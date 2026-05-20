Tradición y nuevas voces se encuentran en «Contrapunto», el proyecto que une al Reina Sofía y al Liceu

La Fundación «la Caixa», la Escuela Superior de Música Reina Sofía y la Fundación Conservatori Liceu han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo el proyecto «Contrapunto», una propuesta que refleja el compromiso con la excelencia educativa y la innovación compartido por las tres instituciones.

«Contrapunto» nace como una iniciativa impulsada por la Fundación «la Caixa» en la que estudiantes de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y del Conservatori Superior de Música del Liceu trabajarán en una propuesta colaborativa de cocreación artística. El proyecto está orientado a fomentar el intercambio académico, artístico y cultural de jóvenes músicos de ambos centros para promover el diálogo cultural, el trabajo colaborativo y la excelencia artística.

Fortalecer las conexiones

Estudiantes de ambas instituciones formarán un ensemble de cámara y trabajarán durante varias semanas en la preparación de un programa musical conjunto para realizar a continuación una gira de conciertos en distintos CaixaForum de España. La experiencia incluye ensayos compartidos, encuentros entre los participantes y actividades culturales en una gira que se iniciará en Barcelona y seguirá por Zaragoza, Palma, Sevilla, Madrid y Valencia, donde el concierto se celebrará el próximo 31 de mayo en CaixaForum València.

Mapa de la ubicación del CaixaForum de València.

Más allá de su dimensión artística, la finalidad del proyecto es contribuir a fortalecer las conexiones dentro del ecosistema musical y formativo de nuestro país. La iniciativa generará un espacio de colaboración entre dos instituciones con trayectorias de reconocido prestigio en la formación de intérpretes, compositores y directores que desarrollan su actividad en contextos geográficos distintos.

Tradición y contemporaneidad

El programa artístico refleja también esta idea de diálogo entre tradición y contemporaneidad: una obra perteneciente al gran repertorio, el Idilio de Sigfrido, de Richard Wagner, se une a una composición de Louise Farrenc, una de las voces femeninas más destacadas de la música occidental e imprescindible en la necesaria reivindicación del papel de las mujeres en la creación musical de la tradición clásica. El programa interpretado en este proyecto incorpora además un ciclo de canciones compuestas por estudiantes y graduados de ambas instituciones creadas en torno a un hilo temático centrado en las mujeres y los niños, con acento en los cuidados, la identidad, la intimidad familiar y el futuro. Los conciertos se convertirán así en espacios donde convivirán la herencia musical europea y la creatividad de una nueva generación de compositores.

Durante los días en que se desarrollará el proyecto «Contrapunto», la música será el lenguaje común que conectará a jóvenes músicos con experiencias y trayectorias distintas. De esta forma se visibilizará el papel que tiene la música como eje de transformación social y contribución al desarrollo personal.

Sobre la Fundación «la Caixa»

La Fundación «la Caixa», una de las principales entidades filantrópicas de Europa, está comprometida con el progreso social y el desarrollo cultural desde hace más de un siglo. A través de una acción que integra programas sociales, educativos, de investigación y culturales, la Fundación trabaja para mejorar el bienestar de las personas y reforzar la cohesión social. En este marco, la cultura se convierte en una herramienta decisiva para crear oportunidades, reducir desigualdades y generar espacios compartidos de crecimiento.

Sobre la Fundación Conservatori Liceu

La Fundación Conservatori Liceu es una institución cultural y pedagógica sin ánimo de lucro dedicada a la enseñanza musical y al servicio público. Fundada en 1837, tiene la misión de promover la educación musical y artística en todos los niveles e impulsar el talento y el desarrollo cultural, con la convicción de que la música contribuye al progreso social.

Desarrolla su labor a través de una amplia red de colaboraciones nacionales e internacionales, programas de becas y convenios educativos, artísticos y sociales que refuerzan su impacto cultural tanto a escala local como internacional.

Sobre la Escuela Superior de Música Reina Sofía

Fundada en 1991 por Paloma O’Shea, la Escuela Superior de Música Reina Sofía tiene como misión apoyar a los jóvenes músicos en su desarrollo artístico y personal, y acercar la música a la sociedad. Cada año, 160 alumnos de más de 35 nacionalidades distintas, seleccionados únicamente por su talento, estudian en la escuela con matrícula gratuita. Allí reciben enseñanza personalizada por parte de los mejores especialistas del mundo y actúan en los más de 300 conciertos públicos organizados cada curso en las salas de mayor prestigio de España y el extranjero, por lo que más de 70.000 personas llegan a ser beneficiarias de esta amplia programación artística.

Sus más de 1.200 antiguos alumnos ocupan puestos destacados en orquestas, desarrollan exitosas carreras como solistas con las que enriquecen desde hace años el panorama musical internacional o enseñan a jóvenes músicos en las mejores escuelas de música.