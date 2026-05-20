'Violentas mariposas' marca el debut de Films Austeres en València para impulsar el cine iberoamericano

"Facilitar la circulación y el posicionamiento del cine iberoamericano en España". Esa es la misión bajo la que la distribuidora independiente Films Austeres dará este jueves 21 de mayo su pistoletazo de salida a su actividad en nuestro país con el estreno de 'Violentas mariposas', un filme mexicano -protagonizado por Diana Laura DI y Alejandro Porter y dirigida por Adolfo Dávila- que aterrizará simultáneamente en siete salas de cinco ciudades españolas, entre ellas València y más concretamente el Cinesa de Bonaire. Un primer estreno para la compañía que, como explica el venezolano Edgar Rocca -socio adjunto de la firma que fundaron su compatriota Juan Carlos Lossada y el malagueño José Manuel Puyó- es el primer paso "para aprender cómo funciona la distribución en un nuevo mercado".

Un "hito"

Y es que a pesar de que Films Austeres está basada en Madrid y cuenta con diez años de trayectoria produciendo cortometrajes y apoyando largometrajes -sobre todo venezolanos-, la apuesta por estrenar el film mexicano representa "un hito" dentro de unas propuestas con las que quieren explorar producciones latinoamericanas "de fuerte identidad autoral y contemporánea". En este caso, 'Violentas mariposas' -que cuenta como personajes principales con un grafitero y una cantante de una banda punk de mentes idealistas, que se conocen en un contexto de profunda crisis y descontento social- es una película que "explora las tensiones humanas emocionales y sociales desde una mirada intensa y cinematográficamente arriesgada, consolidándose como una propuesta relevante dentro del nuevo cine latinoamericano", explican.

Una de las escenas de 'Violentas mariposas', que llega a València este jueves. / Levante-EMV

Sobre el por qué se ha elegido este largometraje, que se podrá ver en Madrid, Barcelona, Galicia y Mallorca -dependiendo del éxito- durante una semana desde el próximo jueves, Rocca -quien cuenta con una carrera de diez años como guionista y director en su país natal- destaca que Lossada "tiene una conexión con el equipo de la película" después de que pudiera verla durante el Madrid Festival de Cine de las Américas (MAFCAM) y le "interesara". Junto a ello, "México es un país tan grande que tiene emigrantes en todas partes y eso puede ayudar a que la película tenga un buen desempeño y resultado", añade.

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"Aprender del proceso"

Con este primer estreno, cuyo objetivo es el de "aprender del proceso" y ver en "qué se diferencia la distribución que yo hice en Venezuela o incluso en Estados Unidos para empresas americanas", Rocca también destaca que no será la última. "Hay más en camino. La idea es seguir haciéndolo y tener por lo menos unas tres más en lo que resta de año y, poco a poco, poder tener un line up [parrilla] de estrenos a nivel nacional de películas latinoamericanas, principalmente venezolanas, que son como las que tenemos mayor acceso, pero también películas independientes españolas o de cualquier otra nacionalidad de Latinoamérica, como es el caso de la mexicana", concluye.