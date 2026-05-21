El premio a la narrativa 'joven' y en castellano de los València Nova se queda vacante por falta de "calidad"

"Una edición de éxito". Con esas palabras ha definido el diputado de Cultura, Paco Teruel, la edición 2026 de los premios València y València Nova que este jueves ha otorgado la Institució Alfons el Magnànim, una convocatoria a la que se han presentado más de 500 obras -el doble que en la edición pasada- en sus once categorías distintas y que ha dejado diez galardonados y un reconocimiento vacante en el premio destinado a la narrativa en castellano escrita por menores de 35 años.

Según ha explicado la Diputació en un comunicado, el jurado de este galardón ha considerado que ninguna de las obras presentadas -un total de 19, según avanzó hace semanas la Administración- tiene "la calidad suficiente para optar al premio". Una decisión que, sin embargo, no se ha repetido en el resto de categorías en las que se repartirán 138.000 euros en total, dividido en los 9.000 que obtiene cada vencedor en poesía, los 15.000 destinados a los ganadores en las modalidades de enseyo y narrativa y los 12.000 euros que se obtiene por el premio de novela gráfica. “Estamos ante una nueva edición de éxito de los premios literarios València y València Nova, unos galardones, los más antiguos de la provincia, que gozan de una salud extraordinaria", ha señalado Teruel sobre unos galardones que se siguen consolidando.

Poesía

Dentro de las distintas categorías, el València de poesía en castellano ha ido para 'Metilendioximetanfetamina' del sevillano Giuseppe Turiello por un trabajo "de rostros y personalidades con múltiples referencias a la música y a la pintura, así como a algunos vicios; de la misma manera en la que se rompen estas vidas retratadas, rompe la estructura versal, demostrando un gran dominio de todos los recursos poéticos". Por su parte, el València Nova de esta misma modalidad ha recaído en la madrileña Lietty Aylet Navarro que con 'La litosfera del duelo' ha conquistado a los jurados por "la fusión entre los lenguajes de la ciencia y la poesía" y por tratar temas como "la crisis del silencio, los no-lugares, los neomuseos o la arquitectura hostil".

Por lo que se refiere al València Nova de poesía en valenciano, la obra ganadora ha sido 'La forma de l'aigua' de Marc Ferra i Rois (Benifaió) "por su elegancia y sucoherencia temática y estilística" en un "poemario que fluye lento y rítmico". Por su parte Merce Estrella Tena, de Massanassa, se ha llevado el València en la misma modalidad con su 'Entre silencis' con la que "desde una parente sencillez, recupera la épica y la lírica de hechos y gestos cotidianos".

La deliberación de los jurados de los Premios València y València Nova. / Raquel Abulaila

Narrativa

Más allá de la vacante en narrativa en castellano en el València Nova, el premio València de esta modalidad ha sido para 'La naturaleza del espejo' del madrileño Santiago Miralles por la "originalidad de la perspectiva del narrador, la dimension artística y humana del argumento, la fluidez del texto y la contextualización de València como escenario clave del arte europeo". En lo que se refiere a la narrativa en valenciano, ''Plom i formigó' del catalán Arnau Castell se ha llevado el Premio València y 'Altrimetries' de José Agustí Polop (Xàtiva) el València Nova.

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Ensayo y novela gráfica

Los últimos tres galardones han sido los de ensayo que han sido, en el caso del premio 'joven', para Tomás Colomer (Sabadell) por 'La democràcia com a fi és el fi de la democràcia' y el València para 'La tirania del cas únic. Llengua, IA i l'agregat invisible al País Valencià' del pamplonés Eduardo Valencia. Por útlimo, Emma Casadavall se ha llevado el de novela grafíca por 'Magma', una obra de no ficción que los jurados han valorado porque "contribuye a una genealogía contemporánea de hibridación de lenguajes gráficos y narrativos" y "pone en valor la mirada decolonial que conecta el pasado y el presente de la crisis de las personas desaparecidas en México con la estética que apela a lo sensorial como herramienta de reflexión".