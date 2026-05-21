Aitana conquista el Roig Arena

Noche mágica en el Roig Arena. Aitana alumbró el pabellón como una ‘Superestrella’ fugaz a la que el único deseo que se le puede pedir es que repita. Y así será. El concierto empezó por todo lo alto. Un show de baile, música y luces al que siguió ‘6 de febrero’, que abrió el concierto. Le siguieron ‘Segundo Intento’ y ‘Duele un montón despedirse de ti’. Vestida de negro y con un show de baile con 12 bailarines dejó boquiabiertas a las casi veinte mil fans que enloquecidas cantaban todas y cada una de las canciones de la triunfita, que recogió una fallera del público en su primera pausa y expresó su deseo de venir a València en fallas.

Decidida a seguir con el espectáculo, dejó de lado el disco para recordar su segundo álbum, ‘11 razones’, con el que dio el salto que le faltaba tras salir de Operación Triunfo y que la catapultó hasta las estrellas. Himnos de la llamada ‘generación Z’ como ‘No te has ido y ya te extraño o ‘Más’, de las más gritadas por el público en todo el concierto, resonaron en el Roig Arena. Retomó el disco con ‘Trankis’, canción que canta con Barry B, y ‘Cuarto Azul’, que los asistentes acompañaron con linternas y luces azules. Se la vio emocionada antes de dar paso a ‘Cuando hables con él’, que ya se ha vuelto un himno para muchos y muchas adolescentes y que protagonizó uno de los momentos más emotivos del concierto con miles de voces cantando a todo pulmón durante toda la canción.

De las lágrimas al baile… y vuelta a las lágrimas

Un giro de 180 grados azotó el espectaculo. Subió el ritmo, y con ello llegaron cuatro temazos del disco ‘Alpha’. ‘Los Ángeles’, ‘miamor’, en la que incluyó el polémico a la par que atrevido baile que tanto dio de qué hablar, ‘AQYNE’ y ‘24 rosas’ pusieron a cantar y bailar a todo el pabellón. A ellas se sumó ‘Gran Vía’, el tema perteneciente al disco ‘Buenas Noches’ de Quevedo, canción que juntó a dos de los mayores ídolos ‘pop’ de la juventud actual.

La cantante aprovechó el fin de este ciclo de canciones para beber agua y bromear con que se lo tienen que recordar por el pinganillo, ya que no suele tener sed. El concierto volvió a tomar un aspecto un tanto más triste. ‘Desde que ya no hablamos’ abre esta nueva etapa del recital, con la que bajo al público a interactuar con sus fans y recibir regalos. Le siguen ‘Música en el cielo’ y ‘Vas a quedarte’ canciones que, vividas en directo, rompen aún más que a través de los cascos y que hicieron que más de una lágrima se saltase entre el público.

De viaje a Formentera con Las Babys

La cantante volvió a deslumbrar con una parte más bailable de su repertorio. ‘Formentera’, ‘Las Babys’, que acabó con mas bailarines de los debidos en el escenario, y ‘Mon Amour, que además de ser su canción con más reproducciones en spotify, es con el artista valenciano Zzoilo, que no se dejó ver por el Roig Arena para cantar junto a Aitana.

De vuelta al álbum, ya para poner fin a la noche. Aún faltaba por sonar el interludio del álbum, ese en el que la cantante admite haberse vuelto más sensible, pero también agradece a aquellos que no se han ido nunca, su familia, sus amigos, su pareja y, por supuesto, sus fans. “Me alegra poder decir que ya soy como una versión mejorada de mí”, se sincera durante la canción, un último momento emotivo antes de pasar a la recta final que fue acompañado de un solo de los bailarines que la acompañan.

El final del concierto fue de menos a más, con canciones como ‘En el centro de la cama’, ‘Ex Ex Ex’ o ‘Lía’. El cierre comenzó con ‘La Chica Perfecta’ y continuó con una de las canciones favoritas del público, ‘Conexión Psíquica’. Amagó para irse del escenario, dando por terminado el concierto, algo que no coló. Todo el público era consciente, faltaba ‘Superestrella’, la canción idónea para cerrar el concierto.

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El listón ha subido desde la última vez que pisó Valencia, allá por 2024 en el escenario del Bigsound. Desde entonces ha colaborado con los otros dos cabezas de cartel, Myke Towers y Quevedo, artistas de renombre internacional, demostrando que es una artista que está a la altura de las mismísimas estrellas.