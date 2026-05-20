El aventurero valenciano 'Zapa' debuta en la ficción con 'El Hijo del Zahorí'

Hay personas que acumulan experiencias. Y luego está Antonio Robledo “Zapa”, que parece haber convertido la aventura en una forma de vida. Guía de expediciones, especialista en aguas bravas, inventor de embarcaciones fluviales, explorador y ahora también novelista, el valenciano debuta en la ficción con 'El Hijo del Zahorí', una obra donde la memoria histórica y el misterio rural se mezclan con una mirada profundamente humana hacia la España del interior.

No resulta extraño que alguien acostumbrado a descender el Amazonas, el Nilo o el Gambia sobre una tabla de paddle surf termine escribiendo novelas. Lo sorprendente quizá sea que, después de recorrer medio mundo, 'Zapa Toni' haya decidido mirar hacia atrás, hacia los pueblos, la infancia y las raíces.

Fundador de Kalahari Aventuras desde 1995 y considerado por algunos compañeros como “uno de los mayores currículums del mundo de la aventura en Europa”, Robledo pertenece a una generación de pioneros que ayudaron a introducir el turismo activo y nuevas modalidades de navegación en España, en este caso en el interior de la Comunitat Valenciana, en las Hoces del Cabriel. Especialista en rescate en ríos y pionero mundial del river SUP, ha guiado expediciones en Marruecos, Nepal, Egipto, Albania, Chile o Ecuador, además de protagonizar programas y documentales para RTVE y 'Al filo de lo imposible'.

La presentación será este viernes, 22 de mayo, a las 20 horas en la Librería Patagonia (Calle Hospital número 1 de València)

Sin embargo, detrás de esa biografía extrema aparece en 'El Hijo del Zahorí' una dimensión mucho más íntima. La novela cuenta la historia de Helmut, un profesor de Historia de la Universidad de Colonia que llega a un pequeño pueblo español siguiendo la pista de una carta misteriosa. Allí conocerá a Perdi, un joven conectado de forma casi instintiva con la tierra y con las técnicas de radiestesia, capaz de ayudarle a esclarecer el asesinato de cinco guerrilleros republicanos.

Ambientada en la España profunda de los años 80, la obra retrata un país que comenzaba a abrir las compuertas de la libertad tras décadas de silencios, miedos y castigos heredados de la posguerra. La novela aborda temas como la radiestesia, la lucha de los maquis y el valor de las raíces, construyendo un relato donde el misterio convive con la memoria emocional de los pueblos.

'El hijo del Zahorí'. / ED

La intriga sirve como hilo conductor para algo más profundo: un homenaje al mundo rural y a la memoria enterrada de muchos pueblos españoles. Zapa retrata una España de caminos polvorientos, naturaleza salvaje y relaciones humanas todavía guiadas por la palabra dada. El libro habla de dignidad recuperada y de ese "exotismo rural” que fascina a quien llega desde fuera. Un universo que el propio autor conoce bien y que transmite con una mezcla de nostalgia y autenticidad.

La conexión autobiográfica resulta evidente. Robledo admite que la novela nace de su juventud, de su relación con la naturaleza y, especialmente, del vínculo con su padre.

A lo largo de su vida, Zapa ha descendido algunos de los ríos más emblemáticos del planeta, desde el Amazonas hasta el Ganges o el Orinoco. Pero en 'El Hijo del Zahorí' parece emprender otro tipo de expedición: la búsqueda de un territorio emocional donde todavía sobreviven los silencios, las intuiciones y las raíces de una España que desaparece lentamente.

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La presentación será este viernes, 22 de mayo, a las 20 horas en la Librería Patagonia (Calle Hospital 1 de València).