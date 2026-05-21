Pablo Ibar llega al teatro con la obra 'L'Innocent' de Miguel Ferrando

Un triple homicidio, una vida repleta de malas compañías, un juicio con indefensión y el primer español condenado a pena de muerte en Estados Unidos. Es la historia de Pablo Ibar, sobrino del boxeador José Manuel Ibar 'Urtain', que fue condenado por un triple homicidio en el año 2000. La obra se estrena este jueves 21 de mayo sobre los tablones del Teatro Círculo de Benimaclet y estará disponible hasta el domingo 24.

De la mano de Miguel Ferrando Rocher, creador de la compañía valenciana 'Groc Teatre', la historia llegará por primera vez al escenario después de que ya se hayan realizado series, películas y documentales sobre ella. Acompañado por Héctor Fuster ('El Boxeador'), Amparo Marí (Tanya Quiñones) y Robert de la Fuente (músico en escena), la obra profundiza más allá del caso, haciendo énfasis en los pensamientos de las personas afectadas y expresando las inquietudes de un día a día en un lugar en el que el tiempo se queda detenido de forma constante.

Cartel de L'Innocent, obra de Miguel Ferrando / Groc Teatre

La inocencia del teatro

La obra cuenta lo actos y los pensamientos de 'El Boxeador', el aparente protagonista que se encuentra en prisión, y de su entorno. A través de su personaje y el de Tanya, su esposa que se niega a alejarse de él por dura que sea la situación, el autor busca realizar una "reflexión escénica" sobre el paso del tiempo, la vida en prisión y la resistencia de la figura humana. Una historia marcada por la contraposición entre todo lo que ha sucedido desde su ingreso a prisión en el año 2000 hasta el día de hoy. Tanya, muestra de resiliencia y amor constante, muestra su relación después de todo lo sucedido y los motivos para elegir quedarse con alguien cuando parece que todo se derrumba. "Para mí ella es casi el personaje principal" admite el autor, que no quiere que se vea como un relato sobre los crímenes, el caso judicial o el propio Pablo, sino como una exposición que trata "del amor, de la resiliencia o del apoyo de una persona al lado de otra durante 32 años".

Una pieza que busca respuestas a "preguntas humanas". La forma de empatizar con la familia, con el entorno y con la situación, pero sin dictar una sentencia sobre el caso, sin llamar "inocente" al prisionero, pese a que el título pueda dar pie a ello. "No es un calificativo a él. Hay más inocentes en este caso", defiende Ferrando, que usa la palabra como una expresión dramática "cargada de duda y de tensión" más que como una sentencia sobre la situación de Pablo.

Personas más que personajes

En palabras del propio autor: "L’Innocent recupera la historia desde una mirada distinta, poniendo el foco en las personas que hay detrás". Las características que hacen a una persona humana, el paso del tiempo en una vida que continua pero que sigue suspendida en el aire o un amor encerrado entre cuatro paredes son algunos de los recursos utilizados por Ferrando Rocher, que busca dotar a la obra con cierta intimidad y poder enfocarla más en las relaciones personales y en lo que pasa en una vida detenida de forma casi permanente. "Cuando vayas a tomar una cerveza, yo voy a estar aquí. Cuando el fin de semana te vayas de viaje, o estés viendo la tele, yo voy a estar aquí", interpela 'El Boxeador' directamente al espectador.

'El Boxeador', nombre puesto a dedo por la fama de su tío, hace referencia al legado familiar que carga en la espalda y sirve de metáfora constante a lo largo de la obra. Un legado que se ve también en el propio espacio, un ring de boxeo, que metaforiza con el espacio cerrado al que hace referencia con la prisión y la pelea constante a la que se enfrenta Pablo Ibar, que debe seguir aguantando golpes para demostrar su inocencia.

Miguel Ferrando Rocher, que ya ganó el premio MAX del Público en 2019 con su anterior obra 'Genovese', estrenará su nueva representación teatral después de estar escrita desde 2019, cuando el 'protagonista' fue absuelto de su pena capital y vio reducida su condena a cadena perpetua. Siete años después de su creación, 'L'Innocent' verá la luz el jueves 21 de mayo, justo en el momento en el que el caso vuelve a estar en boca de todos por la aparición de un nuevo testigo que afirma saber quien cometió el crimen.