Del 'bis' de Aitana en la ciudad a la lucha contra los 'fondos buitres' hecha obra: Qué hacer en València del 22 al 28 de mayo

Última semana de mayo con una amplia variedad de planes con los que disfrutar de su vibrante vida cultural, que se mueve entre música, museos y artes escénicas y que cada semana recopila Levante-EMV.

Los mejores planes con música

Aitana 'Cuarto Azul World Tour'. 22 de mayo. Roig Arena. La cantante catalana, actúa este jueves y viernes en València en modo 'Superestrella' para poner a cantar al Roig Arena con su quinto álbum. Un espectáculo, con 'Cuarto Azul' como gran protagonista, en el que sonarán canciones como '6 de febrero' o 'Cuando hables con él' pero en el que tampoco faltarán éxitos como 'Gran Vía' o 'Vas a quedarte'.

'The Farewell Tour - Megadeth'. 25 de mayo. Roig Arena La banda de thrash metal estadounidense se encuentra en plena gira de despedida de los escenarios y, en ese Tour, harán tres paradas en este final de mes en España, con el recinto valenciano como primer destino. En el Roig Arena, el grupo liderado por Dave Mustaine repasará todos sus temas icónicos, además de su último trabajo, titulado 'Megadeth'.

La banda estadounidense Megadeth aterriza en el Roig Arena. / Roig Arena

'La Habitación Roja - Orquesta de Valencia'. Palau de la Música. La banda de l'Eliana se prepara junto a los músicos bajo la batuta de Daniel Abad para un concierto único este viernes. El concierto coincide, además, con el 30 aniversario del grupo, un aniversario que se traducirá en una selección especial de canciones de toda la trayectoria de 'La Habitación Roja'.

Los ensayos de la banda con la Orquesta de Valencia. / Francisco Calabuig

The Soundtrack of Our Lives. 28 de mayo. Sala Moon. Tres años después de su reunificación en el Azkena Rock Festival de Vitoria, el inclasificable rock psicodélico de The Soundtrack of Our Lives regresa a España. Y lo hace con una gira de cinco conciertos que parará el día 27 en Barcelona y, un día después, en la Sala Moon de València. La banda sueca, que ha compartido gira junto a Oasis, volverá así a tocar en territorio nacional temas como 'Sister Surround', 'Instant Repeater '99' o 'Jehovah Sunrise', entre otros.

Así respiran los teatros

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

La Rambleta

'La casa de Cartró': 26 de Mayo. Una obra de teatro centrada en un asunto de rabiosa actualidad: la vivienda y la lucha de una comunidad de vecinos contra un 'fondo buitre'. Porque en una ciudad que parece haber olvidado quién la habita, estos personajes corrientes ven como los cimientos de su seguridad empiezan a agrietarse. "Esta obra explora la fragilidad de una clase media-baja atrapada entre la precariedad laboral y la amenaza de ser desplazados de su propio entorno. Es un retrato sobre la invisibilidad de aquellos que, a pesar de trabajar, viven al límite del abismo; una historia sobre la solidaridad que nace cuando el sistema te da la espalda y la dignidad se convierte en el único refugio posible ante un futuro incierto", reza su sinopsis.

'La casa de cartró', en La Rambleta. / Levante-EMV

Teatro Olympia

Mamma mia!: Hasta el 28 de junio. Uno de los musicales internacionales más populares ya está brillando en València con 23 grandes éxitos de ABBA -desde 'Dancing Queen' a 'Gimme Gimme Gimme', 'Chiquitita' o 'The Winner Takes It All', entre otros- como sonido emblemático. Un homenaje a las madres y a sus hijas, al amor y a los viejos amigos. Ha sido galardonada como Mejor Coreografía por los Premios Teatro Musical.

Teatro Talia

La Ternura: Del 20 de mayo al 28 de junio. La obra de Alfredo Sanzol galardonada con el premio Max a mejor obra teatral en el año 2019 llega a València. Inspirada en varias obras de William Shakespeare, la pieza habla sobre "la imposibilidad de protegernos del daño que produce el amor" a lo largo de una trama llena de los amoríos del siglo XVI para demostrar de forma alegre que "sin ternura el amor no se ve".

La Ternura representado en teatro / La Ternura

'Veriueu ho! Especial El Ventorro'. Xavi Castillo presenta un monólogo especial. "¿Qué pasó durante las 5 horas que Mazón estuvo comiendo en el Ventorro, mientras sufríamos una de las mayores catástrofes al País Valencià? Este espectáculo tampoco tiene la respuesta, pero hablaremos de todo esto a partir de anécdotas personales, seguimiento de las noticias y las múltiples mentiras del gobierno valenciano, y sobre todo mucha indignación".

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

Teatro Rialto

'La Mancha': Del 14 al 24 de mayo. Una familia de pueblo, sueños imposibles y la esperanza de poder cumplirlos en algún momento. De eso trata 'La Mancha', una obra propia del Institut Valencià de Cultura. La tragicomedia que aborda temas como la incomunicación, los miedos y la esperanza a través de "una familia que no puede dejar de mirar la pared de su cocina" y la mancha que esta tiene.

Sala Russafa

Epílogo 1936-2026: Hasta el 31 de mayo. La nueva obra de Chema Cardeña recorre la situación del teatro en los últimos 90 años, desde 1936 hasta nuestros tiempos. A través de 7 personajes que viajan por 5 países diferentes: Polonia ocupada, España en guerra civil, Argentina de exiliados, Israel como tierra prometida y Estados Unidos, la "cuna de la democracia". Los personajes "van encarnando las consecuencias sociales de las dictaduras y los discursos del odio" invitando al espectador a reflexionar sobre la situación escapando de los discursos superficiales a través de los testimonios reales de personas anónimas que sufrieron las consecuencias del fascismo.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

Centre del Carme

'Teatro Magnético'. Hasta el 13 de septiembre. El artista mexicano Pablo Helguera llega al Centre del Carme con su 'Teatro Magnético', una exposición que toma como punto de partida el fenómeno histórico del magnetismo animal —una teoría propuesta en el siglo XVIII por Franz Anton Mesmer— para "explorar una pregunta profundamente contemporánea: ¿por qué seguimos siendo atraídos por sistemas que prometen explicar el mundo de manera total, simple y convincente?".

Hasta el 13 de septiembre. El artista mexicano Pablo Helguera llega al Centre del Carme con su 'Teatro Magnético', una exposición que toma como punto de partida el fenómeno histórico del magnetismo animal —una teoría propuesta en el siglo XVIII por Franz Anton Mesmer— para "explorar una pregunta profundamente contemporánea: ¿por qué seguimos siendo atraídos por sistemas que prometen explicar el mundo de manera total, simple y convincente?". Genealogies del Territori. Hasta el 1 de julio. Barro, seco y cuarteado, como el que miles de voluntarios ayudaron a retirar de la 'zona cero' tras la dana del 29 de octubre. Una red colorida evocando quizás esos restos que el agua dejó tras su paso. O, simplemente, la catástrofe natural -y su posterior reconstrucción física, pero también social- contada desde esa perspectiva que solo las alturas pueden narrar. Estas, junto a otras obras firmadas por 60 artistas cuyos lugares de trabajo se encontraban en los municipios golpeados por la tragedia, son las protagonistas de 'Genealogies del Territori', la macroexposición del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) que utiliza el desastre y la herida del 29-O como una oportunidad artística de esperanza y de futuro.

'María Carbonell. The Subversive Stitch'. Hasta el 18 de junio. De lo doméstico a la resistencia. De lo íntimo a lo reivindicativo. De la importancia de la lucha de las sufragistas británicas a inicios del siglo XX a la de los movimientos del femenismo contemporáneo, desde el #MeToo a colectivos como Las Tesis, Pussy Riot o Femen. Y todo ello con el bordado y el arte textil como "puente". Esos son los puntales bajo los que abre sus puertas en el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC) la exposición 'The Subversive Stich' de la artista murciana Maria Carbonell, quién ha utilizado los tejidos, símbolos o colores que legaron esas marchas en Reino Unido para establecer una "conexión" con el presente mediante una serie de estandartes modernos. Los mismos que muestran como los "movimientos sociales no son estáticos, sino que van fluyendo" y que hay que "hacer una revisión al pasado para aprender".

'Yolanda Benalba. Jauría'. Hasta el 21 de junio. Tras una década trabajando con colectivos feminizados y sexodisidentes en México, la artista valenciana Yolanda Benalba presenta su primera exposición individual en España.

IVAM

'Apoteosis Now'. Cristina De Middel. Hasta el 12 de octubre. La fotógrafa valenciana presenta en el IVAM sus fotografías en forma de "Catarata". Las imágenes, cargadas con intuiciones, mitos, incertidumbres, visiones y tabús, plantea un mundo posthistórico en una exposición que no tiene ni principio ni final. La exposición tiene la intención de demostrar que "las imágenes no solo pueden servir para someternos, sino también para ofrecernos instrumentos capaces de liberarnos"

'Tania Candiani. Radix'. Hasta el 6 de septiembre. El proyecto de la artista imagina un bioma ficticio habitado por entidades que oscilan entre lo científico y lo especulativo, entre lo observable y lo imaginado. "Se presenta como una instalación inmersiva concebida como un ecosistema híbrido, donde conviven plantas vivas, esculturas de vidrio soplado, organismos suspendidos, un raizotrón, proyecciones audiovisuales en diálogo cruzado y una composición sonora octofónica que envuelve el espacio".

'La mujer en la obra de Julio González'. Hasta el 28 de febrero de 2027. El tema de la mujer domina por completo la obra de Julio González. Esta selección sin precedentes de la colección del IVAM sobre el tema lo confirma. Retratos familiares o de mujeres de la vida moderna, desnudos académicos o abstractos, figuras reales o idealizadas, alegorías históricas y políticas: todos forman parte de su evolución estilística de las formas plenas a las vacías, de la figuración a la abstracción. Sus esculturas también están cargadas de significado. Reflejan la emancipación de las mujeres contemporáneas, su tránsito de la esfera privada a la pública, del silencio a la palabra.

'Territorios en tránsito / Solo dúo : Anna Talens & Mar Guerrero'. Hasta el 28 de junio. Esta exposición propone pensar el mar no como un límite, sino como territorio: un cuerpo vivo, cambiante, donde la cartografía se disuelve y las fronteras no se trazan con líneas fijas, sino con corrientes, mareas y temporalidades. Más que horizonte líquido, el mar aparece como una geografía inestable, un espacio que no se pisa pero que sostiene la movilidad de cuerpos, memorias y materiales.

'El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo'. Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación.

Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación. ‘A media lumbre’. Hasta el 14 de junio. La exposición reúne propuestas que, desde las prácticas artísticas contemporáneas, abren espacios hacia materiales que, hasta tiempos recientes, han permanecido jerarquizados dentro de perímetros subalternos: cerámica, barro, lana, textiles, bordados, esparto, palma, mimbre y otras fibras naturales.

Bellas Artes

'Tiempos modernos'. Hasta el 31 de mayo. Es una revisión crítica de la colección de pintura española contemporánea del Museo de Bellas Artes de València, centrada en el periodo comprendido entre las décadas de 1940 y 1970. Este arco cronológico, clave para comprender la modernización artística en la España que salía de la Guerra Civil, ha quedado tradicionalmente relegado en los discursos museísticos al situarse entre el arte clásico y las últimas tendencias de finales del siglo XX.

Fundación Bancaja

'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló'. Hasta el 6 de septiembre. Picasso, Kandinsky, Juan Gris, Georges Braque, Sean Scully, Giorgio de Chirico, Cristina Iglesias, Eduardo Chillida, Joan Miró, Miquel Barceló, Manolo Valdés, Carmen Calvo, Soledad Sevilla, Miquel Navarro, José María Yturralde, Carlos Alcolea, Urbano Lugrís, Antón Lamazares, Manolo Millares, Francisco Leiro o Menchu Lamas son algunos de los 60 artistas que estarán presentes en una de las muestras más ambiciosas de la Fundación Bancaja. De la mano de ABANCA, la institución valenciana presenta la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló', que reune una variedad de las obras de arte contemporáneas de ambas instituciones. La muestra, comisariada por Fernando Castro Flórez, planteará un diálogo entre ambas colecciones en un recorrido por la evolución del arte durante los siglos XX y XXI.

'Tàpies. Última década (2002-2012)'. Hasta el 30 de agosto. La muestra monográfica de Antoni Tàpies, uno de los grandes artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte en 2012, profundizará en la última etapa de su trayectoria artística con obras especialmente representativas que revelan su esencia como artista. Su obra se incluye en numerosas colecciones públicas y privadas como la Tate Gallery en el Reino Unido, el MOMA en New York, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna en Roma, el Musée de Arte Moderne y el Centro Georges Pompidou en Paris, el Stedelijk Museum de Amsterdam, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles, entre otros.

'Calo Carratalá. Todo lugar es provisional'. Hasta el 7 de junio. Una exposición que revisa la singular expresión del entorno natural de Calo Carratalá (Torrent, 1959) tras toda una trayectoria de más de 30 años trabajando en el ámbito del paisaje, que le ha convertido "en uno de los creadores actuales de referencia en el paisajismo contemporáneo español".

CaixaForum

'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas'. Hasta el 12 de octubre. La exposición en el Caixaforum, trazada en colaboración con el Victoria and Albert Museum, permite apreciar como la obra del Lewis Carroll y su Alicia se ha convertido en un fenómeno que ha alcanzado e impactado no solo en las pantallas, sino también en ámbitos como la gastronomía, la música, la moda o la fotografía, entre otros. Creatividad y curiosidad que queda reflejada a través de los 255 objetos y obras de arte.

'Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos'. Hasta el 23 de agosto. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.

L'ETNO

'L'or roig. La ruta del safrà'. Hasta el 27 de septiembre. Esta exposición temporal explora la historia de esta especia y exhibe 'tesoros' como los cuadernos de viaje y las latas personalizadas que transportaban este azafrán desde Novelda o València a territorios como India, China o Japón. Además, la muestra también reivindica el papel de la mujer recolectora o la vinculación de este condimento con la ciencia o la espiritualidad.

'Catálogo de Vallas. Escif'. Hasta el 4 de octubre. Reflexionar sobre las fronteras como un espacio de conflicto -físico y simbólico-, pero también como un enclave de encuentro. Con esa misión el Museo Valenciano de Etnología, L'ETNO, tiene en marcha 'Catálogo de vallas' de Escif, un artista especialista en arte urbano. Comisariada por el antropólogo y profesor de Estética de la Universitat de València, Hasan López, y por el mismo artista- esta muestra invita a reflexionar sobre "como el miedo se desplaza del plan físico al simbólico, y de como el arte puede convertirse en un lugar para reconocer, tensar y redefinir los límites de nuestra identidad".

'La Mar Épica'. Hasta el 13 de septiembre. Monstruos marinos, la magia oculta debajo del mar. La exposición presenta una serie de imágenes realizadas por el pionero de la fotografía submarina Jesús Navarro. Las imágenes, tomadas entre 1959 y 1969, muestran algunas de las primeras fotografías submarinas de la historia que presentan " un universo acuático —tan fascinante como hostil— de sal, arena, hierro, madera y sangre"

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