Estreno
'Violentas mariposas' marca el debut de Films Austeres en València para impulsar el cine iberoamericano
El largometraje mexicano, que se podrá ver en el cine de Bonaire desde el 21 de mayo, es el debut de la distribuidora en nuestro país, donde tiene la intención de estrenar otras tres películas latinoamericanas o españolas independientes en lo que queda de 2026
"Facilitar la circulación y el posicionamiento del cine iberoamericano en España". Esa es la misión bajo la que la distribuidora independiente Films Austeres dará este jueves 21 de mayo su pistoletazo de salida a su actividad en nuestro país con el estreno de 'Violentas mariposas', un filme mexicano -protagonizado por Diana Laura DI y Alejandro Porter y dirigida por Adolfo Dávila- que aterrizará simultáneamente en siete salas de cinco ciudades españolas, entre ellas València y más concretamente el Cinesa de Bonaire. Un primer estreno para la compañía que, como explica el venezolano Edgar Rocca -socio adjunto de la firma que fundaron su compatriota Juan Carlos Lossada y el malagueño José Manuel Puyó- es el primer paso "para aprender cómo funciona la distribución en un nuevo mercado".
Un "hito"
Y es que a pesar de que Films Austeres está basada en Madrid y cuenta con diez años de trayectoria produciendo cortometrajes y apoyando largometrajes -sobre todo venezolanos-, la apuesta por estrenar el film mexicano representa "un hito" dentro de unas propuestas con las que quieren explorar producciones latinoamericanas "de fuerte identidad autoral y contemporánea". En este caso, 'Violentas mariposas' -que cuenta como personajes principales con un grafitero y una cantante de una banda punk de mentes idealistas, que se conocen en un contexto de profunda crisis y descontento social- es una película que "explora las tensiones humanas emocionales y sociales desde una mirada intensa y cinematográficamente arriesgada, consolidándose como una propuesta relevante dentro del nuevo cine latinoamericano", explican.
Sobre el por qué se ha elegido este largometraje, que se podrá ver en Madrid, Barcelona, Galicia y Mallorca -dependiendo del éxito- durante una semana desde el próximo jueves, Rocca -quien cuenta con una carrera de diez años como guionista y director en su país natal- destaca que Lossada "tiene una conexión con el equipo de la película" después de que pudiera verla durante el Madrid Festival de Cine de las Américas (MAFCAM) y le "interesara". Junto a ello, "México es un país tan grande que tiene emigrantes en todas partes y eso puede ayudar a que la película tenga un buen desempeño y resultado", añade.
"Aprender del proceso"
Con este primer estreno, cuyo objetivo es el de "aprender del proceso" y ver en "qué se diferencia la distribución que yo hice en Venezuela o incluso en Estados Unidos para empresas americanas", Rocca también destaca que no será la última. "Hay más en camino. La idea es seguir haciéndolo y tener por lo menos unas tres más en lo que resta de año y, poco a poco, poder tener un line up [parrilla] de estrenos a nivel nacional de películas latinoamericanas, principalmente venezolanas, que son como las que tenemos mayor acceso, pero también películas independientes españolas o de cualquier otra nacionalidad de Latinoamérica, como es el caso de la mexicana", concluye.
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