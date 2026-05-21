David Gimilio, un especialista del s.XVIII para dirigir el nuevo MuVIM

Cambia el rumbo del MuVIM. El primer director de la nueva etapa será David Gimilio Sanz. Él es el elegido por la Diputación de Valencia para dirigir el MuVIM-Museu d’Art de la Diputació. De él se ensalza, respecto al resto de candidatos (4 hombres y una mujer), su trayectoria profesional y académica así como la dirección científica de proyectos expositivos y colecciones museísticas. Gimilio es experto en arte del s. XVIII y XIX y con su desembarco se busca cicatrizar heridas abiertas y que regrese la calma a un espacio que, en los últimos meses, las prácticas anormales se habían convertido en habituales.

David Gimilio, en el Museo de Bellas Artes / Daniel TortajadaA

A pesar de que todo apuntaba a que el elegido sería el catedrático Rafael GIl, el hasta ahora convervador en el Museo de Bellas Artes y comisario de la exposición sobre José Vergara que actualmente se expone en el Museo de la Ciudad, ha sido finalmente el elegido para desempeñar el cargo en comisión de servicio superando también a Vicent Flor que se presentó a dirigir tanto el MuVim como la Institució Alfons el Magnànim, la editorial de la Diputación de Valencia. Para esta, todo apunta, el elegido será el ex director general de Cultura Miquel Nadal.

Exhibir piezas propias

Tras la salida del museo de Rafa Company el pasado 23 de febrero, David Gimilio, licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia del Arte, se convertirá en el sexto director del museo tras el propio Company, Román de la Calle, Javier Varela, Paco Molina y Joan Gregori. Una vez tome posesión del museo, Gimilio tendrá que poner en marcha el proyecto de convertir el museo en el espacio destinado a exhibir las cientos de piezas artísticas que la corporación provincial conserva en un almacén de Bétera -dispone de más de 4.000 obras, incluyendo piezas de Sorolla, Pinazo, Benlliure o Equipo Crónica-, así como seguir programando exposiciones temporales y externas vinculadas a la ilustración y la modernidad, esencia del espacio expositivo de Guillem de Castro.

Como director del museo, Gimilio se reencontrará con Pilar Tébar, actual coodinadora de Cultura de la diputación y, hasta hace unos meses, secretaria autonómica de Cultura. Cuando la alicantina desempeñaba el cargo, Gimilio fue el comisario de la exposición ‘Invención y proyecto. Bocetos en el Museo de Bellas Artes de Valencia’, en la que se realizaba un estudio e investigación de piezas de la propia colección del centro con la que se documentaba el proceso de creación de las obras de arte por parte de sus productores. La muestra reunía una colección de bocetos pictóricos y escultóricos desde el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XX del Bellas Artes .

El MuVIm ya tiene nuevo director / Levante-EMV

Además de mantener los compromisos adquiridos, el actual equipo del museo ya trabaja en diseñar las primeras de estas muestras temporales centradas en artistas, colectivos o temáticas concretas, siempre a partir de piezas que forman parte del patrimonio de la Diputación, la mayoría de las cuales no se han mostrado al público desde hace décadas. El hecho de que sean proyectos temporales permitirá que, una vez se exhiban en el centro cultural de València, estas exposiciones puedan girar por las comarcas, tal como anunció hace dos meses en el pleno de la institución la vicepresidenta Primera, y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix.

Con la elección de David Gimilio Sanz, con una antiguedad de 17 años en la Generalitat, Diputación frena la polémica que en los últimos meses ha salpicado al museo y que se inició con la salida forzada de Carmen Ninet, quien desempeñaba funciones en una plaza de A1 como personal laboral fijo sin disponer de un título universitario. La jubilación de la subdirectora Ninet y Amparo Sampedro, jefa de Protocolo,fueron el punto de partida para la reestructuración diseñada en el área de Cultura que se ha llevado por delante a Rafa Company, director del museo desde 2015. Amador Griño, jefe de Exposiciones, tiene previsto jubilarse en agosto y su puesto también será cubierto.