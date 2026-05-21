Locura desde la madrugada para ver el concierto de Aitana en el Roig Arena

El Roig Arena dejará de lado el naranja para teñirse de color azul en honor a Aitana. De hecho, desde primera hora del miércoles, los fanáticos más fieles e intensos de la cantante ya se han decidido a salir de casa y ponerse sus mejores galas azules para hacer cola. El jueves tendrá lugar el primer concierto de la doble cita que hará Aitana en el Roig Arenacomo parte de su gira ‘Cuarto Azul World Tour’ en la que estará presentando su último disco, que cuenta con canciones como 'Superestrella' o 'Cuando hables con él'.

“Mi hermana ha hecho noche aquí, llegó a las 11 de la noche” comenta la que será la primera en entrar al concierto. Tiene su entrada en el ‘early access’ de la zona más adelantada de la pista y, aún así, no ha querido perder la oportunidad de ser la primera en entrar a un recinto que abrirá sus puertas más de 2 horas antes de que comience el espectáculo. No ha sido la única, los hay que también han madrugado, o trasnochado mejor dicho, para llegar puntuales a la cita. A las 4 de la madrugada ha llegado el segundo grupo de personas, que no tiene entrada para la zona delantera, pero que desean ver a su ídola lo más cerca posible. “Es el tercer concierto de Aitana al que vengo” declara una de ellas, equipada con la camiseta del tour ‘11 razones’ y la pulsera de menor de edad en la muñeca, que parece poco respecto a los 7 conciertos que admitía otra de las que esperaba en la cola.

Una equipación intensa

Les esperan allí horas de espera llenas de sol y calor, pero en buena compañía y con mucha música. Botellas de agua, bocadillos, papas, chuches... todo lo indispensable para aguantar el día entero fuera de casa. No faltan las bolsas térmicas que actúan como neveras, los paraguas que actúan como sombrillas o las toallas y pañuelos puestos entre valla y valla para refugiarse del sol. Un refugio improvisado para poder aguantar las horas suficientes hasta que el recinto abra sus puertas. Outfits cómodos, poco maquillaje, falta de 'brilli brilli' y asientos improvisados, unas características que irán desapareciendo conforme se acerquen las horas finales de espera para el concierto

Más allá del hambre y la calor, tantas horas de espera son sinónimo de aburrimiento, algo en lo que también han pensado aquellos que se han decidido a esperar desde antes del amanecer. Juegos de cartas, conversaciones entre desconocidos que comparten una misma pasión, el repertorio musical de la cantante sonando en altavoces y bailes de tiktok entre los más atrevidos se dejan ver entre las vallas. Hay quien incluso se decide a aprovechar el tiempo y estudiar para los exámenes de la universidad o quien se atreve a terminar pancartas en una posición poco ortodoxa. Pancartas hechas desde la ilusión y la emoción, que suplican a la cantante subir a bailar con ella canciones como 'Las Babys', que muestran a Aitana vestida de fallera o que recuerdan la DANA de octubre de 2024. Eso sí, requieren de colaboración externa, ya que gran parte del material que llevan no podrá entrarse al concierto, pero cuentan con un familiar que más tarde irá a recoger todo aquello que no pueden entrar al recinto.

Aitana vestida de fallera en los exteriores del Roig Arena / Kevin Contreras

Con el paso de las horas, surge uno de los problemas principales del cuerpo humano. Ir al baño ya no es un capricho, es una necesidad que se convierte casi en obligación conforme el tiempo avanza. Perder el puesto que tantas horas llevan guardando no es una opción y se necesita de una mezcla de trabajo en equipo y solidaridad. El Roig Arena ha habilitado desde primera hora de la mañana los baños del 'Ultramarinos Roig' para todas las personas de distintas edades que cuando llegue el momento del concierto llevarán más de doce horas haciendo cola.

Un legado familiar

El fenómeno 'Aitaner' no se queda solo en un grupo de adolescentes. Trasciende mucho más allá, de los ya conocidos 'Zoomers' -nacidos entre 1997 y 2012- a los miembros de la 'Generación X' -de 1965 a 1980-, que muchos de ellos acuden a acompañar a sus hijos con la finalidad de pasar un buen rato en familia y fortalecer la relación que les une. "Soy yo la que desde pequeña le incita a ir a conciertos, y nos encanta ir juntas" declara una madre mientras mira orgullosa a su hija, que siente que compartir estos momentos con su madre "es parte del legado familiar" que quiere recordar. No solo hay lazos parentales en la cola, también los hay fraternales, de parejas e incluso de primos, que deciden ir juntos a hacer una cola que se hace más amena con la compañía adecuada.

El amor por la cantante catalana llega lejos, lo suficiente como para viajar solo para asistir a un concierto. Personas que se han levantado a las 5 de la mañana, se han subido al coche y han decidido hacer 2 horas de coche desde Vinarós para llegar aquí a las 7 de la mañana y hacer cola durante doce horas más hasta que comience el concierto. Es un caso particular, pero seguro que no será el único. La cantante mueve masas de gente de todas partes, que se deciden a desplazarse para ver a la cantante cantar sus canciones favoritas.

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Senyera con la figura de Aitana y el titulo de la gira de la cantante catalana a las afueras del Roig Arena / Kevin Contreras

La doble cita del Roig Arena será todo un éxito. Las entradas ya se han vendido para las dos fechas que se realizarán el jueves 21 y viernes 22 en el pabellón valenciano, pese a que se liberaron nuevas entradas después de una pequeña reestructuración. Canciones como 'Duele un montón despedirme de ti', 'Cuando hables con él' o 'La Chica Perfecta' son algunas de las más esperadas para el público que lleva infinidad de horas esperando a que comience el concierto.