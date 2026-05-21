Los sinónimos y antónimos ya tienen su diccionario de la RAE

¿Quién ha buscado alguna vez esa palabra sinónima que mejor encaja en un relato o ese antónimo con el que contraponer una idea que ronda por la cabeza? La respuesta fácil sería decir 'casi todo el mundo'. Sin embargo, desde esta semana, esta 'tarea' tiene una nueva guía en forma de diccionario publicado por la Real Academia Española (RAE). En concreto, según ha desvelado en una presentación en Madrid, se ha publicado el primer 'Diccionario de sinónimos, antónimos y voces afines' (Espasa), compuesto de 255.000 sinónimos o afines y más de 20.000 antónimos u opuestos.

Sinónimos "coloquiales"

"Como la lengua está viva, realmente son los hablantes los que son creadores, sobre todo de los sinónimos. Entonces, probablemente en proporción haya más sinónimos coloquiales", ha explicado la responsable del Instituto de Lexicografía de la RAE, Elena Zamora, este, durante la presentación. El tomo acoge estos términos distribuidos en más de 44.000 entradas, como ha explicado Zamora, y se trata de una obra de consulta de carácter panhispánico.

Por su parte, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha apuntado a que este diccionario es una "herramienta" más para apoyar el "interés" de la institución por el lenguaje claro. "Estamos estimulando a muchas instituciones de muchos países, muchas Academias, con la formulación de guías (para el lenguaje claro). No queremos monopolizar ese movimiento, simplemente queremos estimularlo y para eso tenemos que tratar de hacer obras que faciliten el manejo. La obra que presentamos hoy se inserta perfectamente en el marco de esta preocupación", ha explicado Muñoz Machado.

El director ha zanjado el encuentro celebrando que la RAE está haciendo "varias cosas por primera vez" en su historia este año.

Nuevo académico

Más allá de palabras, el pleno de la RAE también tendrá actividad este jueves, ya que se votará el ingreso como académico de número del escritor nicaragüense, nacionalizado español, Sergio Ramírez, para ocupar la silla L, vacante tras el fallecimiento de Mario Vargas Llosa el 13 de abril de 2025. La candidatura de Ramírez, Premio Cervantes 2017, es la única que se ha presentado para ocupar ese puesto y ha sido avalada, tal y como exigen los estatutos de la institución, por tres académicos, en este caso el exdirector de la RAE Víctor García de la Concha, el escritor Luis Mateo Díez -Premio Cervantes 2023- y Santiago Muñoz Machado.

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Tras publicarse la plaza en el BOE el pasado 6 de abril, el pleno de académicos proclamó su candidatura el 7 de mayo y una semana después tuvo lugar la lectura de méritos en otro pleno extraordinario celebrado en León, un acto en el que Mateo Díez lo consideró un escritor "fundamental, generoso y comprometido" y que "vive un exilio forzoso por el régimen dictatorial de su país". El pleno se celebrará, a puerta cerrada, a partir de las seis y media de la tarde y llevará más adelante a un acto de toma de posesión, que incluye la lectura de un discurso y para lo cual los estatutos prevén un plazo máximo de dos años.