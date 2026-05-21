Aitana traerá el K-pop al Roig Arena: de las pulseras luminosas al 'lightstick'

La música K-pop, generalizada como pop coreano, ha dejado de ser algo desconocido en nuestro país. Este género musical caracterizado por canciones pegadizas con coreografías y puestas en escena increíbles está sitúandose cada vez más a escala de artistas nacionales como Aitana (que domina las listas de éxitos), lo que supone que la agenda europea de K-pop no haga más que crecer. Una muestra de ello será la novedad que la cantante de "Supestrella" pondrá en marcha este jueves y viernes en sus dos conciertos en el Roig Arena, en València.

Y es que Aitana es la primera artista nacional que ha lanzado un 'lightstick' o 'barita de luz' para elevar la participación de los asistentes a sus conciertos. Quien acuda al Roig Arena y haya adquirido uno de estos dispositivos de luz (parecidos a las pulseras que han puesto de moda otros grupos del Coldplay o Karol G) podrán interactuar con las canciones de la catalana. Estas 'baritas de luz' se iluminarán dentro del pabellón al ritmo de la música al más puro estilo K-pop. ¿España y Aitana se han sumado descaracamente al hallyu?

La ola coreana: hallyu

Hallyu es el término que se utiliza para hablar de la llamada "ola coreana", esa expansión global de todo lo relacionado con la cultura de Córea del Sur: música, cine, series, gastronomía e incluso el famoso "skin-care" coreano. Esta ola se ha asentado en España desde la pandemia COVID 19, cuando muchos jóvenes, el principal público del K-pop, comenzaron a consumir todo tipo de contenidos mucho más que de constumbre.

Y es que en 2020 el K-pop ya daba sus primeros tímidos pasos en España. Grandes artistas como Seventeen y Stray Kids anunciaban su paso por Madrid para el fátidico año, pero ninguno de los dos pudo actuar finalmente. Más en 2025, Stray Kids actuó en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid y que se convirtió en el concierto de K-pop con mayor asistencia de España hasta la fecha con cerca de 55.000 espectadores.

Stray Kids es uno de los grupos de K-pop más famosos globalmente y en España no son menos, pero hay artistas menores que aquí también tienen su fandom (grupo de fans). Diferentes festivales como el KPOP LUX de 2023, que también tuvo lugar en el Metropolitano, hacen de escaparate para que grupos grandes y pequeños puedan darse a conocer. Una de estas prometedoras propuestas fue el MUSIC BANK, que se preparaba en 2024 para acoger a famosos grupos de K-pop en ni más ni menos que el Santiago Bernábeu.

Y es que, aunque para el público general el gran concierto afectado por la negativa del Santiago Bernábeu fueron los de Aitana, en realidad los fans del K-pop fueron los primeros perjudicados.

Santiago Bernábeu, punto de inflexión para los conciertos en España

Un viernes 13 se lanzó la noticia de la cancelación del MUSIC BANK a falta de un mes para que se celebrase. Este evento suponía una cita clave para el K-pop en España al estar producido por uno de los grandes programas televisivos coreanos y acoger a artistas tan relevantes como ATEEZ, ENHYPEN, Aespa, RIIZE y NMIXX, algunos ya usuales en España. Finalmente y gracias a la manifestación activa de los fans, el festival pudo celebrarse en la fecha programada que fue el 12 de octubre de 2024 pero en un recinto diferente, en el Auditorio Miguel Ríos de Madrid.

Quién no tuvo la misma suerte fue Aitana, altamente afectada por tener que cancelar tal magnitud de conciertos que ella y su equipo planeaban para junio de 2025 en el Santiago Bernábeu y el que desde entonces no ha dado su brazo a torcer en lo que conciertos se refiere. Pero esta no sería la primera vez que el K-pop y Aitana coincidirían.

Aitana se une al K-pop generando debate

La gira 'Cuarto Azul World Tour' de Aitana ha dado comienzo este mayo con un nuevo integrante no solo a su equipo, sino al pánorama músical español: el 'lighstick'. Se trata de un palo de luz que lleva el nombre del artista o tiene un diseño representativo de este y que se ilumina durante las canciones al ritmo de la música.

El nuevo lighstick de Aitana listo para su gira / 76

El de Aitana salió a la venta del 11 de mayo, a un precio de 14,99 euros, listo para que sus fans la reciban en su Cuarto Azul de una forma nueva y divertida. Pero el 'lighstick' no es algo precisamente nuevo, el K-pop lo creó y disfruta de él desde hace décadas.

'Lighstick' del grupo de K-pop ATEEZ / Lucía Ros / LUCÍA ROS / 'LIGHSTICK' DE K-POP

Como uno de los grupos pioneros de la música coreana, Big Bang patentó el primer lighstick de la historia del K-pop en 2006. Creando sin saber uno de los elementos más distntivos del K-pop y que 20 años después Aitana replica pasando a ser entonces la primera cantante española en tener un 'lighstick'.

Pero no todos están de acuerdo con este lighstick y lo que supone. No es la primera vez que cantantes fuera de Córea del Sur aplican elementos del K-pop a sus actuaciones, 'merchandising' o estilo musical, así como hizo Taylor Swift para su exitoso álbum The Tortured Poets Department (2024) en el que incluyó 'photocards' (similares a los cromos pero de los cantantes), siendo las 'photocards' otro gran elemento del K-pop que los fans suelen llevar como llaveros colgando de sus bolsos o que disfrutan intercambiando entre elles.

Es por eso que algunos fans del K-pop consideran estos casos como "copia" de lo que es el K-pop, pero que con la creciente influencia y expansión de este género musical y todo lo que conlleva, antes o después otros artistas iban a inspirarse en él.