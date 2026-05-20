Temporada abrumadora. ¿Alguien da más?

Abruma la excelencia, diversidad y espectacularidad de la próxima temporada del Palau de Les Arts. Cuatro nuevas producciones operísticas, una agenda sinfónica sin parangón en España y un elenco de artistas que incluye primeras figuras del panorama vocal e instrumental contemporáneo son algunas de las “abrumadoras” cualidades de esta vigésima temporada. Dos décadas de gran música, redondeadas con un programa educativo y formativo cargado de imaginación, y un sinfín de actividades que dan razón de ser a un edificio emblemático que no graciosamente fue bautizado Palau de Les Arts.

Jesús Iglesias, el director artístico pergeñador de tan “abrumadora” temporada, del que ayer Pablo Font de Mora, presidente del Patronato de Les Arts, aseguró en la conferencia de prensa de presentación de la misma, que “ya está tomada la decisión política de renovar su contrato”, ha derrochado imaginación, conocimiento y empeño para moldear una programación que consolida, confirma y reconfirma al Palau de Les Arts entre los grandes centros europeos de producción musical.

Por supuesto, el grueso y núcleo gordiano de la temporada es la ópera. Como siempre, con la filosofía clara de atender todos los repertorios y públicos. Planteamiento que queda reflejado en las cuatro nuevas producciones, que atienden la ópera francesa (Carmen, de Bizet), germánica (Lohengrin, de Wagner), e italiana (Simon Boccanegra, de Verdi). En medio, La clemenza di Tito, ópera en italiano del salzburgués Mozart.

Carmen, el mito sin tiempo, que fue precisamente la primera ópera que se escuchó en Les Arts (el 8 de octubre, de 2005, cuando Maazel dirigió una selección de la misma en el concierto inaugural), será precisamente la ópera que abra cartel, el 2 de octubre, en nueva producción del estadounidense Ted Huffman, flamante director del Festival de Aix-en-Province, quien se ha erigido como figura “redefinidora de los moldes de la ópera”.

La dirección musical viene avalada por Michele Spotti, y el elenco, como es costumbre en las programaciones de Iglesias, joven y de campanillas. Carmen será la mezzo rusa Vasilisa Berzhanskaya, que debuta en Les Arts tras triunfar en este rol en el Covent Garden y en la Ópera de Viena. Charles Castronovo (Don José), Davide Luciano (Escamillo) y la zaragozana Ruth Iniesta (Micaela), completan la cabeza de reparto de esta ópera siempre bienvenida por todos los públicos.

Después, tras una versión en concierto de la ópera Riccardo Primo, de Händel (25 octubre), a cargo de Les Arts Florissants y dirigida por Paul Agnew, vuelve a Les Arts Richard Wagner, compositor fetiche en la ópera valenciana desde que Helga Schmidt, Mehta y Maazel ofrecieran aquellas legendarias representaciones de El Anillo del Nibelungo y de Parsifal. En esta ocasión, es Lohengrin, título que se escuchará por primera vez, con el director musical del Palau de Les Arts, Mark Elder, en el foso, y puesta en escena del siempre original Damiano Michieletto, quien regresa tras el gran éxito alcanzado esta misma temporada con Salome de Strauss.

Uno de los grandes acontecimientos líricos de la temporada es el estreno en València de Nixon en China, ópera minimalista en tres actos que John Adams estrenó en 1987 en la Ópera de Houston. Ahora recala en Les Arts en una producción de la Ópera de París, con dirección musical de Cornelius Meister y escénica de Valentina Carrasco. En los papeles estelares, una celebridad como el barítono Thomas Hamson (Nixon), y el tenor surcoreano Sung Min Song como Mao Zedong.

Punto y aparte merece el programa sinfónico. La nómina de directores que se pondrán al frente de la Orquestra de la Comunitat Valenciana (titular del Palau de Les Arts), certifica la excelencia, sinfónica y general, de esta nueva temporada. Junto a Mark Elder, se sucederán los maestros (y maestra) Anja Bihlmaier, Mikko Franck, John Eliot Gardiner, Thomas Hengelbrock, Philippe Jordan, Antonello Manacorda y Vasili Petrenko.

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