Simon Boccanegra” y “La clemenza di Tito”. El eje conceptual del curso será una reflexión sobre el poder, la geopolítica, los conflictos sociales y la posverdad, desde el barroco de Händel hasta la creación contemporánea de John Adams.

El título más emblemático será “Carmen”, de Georges Bizet, que abrirá el curso operístico en octubre como producción propia. La obra contará con dirección musical de Michele Spotti y dirección de escena de Ted Huffman, y se representará los días 2, 4, 7, 10, 12 y 15 de octubre. La mezzo Vasilisa Berzhanskaya encarnará a la cigarrera de Mérimée en una lectura que Iglesias quiere alejar del tópico folclórico. “No es una ópera fácil para España, porque nos expone ante unos clichés”, ha señalado el director artístico, que ha avanzado una visión realista y teatral, con una escenografía dominada por una gran plataforma roja.

Antes de esa apertura, Les Arts retomará su colaboración con ENSEMS con “Estètica i massacre”, de Carles Prat y Oriol Pla, que se verá en el Teatre Martín i Soler los días 17 y 18 de septiembre. Además, la Orquestra de la Comunitat Valenciana inaugurará actividad fuera de su sede con un concierto en la Vall d’Uixó bajo la dirección de Anja Bihlmaier, que se repetirá en la Jornada de Puertas Abiertas del edificio de Calatrava.

El 25 de octubre llegará “Riccardo Primo”, de Händel, en versión de concierto, con Les Arts Florissants y Paul Agnew al frente. En diciembre, “Lohengrin”, de Wagner, supondrá uno de los grandes retos del curso, con Sir Mark Elder en el foso y Damiano Michieletto en la dirección de escena. Iglesias ha recordado que este título no se veía en València desde 1983 y lo ha vinculado con la construcción de identidades nacionales, la necesidad de figuras redentoras y el fanatismo de masas.

La temporada continuará en enero con “La clemenza di Tito”, de Mozart, dirigida por Stefano Montanari y con puesta en escena de Rafael R. Villalobos, que trasladará la acción al universo cinematográfico de Cinecittà en los años 40. En marzo llegará “Simon Boccanegra”, de Verdi, con Sir Mark Elder y una nueva producción de Àlex Ollé, protagonizada por George Petean, Eleonora Buratto, Francesco Meli, Jongmin Park y Gevorg Hakobyan.

La creación contemporánea estará representada por “Nixon in China”, de John Adams, con dirección musical de Cornelius Meister y puesta en escena de Valentina Carrasco. Thomas Hampson debutará en Les Arts con el papel de Nixon. El curso lírico se cerrará en junio con “Adriana Lecouvreur”, de Francesco Cilea, dirigida por Maurizio Benini y con puesta en escena de Vincent Boussard. Ermonela Jaho cantará su primera ópera en Les Arts junto a Charles Castronovo, Roberto Frontali y Clémentine Margaine.

Iglesias ha defendido que la selección de títulos permite leer la ópera como algo más que un espacio de evasión. “Riccardo Primo” ejemplifica el uso del arte como legitimación del poder; “La clemenza di Tito” desplaza el conflicto hacia la intimidad del gobernante; “Simon Boccanegra” muestra la destrucción política y familiar que provoca el poder; “Nixon in China” conecta la Guerra Fría con la era de la posverdad; y “Carmen” convierte la resistencia individual en símbolo de libertad.

NIXON IN CHINA / Vincent PONTET

Jazz, flamenco, danza...

El resto de la programación mantiene la amplitud habitual del proyecto artístico de Les Arts, con presencia de lied, grandes voces, repertorio sinfónico, zarzuela, danza, flamenco, jazz y música antigua. En Les Arts és Lied actuarán Lawrence Brownlee, André Schuen, Georg Zeppenfeld, Camilla Nylund y Sabine Devieilhe. El ciclo Les Arts és Grans Veus reunirá a Cecilia Bartoli con Lang Lang, Franco Fagioli, Lise Davidsen, Christopher Maltman y Lisette Oropesa.

También habrá barroco y música antigua, con nombres como Lea Desandre, Thomas Dunford, Maite Beaumont, Harmonia del Parnàs, Il Giardino Armonico y Giovanni Antonini. La zarzuela estará presente con “La verbena de la Paloma”, dirigida por José Miguel Pérez-Sierra en una recreación de Nuria Castejón, mientras que la danza reunirá propuestas de Antonio Najarro, Olga Pericet, Kader Attou, el valenciano Marcos Morau al frente de La Veronal, la Compañía Antonio Ruz y el Aalto Ballet de Essen con “El lago de los cisnes”.

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La OCV continuará además su proyección exterior, con conciertos en el Auditorio Nacional de Madrid, el Festival de Úbeda y La Maestranza de Sevilla, y trabajará durante el curso con batutas como Mikko Franck, Sir John Eliot Gardiner, Thomas Hengelbrock, Philippe Jordan, Antonello Manacorda, Cornelius Meister, Vasily Petrenko y Sir Mark Elder.